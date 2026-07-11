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Ostravské reuse centrum vrátilo čtenářům za jeden rok 8 tisíc vyřazených knih

Dalibor Maňas
  7:08
Mezi nejčastěji darované předměty do městského Reuse centra Ostrava patří knihy.

Mezi nejčastěji darované předměty do městského Reuse centra Ostrava patří knihy. | foto: Město Ostrava

Reuse centrum Ostrava
Ceny v centru jsou symbolické.
Ceny v centru jsou symbolické.
Lidé tam mohou nosit svůj starý nábytek, nádobí a další předměty. V Opavě však...
7 fotografií
Městské Reuse centrum Ostrava zachránilo v loňském roce před vyhozením přes osm tisíc knih, přičemž symbolický desetikorunový výtěžek z jejich prodeje putuje do fondu Zelená pro Ostravu, z něhož město letos financuje dvanáct ekologických projektů včetně nového trvalkového záhonu v Hrabové.

Ostravané do městského reuse centra, které provozuje městská firma OZO Ostrava, nejčastěji nosí knihy. „Jen loni sem lidé odevzdali více než 75 tisíc funkčních předmětů k opětovnému použití. Nový život tímto způsobem získalo také více než osm tisíc knih,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná.

I proto se reuse centrum stalo vyhledávaným místem čtenářů, protože knihy se tam dostávají jako součást darovaných nebo vyřazených předmětů a jejich nabídka je velmi pestrá.

„Od odborné literatury přes beletrii až po dětské knihy. Spektrum darovaných titulů je široké, nechybí starší ani zcela nové výtisky. Cena za knihu je stanovena na symbolických 10 korun,“ popsala mluvčí.

Mezi nejčastěji darované předměty do městského Reuse centra Ostrava patří knihy.
Reuse centrum Ostrava
Ceny v centru jsou symbolické.
Ceny v centru jsou symbolické.
7 fotografií

„Největší zájem je o dětské knihy a kuchařky. Velký úspěch má krimi, například Jo Nesbø nebo Lars Kepler. Vzácněji se objevují fantasy či tituly od méně známých autorů,“ nastínil Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí.

Knihovna reuse centra ovšem dokáže uspokojit i sběratele starých vydání. „Také studenty postrádající naučnou literaturu, stejně jako rodiče hledající knížky pro děti,“ dodal Boháč.

Systém podle barev

Najít konkrétní knihu v knihovně Reuse centra Ostrava ovšem není jednoduché, protože stejně jako zbytek centra je uspořádána podle barev.

„Zájemce tak čeká hledání ve všech barevných zónách, kde mohou být dětské knihy, romantické romány, detektivky, kuchařky, učebnice,“ upozornila mluvčí.

Lidé si už domů odnesli desítky tun „odpadu“ z re–use center

Někdy podle ní do centra dárci přivezou desítky beden knih, jindy je vyřazují z domácnosti a dorazí třeba s jednou taškou.

„Nejčastěji knihy odevzdávají přímo v reuse centru, mohou je však přivézt také do sběrných dvorů společnosti OZO Ostrava. Největší sběrné dvory v Přívoze, Zábřehu, Kunčicích, Porubě a v Třebovicích mají v létě otevřeno denně od 7 do 19 hodin (pondělí až neděle). Tyto dvory disponují uzavřenými kontejnery, kde jsou knihy dočasně uskladněny,“ popsala mluvčí.

Ostravské Reuse centrum předalo k dalšímu využití už sto tisíc předmětů

„Reuse centrum vrací do života předměty, které tak nekončí v odpadech. Zanedbatelné není ani sociální hledisko, ceny jsou nastaveny velmi vstřícně a jsou přínosem pro lidi s omezeným finančním rozpočtem. Systém navíc přispívá k nové výsadbě či údržbě . Každoročně tak společnost OZO Ostrava podpoří řadu zelených projektů. Program Zelená pro Ostravu obsáhl 12 projektů. Hotovo již mají v Hrabové, kde vybudovali nový trvalkový záhon u mokřadu a přilehlé cyklostezky,“ doplnil Aleš Boháč.

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