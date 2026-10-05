Hodně pevné nervy budou v příštích měsících potřebovat řidiči na silnici I/68 mezi Třincem a slovenskou hranicí. Už v úterý 6. října tam začne rozsáhlá oprava, která si vyžádá nejen zúžení vozovky, ale na části trasy také kyvadlový provoz.
Ředitelství silnic a dálnic zahájí druhou etapu opravy úseku z Hrádku až ke státní hranici. Rekonstrukce se dotkne přibližně 7,9 kilometru komunikace v jednom směru a potrvá až do jara příštího roku, s přestávkou během zimy.
„Kompletní rekonstrukce dlouhého úseku podle předběžných kalkulací vycházela na více než čtvrt miliardy korun, díky soutěži stavebních firem se výsledná částka snížila na zhruba 157,5 milionu korun,“ uvedl mluvčí ŘSD pro Moravskoslezský kraj Miroslav Mazal.
Nejhorší situace bude pro řidiče zřejmě v Hrádku, kde se počítá s omezením v podobě kyvadlové dopravy. Provoz bude sveden do jednoho jízdního pruhu pro oba směry. „Motoristé projedou kyvadlově kolem semaforů. Pro snížení zdržení budou semafory v exponovaných časech nahrazovány regulovčíky,“ doplnil Mazal.
Že nepůjde o zanedbatelné omezení, ukazují i poslední výsledky Celostátního sčítání dopravy. Úsekem I/68 mezi Bystřicí a Návsím, jehož součástí je i Hrádek, projede podle údajů z roku 2025 v průměru 14 538 vozidel za den. Z toho více než 3 300 tvoří těžká motorová vozidla.
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Na komplikace se proto připravuje i samotný Hrádek. Obec už podle starosty Roberta Borského obyvatele o chystaných pracích informovala a podle aktuální situace jim bude posílat další zprávy prostřednictvím SMS. Připravena má také místa pro případné nouzové parkování.
„Informovali jsme občany, co se na ně chystá. SMS je budeme informovat podle aktuální situace. Máme dostatek parkovacích ploch pro nouzové parkování. Věřím, že to zvládneme,“ uvedl Borski.
Největší komplikace podle něj přinese část prací přímo v obci. „Podle mého osobního názoru budou nejhorší čtyři dny, kdy se bude pokládat živice v severní části stavby u benzinky,“ doplnil starosta.
ŘSD kromě výměny asfaltových vrstev plánuje také obnovu pevnosti podloží, revizi odvodnění, dopravního značení a bezpečnostních zařízení včetně svodidel. Zakázku získalo sdružení společností Eurovia CZ, Strabag a PORR.
Semafory a pracovníci
Omezení přitom v příštích týdnech nečeká jen řidiče na I/68. ŘSD zahájí také opravu přibližně 1,5 kilometru silnice I/56 přes Zábřeh, část Dolního Benešova na Opavsku. Práce mají začít 5. října a trvat zhruba měsíc.
Také tam bude doprava vedena kyvadlově jedním pruhem, ve špičkách mají semafory nahrazovat regulovčíci.
Zakázka na opravu I/56 vyjde podle ŘSD přibližně na 17,9 milionu korun. Práce provede společnost SWIETELSKY stavební.
ŘSD na začátku letošního roku počítalo v Moravskoslezském kraji s opravami silnic a dálnic za přibližně 750 milionů korun. Část původně plánovaných akcí byla přesunuta na jaro příštího roku, mimo jiné kvůli návaznosti na zimní údržbu.