Více než sto třicet bytů i obchodní prostory nabídne na konci léta 2027 polyfunkční dům s názvem Rezidence Stodolní v Ostravě. Stavba za 600 milionů korun roste v proluce na nároží ulic Stodolní, Masná a Porážková.
„Všechny byty z této rezidence už máme prodané. Také obchody, které jsou v prvním nadzemním podlaží, jsou plně obsazeny,“ sdělila Kristýna Zavrtálková, generální ředitelka developerské společnosti Linkcity Czech Republik.
Ceny bytů o velikosti 30 až 120 metrů čtverečních se pohybovaly v rozmezí 85 tisíc až 110 tisíc korun za metr čtvereční.
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Demolice začala. Bauhaus z centra Ostravy zmizí, nahradí jej justiční palác
Developerská firma, která staví také ve střední a západní Evropě, se bude podílet na kultivaci okolí.
„Společně s městem vybudujeme mezi galerií Plato a naší rezidencí nový veřejný prostor, který přinese oživení celé lokality,“ řekla Zavrtálková.
Firma získala pozemky, kde bývaly v minulosti další objekty někdejších městských jatek, od radnice za částku 25 milionů korun.
„Vedle oceňované přestavby bývalých jatek, prodloužení a rekonstrukce Masné ulice přispěje tato stavba zásadním způsobem k proměně v novou, podle mě skvělou část města,“ řekl ostravský primátor Jan Dohnal.
Zástavba proluk a brownfieldů a výstavba nových bytů podle něj patří k prioritám vedení města.
Justiční areál
Pozitivní vývoj celé oblasti má završit justiční areál, který chce postavit stát na prostranství po nedávno zbouraném Bauhausu vedle galerie Plato. Podle Dohnala přípravy pokračují i s novou vládou.
Polyfunkční dům ve Stodolní ulici navrhli architekti z mezinárodně uznávaného studia Bogle Architect. Inspirovali se revitalizacemi brownfieldů ve Velké Británii, speciálně v londýnské oblasti King’s Cross. Důraz kladou na udržitelnost a ekologii.
Po dokončení stavby, která počítá také s podzemním parkováním, chtějí zástupci developera nabídnout fotovoltaickou elektrárnu, hospodaření s dešťovou vodou pro zavlažování zeleně nebo komunitní zahrady.
Tlumič vibrací
Podle zástupce výrobního ředitele zhotovitele Jiřího Cetkovského pokročila stavba do prvního nadzemního podlaží.
„Zajímavostí je v zemi vybudovaný takzvaný vibrofiltr. Zaznamenává veškeré vibrace z dopravy, ať už železniční, nebo silniční,“ sdělil Cetkovský.
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Zašlá sláva Stodolní. Mizí kluby i návštěvníci, přibývá špína a bezdomovci
Před dvaceti lety by přitom byla stavba luxusního bydlení ve Stodolní nemyslitelná. Ulice tepala životem a fungovaly tam desítky nočních podniků a hudebních klubů. O víkendech ji navštěvovaly tisíce lidí nejen z Ostravska, ale také z Prahy či sousedního Polska. Rezidenti z tamních starších činžovních domů z lokality naopak utíkali před neúnosným hlukem.
V úseku Nádražní a Poděbradova dnes zůstalo pár nočních klubů či barů. Vedení města má plán, že by tam mohla vzniknout pěší zóna s kavárnami a zahrádkami, případně kultivovanými hudebními kluby.
„Na revitalizaci Stodolní pracujeme. Před rokem jsme omezili vjezd pro automobily z Nádražní ulice a ukázalo se to jako funkční opatření. Doprava se zklidnila,“ popsal Dohnal. Ostrava podle něj nemá ambici vrátit Stodolní zašlou slávu. „Nechceme ji ale ani úplně odpískat,“ dodal.