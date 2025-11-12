Recidivistu dopadli policisté ze Slezské Ostravy. Dvaačtyřicetiletý muž se zaměřoval na rodinné domy například v Šenově a v Horních Bludovicích, kde v danou chvíli měl ověřeno, že zrovna nikdo není.
Neodradil ho ani vysoký plot a po vypáčení dveří nebo oken se dostal dovnitř. A tam řádil. „Sortiment měl opravdu široký. Zimní pneumatiky na plechových discích, několik prodlužovacích kabelů a měděné dráty. To však zdaleka nebylo vše,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Recidivista kradl z chalup starožitnosti i nářadí, nepohrdl ani loutkou Kašpárka
Jeho pozornosti neunikly ani méně obvyklé kradené předměty, jako například cenná jídelní souprava, kolekce broušeného skla, starožitný gramofon na kliku, trubka (hudební nástroj – pozn. red.) nebo velký kříž s Ježíšem.
„Hodnota odcizených věcí se vyšplhala přes sto tisíc korun,“ konstatovala policejní mluvčí.
Zadržený muž mlčí
Kriminalisté dopadli dvaačtyřicetiletého muže, který už v minulosti měl podobné trestní prohřešky. Nyní byl obviněn z krádeže a poškození cizí věci, s vyšetřovateli však nespolupracuje. „Obviněný svou vinu popírá a využil zákonného práva nevypovídat,“ podotkla mluvčí Michalíková.
Navíc policisté tuší, že nemusí ještě vědět o všech případech, na kterých se zadržený muž podílel. Nevylučují proto, že se sbírka jeho zlodějských výprav může ještě rozšířit.
Policisté po některých odcizených věcech stále pátrají, vyloučeno není ani to, že je pachatel stihl prodat. Policie proto zveřejňuje část lupu, od kterého měli majitelé fotodokumentaci.
„Obracíme se na ty, kteří mohli tyto odcizené věci zakoupit, aby se obrátili na linku 158. Tyto věci pocházejí z majetkové trestné činnosti,“ zdůraznila Eva Michalíková.