Břehy ke koupání a rekreaci chce město Ostrava upravit hlavně v okolí soutoku Lučiny s Ostravicí v blízkosti Slezskoostravského hradu.
„Je to geniální akce v tom, že my i město máme své projekty, na které se vztahuje dotační titul ministerstva financí, který řeší prokazatelné druhotné vlivy někdejší důlní činnosti,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak.
Vybrané části budou doplněny o mobiliář a pobytové terasy, schody, ohniště nebo visutou lávku.
Aleš Boháč, náměstek primátora Ostravy
Celkové náklady ve výši asi sto třicet milionů korun má zaplatit ministerstvo financí.
Povodí Odry zajistí revitalizaci koryta a břehů, město se zaměří na zvýšení rekreační funkce území a podporu biodiverzity. Půjde o část řeky od Ostravy-Radvanic po soutok s Ostravicí u hradu a Černé louky.
„Vybrané atraktivní části budou doplněny o mobiliář a pobytové terasy, sedací schody, ohniště, visutou lávku a řadu dalších prvků. Autoři projektu nezapomněli na hrací prvky pro děti a naučné panely,“ shrnul náměstek primátora Ostravy pro životní prostředí Aleš Boháč.
|
V Radvanicích se chystá mořské klima v podobě unikátní solankové gradovny
Tyto úpravy mají podle něj vést obyvatele a návštěvníky města, aby se tam rádi zastavili a trávili volný čas. „Území bude nejprve zpřístupněno, přibudou komunikace, zmizí bariéry, které nyní brání pěší prostupnosti. Vegetace bude stabilizována, prosvětlena a ošetřena,“ upřesnil Boháč.
Zahradníci tam vysadí desítky nových stromů a další zeleně, kterou pečlivě vybrali krajinní architekti tak, aby byla schopna odolávat suchu a klimatické změně. „Budeme vysazovat keře, trvalkové a cibulovité záhony, založíme nové travnaté plochy. Zajímavý by měl být kontrast mezi parkovým a krajinným trávníkem,“ líčil náměstek. Úpravy čekají pravý i levý břeh řeky.
Projekt vytvořilo brněnské studio Per Partes zaměřené na krajinářskou architekturu a modro-zelenou infrastrukturu. Soutěž na zhotovitele zajišťuje ministerstvo financí. Boháč odhaduje začátek samotných prací na polovinu roku 2027. „O rok později by mělo být vše hotovo,“ řekl.
Důlní činnost se na tomto území projevila především poklesy v důsledku poddolování okolní krajiny, což prokázaly znalecké posudky. „Mimo jiné srovnáme nerovnosti, které snižují průtočnost řeky,“ doplnil generální ředitel Povodí Odry Janoviak.
Půjde zároveň o úpravy, které spadají do protipovodňových opatření, na kterých město a Povodí Odry spolupracuje.
Plány se týkají hlavně oblasti u soutoku Lučiny s Ostravicí, blízko Slezskoostravského hradu.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License