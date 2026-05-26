Povodeň proměnila horní tok řeky Opavy. Rozhodování o její nové podobě začíná

Budoucí podoba koryta řeky Opavy v Karlovicích záleží na Povodí Odry, jehož pracovníci právě vyhodnocují tendr na zhotovitele projektu popovodňové obnovy řeky v Karlovicích, ale také na místních lidech, jejichž pozemků by se případné úpravy dotkly.
Studie kombinuje technická opatření s přírodě blízkými prvky ochrany, vznikla loni pro celý horní tok řeky Opavy po dohodě ministerstev zemědělství a životního prostředí jako jeden z podkladů dalšího postupu. Její představení v Karlovicích přilákalo několik desítek místních.
„S jakou šířkou koryta pracujete? Kudy poteče řeka, když bude málo vody? Postačí výška hrází? Nebude to k ničemu, když se v dalších částech řeky podobná opatření neudělají? Co se stane, když bude povodeň větší než stoletá?“ ptali se lidé.
Podle vodohospodáře Agentury ochrany přírody a krajiny Michala Krejčího, který jim celou vizi přiblížil, je vyšší ochrana pro Karlovice i další obce na horním toku Opavy stěžejní.
„Řeka tady má vysoký energetický potenciál. Když se rozvodní, je destrukce ničivější než v dolních tocích. Voda tady rozbíjí nejen upravené koryto, ale i okolní zástavbu,“ uvedl Krejčí.
Zdroj: ministerstvo zemědělství a Povodí Odry
Studie vychází z toho, že si Opava ve svém horním toku už při povodni v roce 1997 a poté i předloni prorazila zcela jiné koryto, než jakým byla vedena. Vodohospodářům tím ukázala, kolik prostoru potřebuje, aby při rozvodnění údolím prošla.
Karlovicím navrhují podstatné rozšíření koryta – v horní části obce ze stávajících 29 na 69 metrů, v dolní z 23 na 45 metrů. Počítají s lapači, jež zachytí materiál, který s sebou voda nese, i s hrázemi, které při povodni pomohou udržet vodu v řečišti a ochrání domy. To vše se ale týká i pozemků místních lidí.
„Už teď jsem přišla o pozemek, čtvrtina zahrady byla odplavená. je nás několik sousedů, kteří to tak mají. Koryto se rozšířilo a posunulo. Právě u nás má vzniknout ochranný val. Zajímá mě, o kolik dalšího pozemku ještě můžeme přijít,“ popsala například Ludmila Bergerová.
Dodala, že studie se jí líbí a větší ochranu vítá, ale potřebuje konkrétní informace. „Následky povodně cítíme dodnes. Ze studní zmizela voda, všude je kamení. Snad se dočkáme lepší ochrany.“
To je i cílem zástupců obce. „Budeme se snažit, aby se maximum možného propsalo do reality. Záležet bude na jednáních s Povodím Odry i ochotě lidí z Karlovic,“ řekl místostarosta obce Martin Kočí.
Získat pro společný postup chce i okolní radnice na horním toku řeky. Zároveň dodal, že Karlovice už pracují na změně územního plánu a oslovily Povodí Odry.
Vrátit se k původnímu stavu, tedy dvacetileté ochraně, kterou měla obec do podzimní povodně 2024, obec nechce. Karlovice už díky penězům z povodňové sbírky Člověka v tísni mají i návaznou studii, co by mohlo vzniknout v okolí koryta, vyhrazeném pro rozliv řeky.
Zaměstnanci Povodí Odry právě vyhodnocují tendr na zhotovitele projektu pro Karlovice. „V nejbližších dnech podepíšeme smlouvu s projektantem, který připraví projekt nových protipovodňových opatření s přírodě blízkými prvky,“ sdělila mluvčí podniku Šárka Vlčková.
Dodala, že studie Agentury ochrany přírody a krajiny nebude pro projekt závazná, budoucí podoba ale vzejde ze vzájemného jednání. „V krátké době proběhne úvodní jednání za účasti zástupců ministerstva zemědělství, Povodí Odry, projektanta a obce Karlovice.“ S účastí obce podnik počítá po celou dobu a plánuje ji zvát na pravidelné schůzky.
Také zástupci ministerstva zemědělství potvrdili, že studie agentury nebude závazná. „Počítáme s novými vodohospodářskými úpravami, které budou kombinovat technická řešení s přírodě blízkými prvky,“ podotknul mluvčí rezortu Vojtěch Bílý s tím, že se ale zohlední i zkušenosti z minulé povodně a zmínil také očekávaná projednávání s obcemi.
První návrh řešení pro Karlovice by měl být hotový v listopadu. Podobné procesy odstartovaly i v dalších lokalitách postižených povodní, odborníci už začali projektovat například obnovu ve Vrbně pod Pradědem či na přítocích řeky Opavy na Černé a Střední Opavě. Hotový je projekt na odstranění povodňových škod pro Krnov.