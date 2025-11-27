Restaurace v Novém Jičíně dostane přístavbu, promění se v kulturní dům

Autor:
  7:17
Velká proměna čeká známou novojičínskou restauraci Nové Slunce, z níž chce místní radnice vybudovat kulturní dům. Město už má k dispozici urbanisticko-architektonickou studii, která zahrnuje jak úpravy vnitřních prostor, tak novou přístavbu či proměnu dvora, zahrady i bývalého domu správce.
Studie proměny restaurace Nové slunce v Novém Jičíně na městský kulturní dům....

Studie proměny restaurace Nové slunce v Novém Jičíně na městský kulturní dům. Na vizualizaci přístavba v zadním traktu areálu. (26. listopadu 2025) | foto: Městský úřad Nový Jičín

Restaurace Nové slunce v Novém Jičíně v Husově ulici má od roku 1991 památkovou...
Studie proměny restaurace Nové slunce v Novém Jičíně a její zahrady na městský...
Studie proměny restaurace Nové slunce v Novém Jičíně na městský kulturní dům....
Pohled na restauraci Nové slunce se zahradou v Novém Jičíně nedlouho po...
6 fotografií

O vybudování reprezentativního prostoru pro kulturní a společenské akce se Nový Jičín snaží už dlouho. Nejprve pro tento účel hodlalo město využít přístavbu hotelu Praha, která se ale nakonec ukázala pro tyto účely jako nevhodná, a tak volba padla na památkově chráněnou restauraci Nové Slunce v Husově ulici.

Tu loni radnice koupila za 28 milionů korun a nyní má studii, jak bude kulturní dům vypadat.

„Podařilo se navrhnout řešení, které bude vyhovovat z hlediska funkčního i provozního. Nejvýraznější změnou je přístavba nového objektu, který bude zajišťovat zejména provozní funkce kulturního domu,“ zhodnotil studii Václav Nezval z novojičínského odboru rozvoje a investic.

Čekání na kulturák stálo Nový Jičín 50 milionů, část peněz může mít zpět

U historické budovy restaurace dělníci odstraní nepůvodní přístavby a vestavby, jinak ale mají být zásahy minimální.

„Citlivě se rozšíří nedostačující prostor jeviště a obnoví se propojení mezi hlavním a malým sálem, který dnes slouží jako restaurace,“ přiblížil místostarosta Ondřej Syrovátka.

Restaurace bude nově využívat i prostor bývalé prodejny na straně u Husovy ulice, kde bude hlavní výčep a také malý salonek pro soukromé akce.

Restaurace Nové slunce v Novém Jičíně v Husově ulici má od roku 1991 památkovou ochranu..
Studie proměny restaurace Nové slunce v Novém Jičíně na městský kulturní dům. Na vizualizaci přístavba v zadním traktu areálu. (26. listopadu 2025)
Studie proměny restaurace Nové slunce v Novém Jičíně a její zahrady na městský kulturní dům.. (26. listopadu 2025)
Studie proměny restaurace Nové slunce v Novém Jičíně na městský kulturní dům. (26. listopadu 2025)
Pohled na restauraci Nové slunce se zahradou v Novém Jičíně nedlouho po otevřené v roce 1907.
6 fotografií

K budově pak přibude zcela nové křídlo. „Kromě prodlouženého pódia budou v přístavbě například prostory pro umělce, hygienické zázemí, sklady a multifunkční místnosti, které budou fungovat jako zkušebny, salonky nebo v případě konání plesu i jako prostory k posezení nebo vedlejší hudební produkci. Vybuduje se také venkovní pódium pro konání akcí v zahradě a nové toalety,“ doplnil Nezval.

Dvůr se promění na reprezentativní veřejný prostor s velkoformátovou dlažbou a alejí stromů. V zahradě pak budou vysazeny nové stromy, které postupně nahradí dožívající kaštany.

Bývalý domek správce bude nově sloužit jako administrativní zázemí Městského kulturního střediska Nový Jičín. Za architektonickou studii zaplatila radnice 1,3 milionu korun a v příštím roce na ni chce navázat zpracováním projektové dokumentace.

Restaurace Nové slunce a současně budoucí městský kuturní dům stojí v Husově ulici.

Restaurace Nové slunce a současně budoucí městský kuturní dům stojí v Husově ulici.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kamion narazil do protihlukové zdi, skla padala na auta jedoucí po dálnici

Kamion na sjezdu ze silnice I/68 narazil do protihlukové stěny. Padající kusy...

Dálnice D48 na Frýdecko-Místecku byla zhruba pět hodin neprůjezdná po dopolední nehodě, při které kamion po smyku na dálničním sjezdu narazil do protihlukové stěny a ta se zřítila na dálnici. O...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

V Opavě se jezdí přes nový most, má odolat stoleté vodě. Starý zničily povodně

Slavnostní otevření mostu v Ratibořské ulici v Opavě. Původní most v centru...

Silničáři slavnostně v neděli odpoledne uvedli do provozu nový most přes řeku Opavu na frekventované tepně města v Ratibořské ulici. Ten starý zničily loňské zářijové povodně. „Pro Opavu je to...

