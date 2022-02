Řidiče autobusu nejspíš zradilo srdce, záchranáři ho hodinu oživovali

Řidič linkového autobusu zemřel v pondělí odpoledne v Horní Suché na Karvinsku. Vůz, v němž už nebyli žádní cestující, přejel do protisměru a narazil do svodidel. Přestože řidiči poskytli první pomoc svědci a poté i záchranáři, muž na místě zemřel. Podle mluvčího záchranné služby pravděpodobně upadl do bezvědomí poté, co ho postihla náhlá srdeční příhoda.