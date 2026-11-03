Z více než tisícovky hlasujících bylo proti elektrárnám přes 900 lidí. Plebiscitu se koncem minulého týdne zúčastnilo 43 procent tamních voličů a 88 procent z nich na otázku, zda souhlasí, aby Břidličná pomáhala s přípravami, povolováním a stavbou turbín ve svém katastru, reagovalo odpovědí ne.
„Místní referendum je platné a rozhodnutí pro zastupitelstvo města Břidličná závazné,“ informoval o výsledku starosta Břidličné Miroslav Kladníček.
Město se tím dostalo do složité situace, protože s investory, kterými jsou společnosti ČEZ a Al Invest Břidličná, už uzavřelo plánovací smlouvu i smlouvu o spolupráci a získalo i desetimilionovou zálohu.
Právě to bylo důvodem boje o samotné konání referenda. Ač o něj občané žádali peticí a splnili vše potřebné, zastupitelé v září jeho uskutečnění neschválili a důvodem byla právě pokročilost projektu a hrozba právních důsledků, vrácení už vyplacené zálohy a dalších finančních sankcí.
Vyhlášení plebiscitu městu poté nařídil Krajský soud v Ostravě, podle jehož verdiktu smluvní závazky ani možné finanční či právní důsledky samy o sobě nemohou lidem rozhodování v místním referendu znemožnit.
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Bezprostředně po plebiscitu hlavní aktéři nechtějí předjímat další vývoj. „Smlouvy s investory platí dál,“ konstatoval Petr Knopp, který stál v čele iniciativy o referendu, byl zmocněncem jeho přípravného výboru a je také lídrem hnutí Břidličná Historie Současnost Budoucnost, jež vyhrálo volby.
„Chtěli bychom iniciovat schůzku s Al Investem a ČEZem a jednat o možných scénářích,“ uvedl Knopp. Doplnil také, že je potřeba si detailně projít uzavřené smlouvy.
Zástupci společnosti ČEZ se zatím vyjadřují stručně. „Výsledky referend bereme na vědomí,“ řekl její mluvčí Vladislav Sobol bez dalších podrobností.
Kromě Břidličné totiž ČEZ připravuje výstavbu turbín také v Zátoru, tam je jediným investorem. S obcí už společnost rovněž uzavřela potřebné smlouvy a tamní lidé rovněž projekt v referendu konaném současně s komunálními volbami odmítli.
„Mohou nám hrozit sankce,“ konstatovala před hlasováním starostka Zátoru Salome Sýkorová. Aby obec přestala spolupracovat na vzniku větrného parku a využila všechny možnosti směřující k ukončení smluvních vztahů, v plebiscitu i přesto žádalo 77 procent hlasujících. Vzniklou situaci bude řešit už nové vedení obce, ustavující zastupitelstvo se tam koná ve středu.
Horní Benešov zvažuje správní žalobu
Na nesouhlas voličů v referendech, která se také uskutečnila při komunálních volbách, narazil možný vznik větrných parků také v Horním Benešově a Starých Heřminovech. Tam však šlo o předběžné zjištění názoru místních.
„Nejde o konkrétní projekt výstavby větrných elektráren, pouze o prvotní jednání a nástin možné spolupráce s případným investorem,“ popsala starostka Starých Heřminov Daniela Skotnicová předmět hlasování.
V důsledku odmítnutí obec podle Skotnicové o turbínách dál jednat nebude a až se sejdou noví zastupitelé, podrobněji referendum vyhodnotí.
Také v Horním Benešově lidé v plebiscitu s výstavbou turbín v katastru města nesouhlasili. „Chceme zjistit názor obyvatel i kvůli možné správní žalobě ohledně akceleračních oblastí,“ konstatoval před hlasováním starosta Pavel König.
Zda Hornobenešovští žalobu skutečně podají, jako už to udělali představitelé Rýmařova a Dětřichova nad Bystřicí, ještě není rozhodnuto. „Zpětnou vazbu obyvatel máme. Teprve až se sejde nové zastupitelstvo, výsledky referenda detailně probereme,“ nastínil místostarosta Miroslav Petr.
Břidličná leží na Bruntálsku, kde stát schválil řadu akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren.
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