Poslední šance Spolku? Ostrava odkoupí chátrající pivnici a opět ji nabídne zájemcům

Autor:
  10:10
Ostrava odkoupí zpátky známou restauraci Spolek v Nádražní ulici v centru města. Magistrát objekt pohostinství se zahradou prodal před čtyřmi lety za devět a půl milionu firmě Labadia, která slibovala rekonstrukci podniku. Neudělala však vůbec nic.
Restaurace a pivnice Spolek v centru Ostravy stále zeje prázdnou a dále chátrá....

Restaurace a pivnice Spolek v centru Ostravy stále zeje prázdnou a dále chátrá. (27. října 2025) | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Kdysi velmi oblíbená zahrada za budovou restaurace je v současnosti v tristním...
Cedule z roku 2007 na zdi zavřeného Spolku působí hodně paradoxně. A smutně. ...
Zpustlá letní zahrádka pivnice Spolek na Nádražní ulici v centru Ostravy. (19....
Spolek ve 30. letech minulého století
5 fotografií

Zastupitelé města minulý týden schválili dohodu s vlastníkem, podle které dostane zpět kupní cenu sníženou asi o půl milionu. Od vymáhání vysokých pokut, které by mohly dosáhnout půldruhého milionu, město ustoupilo.

„Firma nám zaplatí jen část sankcí, na které má město podle smlouvy nárok. Kdybychom se nedomluvili, došlo by k soudnímu sporu, který by zablokoval řešení Spolku na několik dalších let, navíc s nejistým výsledkem,“ vysvětlil primátor Ostravy Jan Dohnal.

Restaurace a pivnice Spolek v centru Ostravy stále zeje prázdnou a dále chátrá. (27. října 2025)
Kdysi velmi oblíbená zahrada za budovou restaurace je v současnosti v tristním stavu. (27. října 2025)
Cedule z roku 2007 na zdi zavřeného Spolku působí hodně paradoxně. A smutně. (27. října 2025)
Zpustlá letní zahrádka pivnice Spolek na Nádražní ulici v centru Ostravy. (19. listopadu 2024)
5 fotografií

Firma, která provozuje například síť pizzerií Colloseum, si po převzetí majetku začala stěžovat na různé věci, které podle ní neodpovídaly smlouvě. Hrozila městu soudem mimo jiné kvůli údajné špatné dataci kupní smlouvy. Město pochybení odmítalo.

Restaurace vznikla už v roce 1902

Restauraci Spolek prodalo bývalé vedení města v čele s Tomášem Macurou v roce 2021. Firma reprezentovaná podnikatelem Lukášem Chlebovským slibovala atraktivní proměnu hospody, která částečně zachová její historický duch.

Restaurace vznikla v budově v Nádražní ulici z konce 19. století v roce 1902. Zřídilo ji tam Společenstvo řemeslných činností. Jako pivnice s názvem Na Společenstvu se zapsala do historie města jako oblíbený podnik horníků, intelektuálů i disidentů.

Až po sametové revoluci v roce 1989 provozovatelé změnili její původní název na Spolek. Tak hospodu lidově označovali návštěvníci po desítky let.

Město si bývalou restauraci nechce ponechat. „Pokusíme se Spolek prodat znovu s tím, že si pohlídáme investora, aby tam vznikla restaurace, která by navázala na její historii,“ uvedl Dohnal.

Chátrající objekt restaurace Spolek stojí v Nádražní ulici v centru Ostravy.

Chátrající objekt restaurace Spolek stojí v Nádražní ulici v centru Ostravy.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Takový moderní grunt jste ještě neviděli, vyrostl na Ostravsku

„Máme moderní grunt,“ říkají o svém domě sami majitelé. Byť jde o moderní stavbu, zapadla do okolní krajiny a okolní zástavby zcela přirozeně. Kombinuje totiž tradiční vesnickou sedlovou střechu s...

Rybáři jen pár kilometrů od Karviné chytili rekordního sumce, překonali i úlovek Vágnera

Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak...

Díky tátovi nádražní hospody miluje. V Bruntále ale dostala v Ano, šéfe! sodu

Hospůdka přímo na peróně na zrekonstruovaném nádraží v Bruntále vypadá na první pohled slibně. Co chtít víc, když tam dorazíte vlakem a hladoví. „Já mám k nádražním restauracím vřelý vztah. Můj...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Plzeň - Baník 2:0, další výhru pro Hyského zachránil gólman Jedlička v nastavení

Domácí premiéra trenéra Martina Hyského se povedla jen výsledkově. Plzeňští fotbalisté v 13. kole Chance Ligy porazili ostravský Baník 2:0. První gól dal po dvaceti minutách hlavou útočník Adu, druhý...

