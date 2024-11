V Havířově padl český rekord. Žáci nonstop resuscitovali přes devět hodin

„Stávající rekord z roku 1999 činil šest hodin, nyní nově sedm hodin a třináct minut u dětí jen ze základní školy a devět hodin a šestatřicet minut i se studenty dvou středních škol,“ hlásil Miroslav Marek, komisař Agentury Dobrý den z Pelhřimova, která tuzemské kuriózní rekordy kontroluje a eviduje.

Petr Goldmann z havířovského spolku Sportovní-klub.cz upozornil, že nešlo hlavně o rekord. „V první řadě to bylo vzdělání dětí v první pomoci,“ poznamenal s tím, že jde o pilotní projekt.

„Chtěli jsme připravit osvětovou činnost, ale zábavnou formou, takže děti jsou tak dobře motivované k fyzickému výkonu. A současně se něco naučí,“ přiblížil.

I proto organizátoři rozdělili školáky na tři stanoviště. „První skupina měla takzvané simulace poúrazových stavů, kde jsme měli namaskované figuranty. Druhá skupina usilovala o rekord a třetí má ukázky dalších variant první pomoci, například postupy při zastavení masivního krvácení nebo při popáleninách,“ popsal Goldmann.

Vyučující dětem ukázali správný postup první pomoci, přičemž jeden žák prováděl resuscitaci zhruba 45 sekund. Mohl se však zapojit opakovaně.

„Děti kontrolujeme. Žáci druhého stupně pochopitelně dělali méně chyb, ale byli jsme mile překvapení, že i děti z prvního stupně na menších figurínách resuscitace zvládaly,“ konstatoval Goldmann.

Pokus o rekord zahajoval deváťák Josef Minář. „Nervózní jsem nebyl, představoval jsem si to náročnější. Atmosféra byla skvělá,“ konstatoval první z účastníků. Před začátkem si prý vyhledal různá videa správné resuscitace. „Pak už to šlo bezvadně. Rekord máme a nyní bych už věděl, co mám dělat, kdybych musel resuscitovat doopravdy,“ těšilo školáka.

Akce se zúčastnili studenti Střední školy polytechnické z Havířova – Šumbarku, Střední školy služeb z Karviné a samozřejmě také žáci pořádající Základní školy Žákovská v Havířově. „V příštím roce bychom rádi takovou akci připravili do haly Fénix (bývalá výpravní železniční budova přebudovaná na sportovní centrum, pozn. red.) pro celý Havířov, tedy v daleko větším rozsahu,“ nastínil hlavní organizátor.

Kromě Základní školy Žákovská se na akci podílela i havířovská nemocnice a tamní magistrát.