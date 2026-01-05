Řidič svým autem blokoval a ignoroval spěchající sanitku, ještě u toho telefonoval

S těžko uvěřitelnou lhostejností se na Nový rok setkali ostravští záchranáři. Spěchali za pacientem, ulici jim ale v jednu chvíli blokovalo nesprávně zaparkované auto, jehož řidič s uvolněním prostoru příliš nepospíchal. Policie se na základě zveřejněného videa začala případem zabývat, po řidiči pátrá.

„Vážený pane, přejeme Vám ohleduplné okolí, abychom Vám mohli, až jednou budete potřebovat náš zásah, poskytnout potřebnou pomoc včas,“ uvedli rozladění záchranáři na Facebooku.

Událost se stala 1. ledna. Záchranáři spěchali k pacientovi s akutními neurologickými potížemi. Průjezd ulicí jim ale blokoval osobní vůz.

Záznam zachycuje spěchající sanitku, která nemůže kvůli jinému autu projet. Z pořízených záběrů je navíc patrné, že řidič s uvolněním prostoru příliš nepospíchá. K autu přichází naprosto v klidu, navíc s telefonem u ucha.

„Tato událost nám nebyla nahlášena, proto jsme se jí začali zabývat z úřední povinnosti poté, co bylo video zveřejněno na sociálních sítích. Nyní činíme kroky ke ztotožnění řidiče, který je podezřelý z přestupkového jednání,“ vysvětila policejní mluvčí Eva Michalíková s tím, že policie po řidiči pátrá. Za přestupek mu hrozí pokuta.

Mluvčí dodala, že v této souvislosti se policisté obracejí právě na tohoto muže, aby se dobrovolně přihlásil na linku 158, případně se dostavil osobně na dopravní inspektorát v Ostravě.

„Také uvítáme poznatky veřejnosti, které povedou ke ztotožnění řidiče,“ uvedla Michalíková.

