Pohnutý příběh Razumovských. Utekli před Rusy, týrali je Němci, Čechoslováci je hnali

Tatiana Razumovská na vernisáži výstavy ukazuje na obraz ze sbírek Slezského zemského muzea. Původně visel nad schodištěm na zámku v Dolních Životicích. Pro výstavu jej muzeum nechalo zrestaurovat. | foto: SZM Opava

Žaneta Motlová
  18:00
Poprvé od konfiskace v roce 1946 opět pohromadě. Poklady z rodinné sbírky i předměty zabavené státem, když museli po válce z Československa pryč, vyprávějí pohnutý příběh rodu Razumovských. Osudy rodiny, jež utíkala před ruským carským režimem i před bolševiky, perzekvovali ji nacisté a po válce přišla o majetek a byla nucena odejít, zmapovali historikové Slezského zemského muzea.

„Jádro tvoří věci z jejich soukromé sbírky. Ty jsme doplnili o předměty, které původně Razumovským patřily, ale byly v roce 1946 konfiskovány a jsou dnes státním majetkem,“ popsal Ondřej Haničák, kurátor výstavy nazvané Razumovští z Vikštejna – Odysea emigrace.

Na projektu pracoval tři roky. Byl v těsném kontaktu s rodinou Razumovských, jež dnes žije ve Vídni, a zároveň dohledával jejich někdejší majetek v depozitářích, na zámcích i u soukromých sběratelů.

Ve svém deníku Alexandrova matka píše, že z Ruska uprchla v převleku za bělogvardějského důstojníka.

Ondřej Haničákhistorik

9. října 2025

Můj vztah k Ostravě určil Pepa Streichl, svěřil se frontman folkových Žamboši

Na zahrádce klubu Barrák v Ostravě-Přívoze nedávno hrála folková formace Žamboši. Představili průřez ze své tvorby a duše kapely, zpěvák, textař Jan Žamboch u té příležitosti zavzpomínal na své...

7. října 2025  6:06

Opora v zákoně nám usnadní život, věří rodinné farmy ze severní Moravy

Součástí novely zákona o zemědělství, kterou v září podepsal prezident Petr Pavel, je i definice rodinného zemědělského hospodářství. Od nového roku se tak mohou zájemci evidovat a hlásit o získání...

6. října 2025  15:09

