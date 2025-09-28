Roboti v Ostravě splňují parametry 21. století, rehabilitace tam umí zázraky

Větší komfort a špičkové technologie nabízejí pracovníci Fakultní nemocnice Ostrava v zrekonstruované klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Pro rozšíření prostor využilo vedení nemocnice bývalou lékařskou knihovnu, která s klinikou sousedila. Posun v kvalitě péče přinese především vybavení nejmodernějšími přístroji.

„Získali jsme špičkové technologie, které jinde v České republice nenajdete,“ potvrdil přednosta kliniky Dalibor Pastucha.

Žádná jiná nemocnice v Česku nemá třeba 3D robotický závěsný systém Rysen pro nácvik rovnováhy a chůze v prostoru.

Na pracovišti je nemocným k dispozici také přístroj Lokomat Pro Free D s rozšířeným modulem určeným dětským pacientům pro časnou fázi rehabilitace. K výbavě patří rovněž nejmodernější vybavení pro ergoterapii.

Nové terapeutické prostory Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve Fakultní nemocnici Ostrava (22. 9. 2025)
Nové terapeutické prostory Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve Fakultní nemocnici Ostrava. Na snímku přednosta kliniky Dalibor Pastucha (22. 9. 2025)
Nové terapeutické prostory Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve Fakultní nemocnici Ostrava (22. 9. 2025)
Nové terapeutické prostory Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve Fakultní nemocnici Ostrava (22. 9. 2025)
„Robotické technologie nám umožňují nastavit terapie pacientům na míru,“ řekl vedoucí fyzioterapeut Zdeněk Guřan.

„Kliniku rehabilitace a tělovýchovného lékařství jsme rozšířili a doplnili o nové moderní vybavení,“ řekl ředitel FNO Jiří Havrlant. „Je tu robotická technologie a cvičení pacientů tak bude splňovat parametry 21. století. Přeji, ať se tady pacientům i studentům Fakulty lékařství Ostravské univerzity líbí a ať se jim tady daří.“

Stavba včetně nábytku stála téměř 54 milionů korun. Na přístroje za dalších 52 milionů nemocnici z velké části přispěla Evropská unie.

Moderní pracoviště vzniklo přestavbou bývalé Lékařské knihovny, která s klinikou v minulosti bezprostředně sousedila. „Celý projekt, jehož součástí byla také rekonstrukce lůžkové části rehabilitace, trval rok,“ uvedla mluvčí FNO Petra Petlachová.

Pacientům pomáhají také cvičební prostory pro individuální fyzioterapii a ergoterapii nebo tělocvičnu s nově vybudovanou terapeutickou lezeckou stěnou. „V nových prostorách jsou i učebny pro praktickou výuku budoucích fyzioterapeutů, která na klinice denně probíhá, nebo místnost, v níž se budou konat nejrůznější kurzy,“ popsala mluvčí.

Regenerační terapie

Klinika poskytuje v rámci komplexní diagnosticko-terapeutickou péči pro širokou škálu onemocnění všech věkových skupin. V případě potřeby intenzivní péče disponuje lůžkovou částí s kapacitou 25 míst.

Lékaři, fyzioterapeuté a ergoterapeuté tamního týmu využívají nejmodernější terapeutické metody a koncepty a pomáhají lidem po cévních mozkových příhodách, s pohybovou terapií dětí, terapií dysfunkce močových cest, léčbou sterility podle Mojžíšové, terapiemi ruky po plastických operacích a dalších.

V odpoledních a večerních hodinách ambulantní část kliniky nabízí veřejnosti za platbu široké spektrum služeb regeneračních a rekondičních.

