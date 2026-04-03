„Kraslice je vysoká tři metry a šedesát centimetrů a obvod má v nejširším místě 5,13 metru,“ popsala raritu vystavenou v zámeckém parku Dagmar Janáčková ze štáblovického zámku.
Obří vejce vyřezané ze styroporu, což je druh polystyrenu, a uvnitř vyztužené kovovou konstrukcí disperzními barvami ručně malovala zámecká výtvarnice Božena Zádrapová.
|
„Předtím jej celé potáhla plátnem. Práce trvala asi měsíc,“ dodala Janáčková. Na vrcholku kraslice výtvarnice umístila kohouta, slepici a kuřátko.
Rekordní vejce je součástí velikonočních prohlídek štáblovického zámku, které lákají také na jarně vyzdobené zámecké místnosti. „Velikonoce jsou svátky tradic, hravosti i starodávných zvyků, které u nás znovu ožívají v autentické atmosféře historických interiérů,“ popsala Janáčková.
O velikonoční dekorace se rovněž postarala zámecká výtvarnice a jejich součástí jsou i živí králíci či slepice hedvábnička s kuřátky.
Průvodci v dobových kostýmech návštěvníky provedou obdobím vítání jara a velikonočních svátků v minulosti a prozradí, co to byly Jidášové ohně, kde se o Velikonocích objevují čarodějnice či proč se na Velikonoční pondělí připravuje obří omeleta. Děti mohou hledat a počítat jeden ze symbolů Velikonoc.
Sváteční jarní prohlídky od začátku týdne navštěvovaly školní výpravy, na Velký pátek se zámek otvírá i návštěvníkům. Ti tam mohou jarní atmosféru přijít nasát po celé Velikonoce a každý další víkend až do 26. dubna.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz