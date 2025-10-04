Větrníky na Bruntálsku lidé v referendu odmítli, osud pohostinství se ještě sčítá

  16:05
Větrné elektrárny nechějí, osud obecní restaurace a vývařovny se ještě sčítá. V Čakové a Holčovicích na Bruntálsku lidé kromě parlamentních voleb hlasovali i v referendech. Obyvatelé Čakové rozhodovali o umístění šesti větrných turbín v obci, lidé z Holčovic se vyslovili k provozování obecního pohostinství. Čaková má sečteno.
foto: Václav Šlauf, MAFRA

„Pro odpověď ‚NE‘ hlasovalo 148 oprávněných osob, tedy 65 procent osob, které se místního referenda zúčastnily. Rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo obce Čaková závazné,“ informoval o výsledku hlasování starosta Čakové Petr Náhlý.

Dodal, že tím končí veškerá jednání o turbínách. „Je to pro nás jasný signál, že se dál už nebudeme v této věci angažovat,“ řekl starosta.

Lidé se v Čakové měli vyjádřit, zda souhlasí s výstavbou šesti větrných elektráren v katastru obce. Referenda se zúčastnilo 227 lidí, což je 78,8 procent oprávněných voličů. Pětašedesát procent z nich hlasovalo proti.

Větrné elektrárny chce v Čakové postavit soukromý investor – tři na obecních pozemcích, tři na soukromých. Obec za to měla získat zhruba deset milionů ročně, z tohoto obecního zisku mělo být 30 procent každoročně vyplaceno občanům.

Referendum bylo předvolebním slibem

Turbíny měly být dosud největší v Česku – se 180 metrů vysokým stožárem a nejvyšším bodem, kterého dosáhne list rotoru, ve výšce 250 metrů. O jejich konečné podobě by ale rozhodlo až povolovací řízení.

Diskuse o stavbě větrných elektráren je v Čakové dlouhodobá. „Podle větrných map máme pro tyto účely velmi dobrou polohu a investoři oslovují nás i okolní obce. Už před volbami jsme slíbili, že pokud se nějaký projekt objeví, rozhodneme prostřednictvím referenda,“ nastínil starosta Náhlý.

V podhůří Jeseníků se plánuje na čtyřicet větrníků, začíná posuzování záměru

Obyvatelé Holčovic v plebiscitu odpovídali na dotaz, zda souhlasí, aby obec provozovala restaurační zařízení v tamním Obecním domě. Hlasovací lístky se stále sčítají.

Obec restauraci provozuje od poloviny roku 2019, celý objekt zároveň zrekonstruovala. Provoz je ale ztrátový – ač si zařízení během léta na sebe vydělá, zisky nepokryjí slabší zimní sezonu.

Jídlo každý den restaurace i rozváží

„Ztráta je každý rok zhruba milion, loni to bylo necelé 2,4 miliony,“ popsal starosta Martin Hradil s tím, že na loňské ztrátě se ale podepsala povodeň, která poničila část obce a znamenala stopku i pro pohostinství. Letošní ztráta začím čítá 800 tisíc korun.

Pohostinství je určeno nejen pro turisty, ale i jako služba místním, celý týden vaří a v pracovních dnech stravu lidem i rozváží. Součástí objektu je čistička odpadních vod a solární panely pořízené s dotací. Jaká bude budoucnost, se ukáže v nejbližších chvílích.

