Kriminálník vykrádal i deset aut za noc, prozradil ho vždy stejný „rukopis“ Jen pár dnů poté, co opustil vězení, se recidivista v Ostravě znovu pustil do vykrádání aut. Za krátkou dobu se vlámal do více než sedmdesáti vozů a přidal ještě vloupání do obchodu. Jednatřicetiletý... 31. března 2025 10:55

Větrníky pod Jeseníky? Nejprve posuďme vliv na životní prostředí, rozhodl kraj Větrný park s deseti turbínami plánovaný u Velké Štáhle na Bruntálsku potřebuje podle rozhodnutí kraje takzvanou velkou EIA. Investor musí nechat detailně posoudit jeho vliv na životní prostředí.... 31. března 2025 8:24

Dva zápasy, pět gólů. Vecheta se rozstřílel, ale herně nám může dát víc, myslí si Hyský Dvoutýdenní přestávka, kterou měla první liga kvůli zápasům reprezentace, Filipa Vechetu nezastavila. Před ní nastřílel hattrick Českým Budějovicím (3:2) a tentokrát se dvakrát prosadil proti Mladé... 30. března 2025 19:30

Karviná - M. Boleslav 3:1, Vechetův vítězný double, hosté dohrávali v deseti Karvinští fotbalisté zvládli duel 27. kola na domácím hřišti s Mladou Boleslaví a po výhře 3:1 se vyšvihli před nedělního soupeře na deváté místo ligové tabulky. Dvěma góly během pěti minut druhého... 30. března 2025 15:14, aktualizováno 19:14

Ty, kdo týrají zvířata, většinou vypudí samotný kolektiv, zní od zemědělců Pohoršení velké části veřejnosti vzbudily na začátku měsíce záběry týrání dobytka na mléčných farmách v kraji, které zveřejnil spolek Zvířata nejíme. Jeho cílem bylo upozornit na chování ke zvířatům... 30. března 2025 17:27

Hlavně nenápadně. Vedení kraje vložilo na web programové prohlášení Žádná zmínka nebo zpráva, natož podrobné představení. Velmi nenápadně zveřejnilo vedení Moravskoslezského kraje tvořené hnutím ANO a SPD programové prohlášení, tedy jakýsi plán práce pro volební... 30. března 2025 7:27



Gól, pak oslava před lavičkou. To si se Zlatohlávkem vyřídíme, smáli se Pardubičtí Rok a půl strávil v Pardubicích, než v zimě odešel do ostravského Baníku. A právě do sítě svého bývalého zaměstnavatele vstřelil Tomáš Zlatohlávek svůj první gól v modrobílém dresu. Přispěl tak k... 30. března 2025 7:10

Nymburk odrazil Bálintovo a Brownovo útočné snažení, Šiřina dosáhl na milník Basketbalisté Nymburka ve 13. kole ligové nadstavby porazili 109:90 Brno. Středočeši, kteří proti Moravanům nastoupí znovu už v pondělí v dohrávce šestého kola, si čtvrtou výhrou za sebou upevnili... 29. března 2025 17:50, aktualizováno 22:23

Žádné otálení, karvinští a lovosičtí házenkáři rychle prošli do semifinále Házenkáři Karviné a Lovosic využili první mečbol a postoupili v nejkratším možném termínu do semifinále extraligového play off. Druhou výhru ve vyrovnaném duelu se Zubřím přidala Plzeň, Nové Veselí... 29. března 2025 22:16

Baník - Pardubice 5:2, hostům první jarní góly nestačily. Trefil se i navrátilec Ewerton Fotbalisté Baníku Ostrava si ve 27. kole Chance Ligy poradili s Pardubicemi, vyhráli 5:2 a minimálně do neděle poskočili na druhou příčku tabulky. Hosté, kteří do té doby na jaře nedali gól, šli... 29. března 2025 15:30, aktualizováno 20:05

Jsem zpátky! Ewerton už zase pálí za Baník. Těšil jsem se jako malý kluk, smál se To byl návrat! To bylo střídání! Víc než měsíc Ewerton absentoval, když ale poprvé po zranění kotníku nastoupil do zápasu, potřeboval pouhých 82 vteřin na gól. Ten ze 67. minuty do sítě Pardubic... 29. března 2025