Poslední šance Spolku? Ostrava odkoupí chátrající pivnici a opět ji nabídne zájemcům

Ostrava odkoupí zpátky známou restauraci Spolek v Nádražní ulici v centru města. Magistrát objekt pohostinství se zahradou prodal před čtyřmi lety za devět a půl milionu firmě Labadia, která...

28. října 2025  10:10

Dopravní kalvárie v Ostravě v další fázi. ŘSD začíná bourat druhé poloviny mostů

Zhruba v polovině je oprava mostů na velmi frekventované Rudné ulici v Ostravě, která dlouhodobě blokuje dopravu ve značné části města. Stavebníci firem najatých Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) k...

27. října 2025  17:46

Lázeňský dům z legendární komedie má nové balkony, šplhal po nich Pavel Nový

Historický Slezský dům v Karlově Studánce na Bruntálsku, známý z legendární komedie S tebou mě baví svět, má po osmi měsících rekonstrukce zcela nové balkony. Oprava se prováděla pod dohledem...

27. října 2025  15:42

Výrostci v Ostravě brutálně zbili školáka, chlapec se teď bojí chodit ven

Brutálním napadením školáka v ostravské části Hrabůvka se zabývají policisté. Čtrnáctiletého chlapce tam obstoupila banda výrostků a donutila ho odejít s nimi na odlehlejší místo, kde ho mladí...

27. října 2025  15:09

Mrtví v autě na Karvinsku byli bývalí partneři. Muž ženu zastřelil, pak i sebe

Jako vraždu s následnou sebevraždou pachatele zatím vyšetřují policisté tragédii v Orlové na Karvinsku, kde v neděli večer byly nalezeny v automobilu dvě mrtvoly. Podle prvotních zjištění nejspíše...

27. října 2025  12:41

Kraj nabízí víc, než čekáte. Kampaň má přimět studenty, aby zůstali v regionu

Devatenáctiletá Aneta Žižková z Opavy za pár měsíců maturuje a v budoucnu by chtěla být učitelkou. Na vysokou chce do Ostravy. „Studovat v blízkém prostředí, nechci úplně do neznáma,“ vysvětlila. S...

27. října 2025  12:03

Počty lidí s demencí v kraji rostou. Lůžek pro ně přibývá, ale málo

Téměř dvacet tisíc lidí s demencí žije podle výroční zprávy České alzheimerovské společnosti v Moravskoslezském kraji. To je téměř o čtvrtinu více než před deseti lety. A množství lidí s Alzheimerem...

27. října 2025  9:55

V Orlové našli v autě dva mrtvé lidi. Policie prověřuje vraždu a sebevraždu

Ve vozidle v Orlové na Karvinsku byli v neděli objeveni dva mrtví lidé. Pravděpodobně se jednalo o vraždu a sebevraždu, uvedla policie na síti X. Policie na místě stále zasahuje a veřejnosti nehrozí...

26. října 2025  21:46,  aktualizováno  22:17

Plzeň - Baník 2:0, další výhru pro Hyského zachránil gólman Jedlička v nastavení

Domácí premiéra trenéra Martina Hyského se povedla jen výsledkově. Plzeňští fotbalisté v 13. kole Chance Ligy porazili ostravský Baník 2:0. První gól dal po dvaceti minutách hlavou útočník Adu, druhý...

26. října 2025  17:38,  aktualizováno  20:33

Chachaři z Ostravy nevymizeli, říká Hruška, hlavní autor unikátní literární trilogie

Hlavním autorem nedávno vydané trilogie Literární Ostrava 1918–2018 je literární historik a publicista Pavel Hruška. Dílo obsahuje dvě knihy, které mají dohromady sedm set stran, a speciální mapu.

26. října 2025  16:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bývalou hasičárnu v centru Nového Jičína získalo město, míří tam však muzejníci

Do směny budov a pozemků se pustilo město Nový Jičín s krajem. Stěžejním objektem se stal areál historické hasičárny ve Zborovské ulici, po přestěhování hasičů do moderní základny na okraji města je...

26. října 2025  7:38

Ml. Boleslav - Karviná 2:4, domácí se dál trápí, za hosty dvakrát skóroval Samko

Už více než měsíc čekají fotbalisté Mladé Boleslavi na výhru v Chance Lize a ani proti Karviné neuspěli. Za hosty se dvakrát trefil Denny Samko, po jednom gólu přidali Abdallah Gning a Emmanuel...

25. října 2025  14:45,  aktualizováno  17:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.