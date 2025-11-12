Čajová souprava, kříž i sklo. Policie hledá část kořisti zadrženého zloděje

Josef Gabzdyl
  12:19
S upozorněním, že lidé mohli zakoupit kradené věci, zveřejnila moravskoslezská policie fotografie části lupu přičinlivého recidivisty. Ačkoliv pachatel už sedí v policejní cele a jakoukoliv vinu odmítá, tak zatím zdaleka ne všechny kradené cennosti se podařilo dohledat.
Cenná čajová souprava, kterou odcizil zloděj v Ostravě. Policisté nyní po tomto...

Cenná čajová souprava, kterou odcizil zloděj v Ostravě. Policisté nyní po tomto lupu pátrají a vyzývají případné kupce, aby se přihlásili. (12. listopadu 2025) | foto: Policie ČR

Kříž s Ježíšem, který odcizil zloděj v Ostravě. Policisté nyní po tomto lupu...
Broušená karafa, kterou odcizil zloděj v Ostravě. Policisté nyní po tomto lupu...
Zloději stačilo k proniknutí do domů málo, například jen sklepní okýnko. (12....
Broušená karafa s pohárem, které odcizil zloděj v Ostravě. Policisté nyní po...
6 fotografií

Recidivistu dopadli policisté ze Slezské Ostravy. Dvaačtyřicetiletý muž se zaměřoval na rodinné domy například v Šenově a v Horních Bludovicích, kde v danou chvíli měl ověřeno, že zrovna nikdo není.

Neodradil ho ani vysoký plot a po vypáčení dveří nebo oken se dostal dovnitř. A tam řádil. „Sortiment měl opravdu široký. Zimní pneumatiky na plechových discích, několik prodlužovacích kabelů a měděné dráty. To však zdaleka nebylo vše,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Recidivista kradl z chalup starožitnosti i nářadí, nepohrdl ani loutkou Kašpárka

Jeho pozornosti neunikly ani méně obvyklé kradené předměty, jako například cenná jídelní souprava, kolekce broušeného skla, starožitný gramofon na kliku, trubka (hudební nástroj – pozn. red.) nebo velký kříž s Ježíšem.

„Hodnota odcizených věcí se vyšplhala přes sto tisíc korun,“ konstatovala policejní mluvčí.

Zadržený muž mlčí

Kriminalisté dopadli dvaačtyřicetiletého muže, který už v minulosti měl podobné trestní prohřešky. Nyní byl obviněn z krádeže a poškození cizí věci, s vyšetřovateli však nespolupracuje. „Obviněný svou vinu popírá a využil zákonného práva nevypovídat,“ podotkla mluvčí Michalíková.

Navíc policisté tuší, že nemusí ještě vědět o všech případech, na kterých se zadržený muž podílel. Nevylučují proto, že se sbírka jeho zlodějských výprav může ještě rozšířit.

6 fotografií

Policisté po některých odcizených věcech stále pátrají, vyloučeno není ani to, že je pachatel stihl prodat. Policie proto zveřejňuje část lupu, od kterého měli majitelé fotodokumentaci.

„Obracíme se na ty, kteří mohli tyto odcizené věci zakoupit, aby se obrátili na linku 158. Tyto věci pocházejí z majetkové trestné činnosti,“ zdůraznila Eva Michalíková.

