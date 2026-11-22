Točí především vztahové komedie a dramata zachycující moderní ženské hrdinky (Superžena, Láska na zakázku, Deník shopaholičky), loni přišla se sociálně laděným příběhem Krtkův svět, kde hlavní roli ztvárnil herec David Novotný.
Všichni zásadní lidé mého života, ti nejlepší přátelé, kolegové, můj manžel – ti všichni jsou z Ostravy – a to zkrátka není náhoda!
Z Ostravy pochází její učitelka, ikona české nové vlny Věra Chytilová, v Ostravě Eva Toulová letos natáčela chystanou novinku Panenka v ringu a v Havířově vznikly klíčové záběry pro její snímek Šťastně až do smrti. S Ostravou ji však pojí mnohem více. „Všichni zásadní lidé mého života, ti nejlepší přátelé, kolegové, můj manžel – ti všichni jsou z Ostravy – a to zkrátka není náhoda!“ říká Eva Toulová v seriálu iDNES.cz Ostravské stopy.
Přitom na začátku se Ostravy spíše bála. „V Ostravě jsem až do nástupu na FAMU nikdy nebyla, ale vyprávěli mi o ní mnohé. Upřímně – jednu děsivou historku za druhou. První návštěvu jsem absolvovala vybavená spoustou předsudků a hrůzostrašných průpovídek. Když jsem město v roce 2014 navštívila poprvé, čekala jsem temné Sin City se špinavým ovzduším, kde si musím dávat nonstop pozor na kabelku. A v životě jsem se tak nemýlila!“ přiznává filmová režisérka.
Překvapilo ji, že ostravské ulice byly plné moderních trendy obchodů, Ostravačky upravenější než většina Pražaček. „A hlavně tam fungovalo něco, co mě, jako Moravačce, na Praze chybělo. Popsala bych to jako lidskou srdečnost. Nikdo si tam na nic nehrál. S každým si hned rozumíte a stačí pár minut a cítíte se jako doma. Když jsme tyto sympatie s jedním ostravským hercem probírali u piva, nazval to slovy, že „v Ostravě jsme prostě normální.“ A ať se to může zdát jakkoli úsměvné, mojí optikou mu dávám za pravdu.“
Eva Toulová
Z podobných důvodů se Eva Toulová ráda vrací do Ostravy i natáčet: „Zatímco v Praze vám každý staví jednu překážku za druhou a čelíte spoustě bariér, zákazů a omezení, v Ostravě vám fandí. Když je třeba sundat ceduli, vždycky se objeví dobrý člověk se žebříkem, každý tady má na telefonu známého, se kterým se každý problém vyřeší.“
Z motorky do víru Stodolní
Hned při prvním natáčení, které ji v Ostravě čekalo, v roce 2014, projezdila město křížem krážem nocí až do rána během snímání jízd na motorce.
„Takže seznámení s městem bylo rychlé a intenzivní. Nejdelší kus natáčení jsem ale strávila v rámci Moravskoslezského kraje ve Štramberku v roce 2021. Bylo to při komedii Superžena s Matoušem Rumlem. Nesmírně ráda na ten čas vzpomínám a přiznám se, že mě to natáčení doslova zachránilo. Konalo se v době koronaviru, kdy se svět zastavil. Moct točit pro mě byla vzácnost. Pamatuju si moment, kdy jsem se při výhledu z okna na Štramberk v daný moment dojala k slzám,“ vypráví filmařka.
Kdyby však měla vybrat v Ostravě místo, které ji fascinovalo, s natáčením by nesouviselo a volila by ikonické klišé – Stodolní. „Mám štěstí, že jsem ji zažila ještě v plné síle. V roce 2019 měl v Barráku koncert s kapelou můj nynější manžel. Měla jsem se tam tehdy poprvé vidět s budoucí tchyní, tak jsme se s kamarádkou před setkáním posilnily právě na Stodolní. Naprosto nechápu, jak se Ostravě podařilo vybudovat takový ‚ekosystém‘, ale každý podnik, do kterého jsme vešly, měl naprosto unikátní atmosféru. Co podnik – to jiný svět!“ vzpomíná Toulová.
„A jako dobrodruh jsem dostala skvělý nápad, že zkusím navštívit všechny… Skončila jsem v Dolním Benešově, kde mě ve svém domě ubytoval kamarád. Mrzí mě, že zrovna něco tak unikátního a typického jako Stodolní dnes už zaniká, protože si myslím, že svou ‚historku ze Stodolní‘ má každý.“
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Z rudé deky nad Ostravou jsem emigrovala do Kanady, vzpomíná výtvarnice
Aktuálně Eva Toulová dokončuje dva filmy, které se z části v Ostravě točily. „Panenku v ringu jsem původně točit v Ostravě neměla. Bohužel se ale hlavní aktérce nečekaně nepovedlo zvítězit na mistrovství Evropy, zlomilo ji to a uzavřela se do sebe,“ popisuje Eva Toulová. „Jediný, kdo o krizi v celé rodině dokázal promluvit, byl otec natáčené Isabelly. Znamenalo to sebrat štáb a jet za ním točit do Ostravy, kde zrovna řešil obchodní záležitosti s nemovitostmi. Na začátku listopadu padla v Porubě poslední klapka dokumentu.“
Druhou novinkou je hraný film Šťastně až do smrti, v němž hraje ostravská rodačka Dominika Ciompa. „ Film bude možné vidět v kinech od 4. března a jde o komedii o stereotypu mladého manželského páru plného skvělých herců. Ze známých tváří diváci uvidí například Báru Mottlovou, Lukáše Langmajera, Vaška Vydru, Upíra Krejčího, Petra Baťka, Martina Maxu, Evu Hruškovou, Igora Bareše a po boku Ostraváka Ládi Korbela jsem si zahrála i já,“ usmívá se režisérka.