„Jádro tvoří věci z jejich soukromé sbírky. Ty jsme doplnili o předměty, které původně Razumovským patřily, ale byly v roce 1946 konfiskovány a jsou dnes státním majetkem,“ popsal Ondřej Haničák, kurátor výstavy nazvané Razumovští z Vikštejna – Odysea emigrace.
Na projektu pracoval tři roky. Byl v těsném kontaktu s rodinou Razumovských, jež dnes žije ve Vídni, a zároveň dohledával jejich někdejší majetek v depozitářích, na zámcích i u soukromých sběratelů.
Ve svém deníku Alexandrova matka píše, že z Ruska uprchla v převleku za bělogvardějského důstojníka.