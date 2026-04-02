Byty v Moravskoslezském kraji mizí rychle, ležáků je tam nejméně v Česku

Martin Pjentak
  11:38
Jen minimum ležáků, tedy nemovitostí, které zůstávají v nabídce neúměrně dlouho, aniž se je podaří prodat, je v současné době na realitním trhu v Moravskoslezském kraji. Jejich podíl činí pouhých 2,86 procenta, tedy o polovinu méně, než je republikový průměr, jenž je aktuálně na 6,74 procenta.
ilustrační snímek | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

Ukazuje to analýza projektu Realiťák roku. Ještě před třemi lety byl přitom tento podíl až trojnásobný. Na vině neprodejnosti je zejména přemrštěná cena, rozhodují ale i jiné faktory.

U neprodávajících se nemovitostí v regionu je jejich cena v průměru o třetinu vyšší, než je v místě běžné. Pro srovnání – republikový průměr ceny ležáků je jen o dvanáct procent navíc oproti standardu.

„Nízký podíl ležáků a zároveň jejich extrémní cenový rozdíl proti běžné nabídce většinou naznačuje, že se prodá skoro všechno s výjimkou malé skupiny nejvíc přeceněných nabídek,“ objasnil Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel portálu Reality.iDNES.cz.

Nízký podíl ležáků ale není jediným ukazatelem vysokého zájmu o byty v regionu. Dalším měřítkem je zmenšující se množství bytů na prodej.

Růst cen bytů zpomalí, očekávají moravskoslezští makléři. Trh se stabilizuje

„Když se podíváte na inzerci, tak vidíte, jak se nabídka bytů zmenšila. Třeba za covidu, kdy už ceny rostly, bylo v Ostravě-Porubě v nabídce přes dvě stě bytů, dnes jich tam je jen devadesát, tedy necelá polovina. Když zmíním další velký ostravský obvod Jih, tak za covidu čítala nabídka pět set bytů, dnes asi jen dvě stě,“ uvedl Kamil Kůs z ostravské kanceláře Kaktus Reality.

„Tento trend můžu také potvrdit. Dokonce se mi stává, že když mí známí zavítají na mé stránky, tak se diví, proč mám tak málo nemovitostí v nabídce. Je to právě tím, jak se v současnosti rychle prodávají a rychle mizí,“ popsal frýdecko-místecký makléř Petr Roták.

„V Opavě se na situaci podepsaly povodně, kdy spousta lidí začala kupovat nemovitosti kvůli tomu, že měli vytopené bydlení, nebo sháněli nějakou náhradu, než si svůj byt opraví. To prakticky během krátké doby vyluxovalo téměř celou nabídku,“ přiblížil situaci v dalším z okresních měst Ondřej Veselý z 1. opavské realitky.

„Takže u nás málokdy najdeme nějaký ležák, a když už, tak je to nemovitost typu starý kravín, pro který těžko hledá nějaké využití. Ale co se týká bytů, domů a pozemků, tak tam panuje dlouhodobě převis poptávky nad nabídkou,“ doplnil.

Dalším faktorem je skutečnost, že byty v kraji jsou oblíbeným cílem investorů z celé republiky, kteří je vykupují ve velkém.

Ostrava ve stavbě bytů zaostává za Olomoucí

„Prakticky celá západní půlka Česka nakupuje byty tady v regionu, protože nikde jinde v Česku neseženete 2+kk, což je takový nejtypičtější investiční byt, v rozmezí mezi třemi až čtyřmi miliony, nepočítám tedy města jako Most a podobně,“ uvedl Kamil Kůs.

„Investoři mají největší zájem o malometrážní byty, ty mizí obrovskou rychlostí. Některé se do veřejné nabídky ani nedostanou. Investoři i běžní kupci mají u realitních kanceláří zadanou poptávku, ty jim, jakmile se požadovaný druh bytu objeví v nabídce, dají vědět, nemovitost se tak může prodat, ještě než se dá do inzerce,“ objasnil Jan Kunz z realitní kanceláře Sting.

Zájem je ale o všechny velikosti bytů. „Třeba ve Frýdku-Místku, když se podíváte na nabídku bytů 3+1, tak jich tam v poslední době bývá jen okolo dvaceti. Prodávají se také rychle, nově jsem třeba dával do nabídky byt 2+1 v dobré lokalitě, ale v původním stavu, dali jsme cenu 4,2 milionu korun, což je na nerekonstruovaný byt hodně, okamžitě se objevili první zájemci. Přitom to už je cena, za kterou jsme před pár lety prodávali rodinné domy,“ řekl Petr Roták.

Důležitým faktorem je také skutečnost, že v Ostravě se nové byty téměř nestaví. „Pokud tady narazíte na nějaký developerský projekt, tak jsou to menší věci v řádech jednotek či nižších desítek bytů, což není mnoho. Ve srovnání třeba s Olomoucí, kde přibývají celé čtvrti,“ podotkl Kůs.

