Zámek ve Štáblovicích láká na největší českou kraslici. Měří přes tři metry

  13:31
Zdobí ji motiv jarní přírody se zajíci a ovečkami a je tak velká, že figuruje i v České knize rekordů. Na zámku ve Štáblovicích na Opavsku odstartovaly velikonoční prohlídky, jejichž součástí je obří velikonoční kraslice. Lidé tam však uvidí i živá mláďata či slavnostní velikonoční výzdobu interiérů.
Rekordní kraslice je vystavená v zámeckých zahradách. „Je vysoká tři metry a šedesát centimetrů a obvod má v nejširším místě 5,13 metru,“ popsala Dagmar Janáčková (na snímku). | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Kraslice je vysoká tři metry a šedesát centimetrů a obvod má v nejširším místě 5,13 metru,“ popsala raritu vystavenou v zámeckém parku Dagmar Janáčková ze štáblovického zámku.

Obří vejce vyřezané ze styroporu, což je druh polystyrenu, a uvnitř vyztužené kovovou konstrukcí disperzními barvami ručně malovala zámecká výtvarnice Božena Zádrapová.

Památky v kraji zvou na výlet do Afriky či mládeži nepřístupné kuriozity

„Předtím jej celé potáhla plátnem. Práce trvala asi měsíc,“ dodala Janáčková. Na vrcholku kraslice výtvarnice umístila kohouta, slepici a kuřátko.

Rekordní vejce je součástí velikonočních prohlídek štáblovického zámku, které lákají také na jarně vyzdobené zámecké místnosti. „Velikonoce jsou svátky tradic, hravosti i starodávných zvyků, které u nás znovu ožívají v autentické atmosféře historických interiérů,“ popsala Janáčková.

O velikonoční dekorace se rovněž postarala zámecká výtvarnice a jejich součástí jsou i živí králíci či slepice hedvábnička s kuřátky.

Průvodci v dobových kostýmech návštěvníky provedou obdobím vítání jara a velikonočních svátků v minulosti a prozradí, co to byly Jidášové ohně, kde se o Velikonocích objevují čarodějnice či proč se na Velikonoční pondělí připravuje obří omeleta. Děti mohou hledat a počítat jeden ze symbolů Velikonoc.

Sváteční jarní prohlídky od začátku týdne navštěvovaly školní výpravy, na Velký pátek se zámek otvírá i návštěvníkům. Ti tam mohou jarní atmosféru přijít nasát po celé Velikonoce a každý další víkend až do 26. dubna.

