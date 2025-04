O rozsudku, který vynesl ve středu Okresní soud v Opavě, informoval server Deník.cz. Verdikt není pravomocný. Obžalovaný se odvolal, státní zástupce si ponechal lhůtu k vyjádření. Konečné rozhodnutí je na Krajském soudu v Ostravě.

Natáčení dílu o výměně žen z rodiny žijící v rodinném domě ve Slavkově na Opavsku s romskou rodinou z Litovle na Olomoucku se uskutečnilo v srpnu 2020.

Dvaačtyřicetiletý policista se na druhý den v nedalekém lese oběsil, když zanechal dopis na rozloučenou. Policista měl před smrtí také volat nadřízenému. Ptal se, za jakých podmínek lze ukončit pracovní poměr. Sdělil mi, že se nechal do něčeho navést, a že si pro něj jede GIBS,“ vypověděl nadřízený. Dvaačtyřicetiletý policista se na druhý den v nedalekém lese oběsil, když zanechal dopis na rozloučenou.

Pořad televize neodvysílala

Z výpovědí synů policisty vyplynulo, že účast v soutěži založené na výměně manželek v rozdílných rodinách byla otcovým nápadem a bral to původně jako zpestření devatenáctiletého vztahu, přičemž přivýdělek v podobě stotisícové odměny nebral jako to nejdůležitější.

Nejprve přiznal určité zklamání, když onou vyměněnou manželkou byla Romka, protože předtím tvůrcům uváděl, že by mu to sice přímo nevadilo, ale byl by radši, kdyby se tak nestalo. Zatímco s romskou ženou si pak velmi rozuměl, měl výčitky svědomí kvůli tomu, do jakého prostředí poslal svou zákonitou manželku.

„Jenže režisérovi se nelíbilo, že si otec s Gretou rozumí a jsme všichni v pohodě a třeba mě se ptal, jaký je otec, jaké má názory na Romy a když jsem odpověděl, co se mu nelíbilo, tak se ptal znovu a znovu,“ líčil starší ze synů.

Otec si prý i postěžoval, že se ho pořád ptají, jestli mu nevadí, že žena žije ze sociálních dávek, které jsou srovnatelné s jeho platem. Muž prý po nátlaku jen řekl, že mu to vadí, stejně tak jako prý vyjádřil na kameru podivení, že je žena velmi pracovitá, což „je u této skupiny obyvatelstva poměrně raritní“.

Vše vyvrcholilo sedmý den, kdy se natáčelo společné pečení bramboráků na kameni v pergole. „Když štáb odjel, tak nám otec s Gretou řekli, že bylo otci vyhrožováno, že měl rasistické poznámky a že skončí ve vazbě, přičemž to chtějí tvůrci provést tak, že až pojedou na závěrečné setkání obou párů, tak ho zastaví policejní inspekce a v přímém přenosu ho zatknou,“ popisoval jeden ze synů.

V okamžiku, kdy se režisér údajně zeptal na policistovu výšku, váhu a přesně služební zařazení, považoval muž snahu o jeho „ztrapnění před celým národem“ za jednoznačnou.

Otec pak prý dlouho ponocoval a něco ve svém pokoji psal. Ráno pak někam odjel na kole. Když se nevracel, začal starší syn pátrat a v domě našel dopis, ve kterému mu otec psal, že asi skončí ve vazbě a ať se postará o maminku a bratra. A uvedl jedno místo v blízkém lese. Starší syn se ženou z Výměny manželek pak začali muže hledat, až ho našli oběšeného. Přivolali policii. Tento díl Výměny manželek se pak nevysílal.