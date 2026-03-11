Obnova knihovny pokračuje, knihy si Ostravané půjčují v někdejší čajovně

Modernizace interiérů ústřední knihovny v Ostravě pokračuje od začátku roku po více než půlročním přerušení způsobeném havarijním stavem části stropních konstrukcí. Jejich sanace přišla na deset milionů. Knihovnice zatím čtenáře obsluhují v bývalé čajovně.
Stropy po sanaci. Havarijní stav stropních konstrukcí způsobil několikaměsíční přerušení modernizace ostravské knihovny. | foto: Knihovna města Ostravy

„S nadsázkou a rezervou říkám, že pokud nenastanou další komplikace, do Vánoc by mohlo být všechno hotovo,“ uvedla ředitelka Knihovny města Ostravy Irena Šťastná.

Budoucí podoba interiérů ústřední budovy Knihovny města Ostravy.

Dlouho připravovaná rekonstrukce hlavního sídla ostravské knihovny u Sýkorova mostu začala v lednu 2025. Zástupci firmy, která zakázku za více než 36 milionů korun získala, však na jaře objevili praskliny na stropech.

Následné průzkumy potvrdily v některých částech budovy havarijní stav. Představitelé statutárního města vypsali neplánovanou soutěž na sanační práce, které skončily zhruba ke konci minulého roku.

„Tyto sanační práce stály v roce 2025 téměř deset milionů korun. Financování zajistil zřizovatel knihovny, tedy město Ostrava,“ doplnila ředitelka. Stavbaři poté navázali na práce podle aktualizovaného harmonogramu rekonstrukce.

V knihovně budou čítárny i tiché studovny

Veřejná knihovna od devadesátých let sídlí ve funkcionalistickém domě z 30. let minulého století, který má jako jediný v Ostravě pasáž. Ročně ji navštíví více než devadesát tisíc čtenářů.

Cílem přestavby je vytvořit instituci s moderním výpůjčním systémem a atraktivním prostředím pro setkávání čtenářů všech generací, ale také pro studium či relaxaci. „Vznikne ucelený a maximálně využitelný prostor, který umožní zkvalitnění výpůjčních i komunitních služeb,“ shrnula náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová.

Létají po světě, čtou je i vězni. Vyřazené knihy z Ostravy žijí další životy

Autorem stavebních úprav interiérů je ostravský architekt Radim Václavík. Navrhl mimo jiné nové vestavby v podobě tří mezipater, kde mají být čítárny nebo tiché studovny.

„Vmáčknout všechny požadované funkce do stávajících interiérů bylo krásné dobrodružství,“ pochvaloval si práci na projektu.

Knihovna po svém uzavření funguje v omezeném režimu. Knihovníci obsluhují čtenáře v dočasné malé půjčovně umístěné naproti původnímu hlavnímu vchodu v někdejší čajovně. „Jsem ráda, že jsme se před dvěma roky rozhodli dát čajovně výpověď. Jde sice o velmi malý prostor, ale nevím, jak bychom si bez něj tak dlouho poradili,“ podotkla Šťastná.

Ostravská knihovna umí dostat děti z ghetta, za pomoc komunitě získala ocenění

Pouze zvuková knihovna funguje v původních prostorách, byť ji od loňského října do pondělí 9. března letošního roku dočasně uzavřely sanační práce. Po rekonstrukci přesídlí oddělení pro nevidomé a slabozraké do nově vybudovaného edukačního centra. Moderní zázemí a vybavení budou mít všechna oddělení. Rekonstrukce čeká také výtahy.

