Rezervaci v Poodří narušují tisíce návštěvníků, nově je usměrní zábrany

Chystá je Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří právě v těchto dnech spolu s přejezdy pro cyklisty, lavičkami a dalšími prvky.

„Největší problém je poškození hráze rybníků. Není stavěná na takový provoz, klesá a do budoucna by hrozilo, že se voda přelije. Rozhodli jsme se pomocí usměrňovacích zábran cyklisty odklonit a nechat tam jen pěší,“ uvedl ředitel Správy Chráněné krajinné oblasti Poodří Jan Klečka.

Doplnil, že enormní návštěvnost není jen záležitostí Polanské Nivy, ale prakticky celé chráněné oblasti. „Jsme blízko Ostravě, návštěvnost počítáme v desetitisících,“ poznamenal Klečka.

Vysoké počty návštěvníků negativně ovlivňují hnízdící ptáky, turisté trhají rostliny, nápor cyklistů rozjíždí povrch stezek, časté jsou také kolize chodců a cyklistů.

Účelem instalace nových prvků v Polanské Nivě není podle Správy CHKO lidem ve vstupu do rezervace bránit, ale usměrnit jejich pohyb tak, aby méně narušovali místní přírodu. Doplní je informační cedule a značená trasa, která návštěvníky rezervací provede.

V budoucnu asi přibudou i jinde

Do budoucna možná přibudou opatření i jinde. „Kritickou situaci máme také například v přírodní rezervaci Kotvice u Studénky. Mohla by vést až k omezení vstupu v době hnízdění ptáků. Zatím situaci sledujeme a do budoucna uvidíme,“ uzavřel Klečka.

Poodří není v kraji výjimkou, na deseti- až statisíce počítají turisty také v chráněných oblastech Beskyd a Jeseníků. V Jeseníkách je nejatraktivnější trasa údolím Bílé Opavy.

„Máme čidla, která návštěvnost počítají. Každý rok roste o deset procent, teď už jsme zhruba na stotisících ročně,“ uvedl strážce přírody a terénní služba chráněné oblasti Michal Ulrych.

Problémem je tam mimo jiné parkování, lidé nezastavují na určených parkovištích, ale co nejblíže stezce vedoucí údolím. Jde o desítky aut. Do budoucna by se měl problém řešit, konkrétní záměr však ještě neexistuje.

Za sebou už mají usměrňovací opatření v Beskydech. Vůbec poprvé se před lety kvůli davům lidí řešila trasa z Pusteven na Radhošť, kde spoustu stezek a turisty rozšlapaný hřeben nahradila upravená hlavní cesta.

Na Lysé hoře situaci, kde bylo takové množství zkratek, že shrnovaly svahy dolů, vyřešily štětované chodníky. Na Pulčinských skalách usměrňují pohyb turistů chodníky a řetězy, na Kněhyni lidé nemohou vůbec.

„Lidská paměť je vytrvalá. Pokud lidé chodí po určité stezce, snaží se ji využívat i nadále. Proto je podle našich zkušeností lepší využít stávající trasy a ty zpevnit. Proto jsme využili například štětování na Lysé. Pokud bychom nové trasy vedli jinudy, část lidí by po nich chodila, ale část stále po těch starých,“ popsal zkušenosti ředitel Správy CHKO Beskydy František Jaskula.