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Budoucnost Stodolní? Všechny byty v projektu rezidence už mají své majitele

Petra Sasínová
  13:57
V proluce na nároží ostravských ulic Stodolní a Masná roste nový polyfunkční...

V proluce na nároží ostravských ulic Stodolní a Masná roste nový polyfunkční dům za 600 milionů korun, který nabídne přes 130 již kompletně vyprodaných bytů a komerčních prostor. Projekt architektonicky navazuje na okolní galerii Plato a stane se klíčovým prvkem celkové revitalizace této historické lokality. (5. srpna 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

V proluce na nároží ostravských ulic Stodolní a Masná roste nový polyfunkční...
V proluce na nároží ostravských ulic Stodolní a Masná roste nový polyfunkční...
V proluce na nároží ostravských ulic Stodolní a Masná roste nový polyfunkční...
V proluce na nároží ostravských ulic Stodolní a Masná roste nový polyfunkční...
9 fotografií
Nároží ostravských ulic Stodolní, Masná a Porážková zaplní do konce léta 2027 nový polyfunkční dům s názvem Rezidence Stodolní. Projekt společnosti Linkcity Czech Republic za 600 milionů korun nabídne přes 130 bytů i komerční prostory, které jsou již nyní kompletně vyprodané. Nová zástavba na místě někdejších jatek se navíc propojí s kultivací okolního veřejného prostoru a zapadá do městského plánu proměny celé lokality.

Více než sto třicet bytů i obchodní prostory nabídne na konci léta 2027 polyfunkční dům s názvem Rezidence Stodolní v Ostravě. Stavba za 600 milionů korun roste v proluce na nároží ulic Stodolní, Masná a Porážková.

„Všechny byty z této rezidence už máme prodané. Také obchody, které jsou v prvním nadzemním podlaží, jsou plně obsazeny,“ sdělila Kristýna Zavrtálková, generální ředitelka developerské společnosti Linkcity Czech Republik.

Ceny bytů o velikosti 30 až 120 metrů čtverečních se pohybovaly v rozmezí 85 tisíc až 110 tisíc korun za metr čtvereční.

Demolice začala. Bauhaus z centra Ostravy zmizí, nahradí jej justiční palác

Developerská firma, která staví také ve střední a západní Evropě, se bude podílet na kultivaci okolí.

„Společně s městem vybudujeme mezi galerií Plato a naší rezidencí nový veřejný prostor, který přinese oživení celé lokality,“ řekla Zavrtálková.

Firma získala pozemky, kde bývaly v minulosti další objekty někdejších městských jatek, od radnice za částku 25 milionů korun.

„Vedle oceňované přestavby bývalých jatek, prodloužení a rekonstrukce Masné ulice přispěje tato stavba zásadním způsobem k proměně v novou, podle mě skvělou část města,“ řekl ostravský primátor Jan Dohnal.

Zástavba proluk a brownfieldů a výstavba nových bytů podle něj patří k prioritám vedení města.

Justiční areál

Pozitivní vývoj celé oblasti má završit justiční areál, který chce postavit stát na prostranství po nedávno zbouraném Bauhausu vedle galerie Plato. Podle Dohnala přípravy pokračují i s novou vládou.

V proluce na nároží ostravských ulic Stodolní a Masná roste nový polyfunkční dům za 600 milionů korun, který nabídne přes 130 již kompletně vyprodaných bytů a komerčních prostor. Projekt architektonicky navazuje na okolní galerii Plato a stane se klíčovým prvkem celkové revitalizace této historické lokality. (5. srpna 2026)
V proluce na nároží ostravských ulic Stodolní a Masná roste nový polyfunkční dům za 600 milionů korun, který nabídne přes 130 již kompletně vyprodaných bytů a komerčních prostor. Projekt architektonicky navazuje na okolní galerii Plato a stane se klíčovým prvkem celkové revitalizace této historické lokality. (5. srpna 2026)
V proluce na nároží ostravských ulic Stodolní a Masná roste nový polyfunkční dům za 600 milionů korun, který nabídne přes 130 již kompletně vyprodaných bytů a komerčních prostor. Projekt architektonicky navazuje na okolní galerii Plato a stane se klíčovým prvkem celkové revitalizace této historické lokality. (5. srpna 2026)
V proluce na nároží ostravských ulic Stodolní a Masná roste nový polyfunkční dům za 600 milionů korun, který nabídne přes 130 již kompletně vyprodaných bytů a komerčních prostor. Projekt architektonicky navazuje na okolní galerii Plato a stane se klíčovým prvkem celkové revitalizace této historické lokality. (5. srpna 2026)
9 fotografií

Polyfunkční dům ve Stodolní ulici navrhli architekti z mezinárodně uznávaného studia Bogle Architect. Inspirovali se revitalizacemi brownfieldů ve Velké Británii, speciálně v londýnské oblasti King’s Cross. Důraz kladou na udržitelnost a ekologii.

Po dokončení stavby, která počítá také s podzemním parkováním, chtějí zástupci developera nabídnout fotovoltaickou elektrárnu, hospodaření s dešťovou vodou pro zavlažování zeleně nebo komunitní zahrady.

Tlumič vibrací

Podle zástupce výrobního ředitele zhotovitele Jiřího Cetkovského pokročila stavba do prvního nadzemního podlaží.

„Zajímavostí je v zemi vybudovaný takzvaný vibrofiltr. Zaznamenává veškeré vibrace z dopravy, ať už železniční, nebo silniční,“ sdělil Cetkovský.

Zašlá sláva Stodolní. Mizí kluby i návštěvníci, přibývá špína a bezdomovci

Před dvaceti lety by přitom byla stavba luxusního bydlení ve Stodolní nemyslitelná. Ulice tepala životem a fungovaly tam desítky nočních podniků a hudebních klubů. O víkendech ji navštěvovaly tisíce lidí nejen z Ostravska, ale také z Prahy či sousedního Polska. Rezidenti z tamních starších činžovních domů z lokality naopak utíkali před neúnosným hlukem.

V úseku Nádražní a Poděbradova dnes zůstalo pár nočních klubů či barů. Vedení města má plán, že by tam mohla vzniknout pěší zóna s kavárnami a zahrádkami, případně kultivovanými hudebními kluby.

„Na revitalizaci Stodolní pracujeme. Před rokem jsme omezili vjezd pro automobily z Nádražní ulice a ukázalo se to jako funkční opatření. Doprava se zklidnila,“ popsal Dohnal. Ostrava podle něj nemá ambici vrátit Stodolní zašlou slávu. „Nechceme ji ale ani úplně odpískat,“ dodal.

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