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

Restaurace v Novém Jičíně dostane přístavbu, promění se v kulturní dům

Studie proměny restaurace Nové slunce v Novém Jičíně na městský kulturní dům....

Velká proměna čeká známou novojičínskou restauraci Nové Slunce, z níž chce místní radnice vybudovat kulturní dům. Město už má k dispozici urbanisticko-architektonickou studii, která zahrnuje jak...

27. listopadu 2025  7:17

Ostravské volejbalistky se naštvaly, odnesly to švýcarské favoritky

Smečařka ostravských volejbalistek Agáta Laifrová útočí vedle bloku Liny-Marie...

Po špatných výsledcích v extralize se volejbalistky TJ Ostrava naštvaly a v úvodním utkání prvního kola Challenge Cupu to odnesl švýcarský, favorizovaný celek Kanti Schaffhausen. Porazily ho doma 3:0...

26. listopadu 2025  21:36

Plzeň nadělila Vítkovicím bůra za osmnáct minut, tabulkového soupeře smetla 7:0

Zklamaný vítkovický brankář Klimeš jako by nevěřil, co se to v Plzni děje.

Dohrávka mezi hokejisty Plzně a Vítkovic završila 26. extraligové kolo. Před zápasem dělil v tabulce oba soupeře jediný bod, o který byli Ostravané před Západočechy. Po středě to neplatí. Plzeň svého...

26. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  20:32

Jako tankodrom. Divočáci ničí beskydské pastviny i golfový areál, ohradníky nestačí

Premium
Pastviny v Beskydech rozrývají divočáci. Pak na nich neroste tráva, porost...

Přemnožená divoká prasata způsobují extrémní škody, říkají zemědělci i úřady v oblasti Beskyd. Ochrana je více než náročná, protože mobilní oplocení ani pachové ohradníky nepomáhají. A náhrada škod...

26. listopadu 2025

Symbol naivity 90. let. Ostrava bourá hobbymarket, nahradí ho justiční areál

Demolice bývalého hobbymarketu Bauhaus v centru Ostravy. Místo něj má vzniknout...

Dělníci v centru Ostravy bourají budovu někdejšího hobbymarketu Bauhaus. Demolice by měla být hotová do konce ledna, navazující terénní úpravy by měly být dokončeny nejpozději v závěru února. K...

26. listopadu 2025  15:53

Černá kostka podle Černohouse. Symbol proměny Ostravska má vizuální styl

Vítězný návrh vizuální identity digitálního centra a moravskoslezské vědecké...

Vizuální identitu Černé kostky – Centra digitalizace, vědy a inovací, které za 2,6 miliardy korun vzniká v Ostravě, navrhl český typograf a designér Roman Černohous. Do soutěže se přihlásila desítka...

26. listopadu 2025  13:20

Beats for Love bijí o sto šest. Do Ostravy v červenci dorazí hvězdný DJ Calvin Harris

Skotský DJ a producent Calvin Harris.

Přípravy ostravského festivalu elektronické taneční hudby Beats for Love jedou na plné obrátky. Organizátoři již dříve avizovali účast velkých jmen jako Marshmello, Paul van Dyk, Dimitri Vegas & Like...

26. listopadu 2025  11:39

Opava po otevření nového mostu ladí provoz. Pomůže si i sčítáním dopravy

Slavnostní otevření mostu v Ratibořské ulici v Opavě. Původní most v centru...

Po otevření nového mostu v Ratibořské ulici musí Opava doladit řízení provozu v celé lokalitě. Pomůže tomu cílené ruční sčítání dopravy, které ukáže, v jakém počtu a složení se auta do nejbližšího...

26. listopadu 2025  6:06

Firma chce zpracovávat dvanáctkrát víc odpadu. Kraj to schválil, Vratimov se brání

ilustrační snímek

Vedení města Vratimova u Ostravy se odvolalo proti rozhodnutí krajského úřadu týkajícího se rozšíření kapacity recyklačního dvora firmy Rekultivace-Recyklace ve vratimovské průmyslové zóně. Firma tam...

25. listopadu 2025  16:34

Domky nedáme. Obyvatelé Bedřišky vyzvali k dalšímu jednání o osudu kolonie

Aktivisté na jednom z finských domků v bývalé hornické kolonii Bedřiška v...

Lidé z někdejší hornické kolonie Bedřiška v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky znovu vyzvali město a obvod k jednání o dalším osudu lokality, kde žijí. Chtějí zabránit bourání tamních...

25. listopadu 2025  14:12,  aktualizováno  15:32

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Bez stejných podmínek pro všechny nepřežijeme, žádají oceláři levnější elektřinu

"Proč industriální fotografie? Asi proto, že žiji ve městě, kterému dominují...

Ani několik týdnů po oznámení německé vlády, že se po Novém roce chystá výrazně snížit ceny elektřiny pro energeticky náročné podniky, se na české straně neděje prakticky nic. Zástupci vlády v demisi...

25. listopadu 2025  11:36

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

25. listopadu 2025  8:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.