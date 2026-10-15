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Raper Hard Rico bude ve vězení o rok déle. Už nejsem drsňák, překvapil u soudu

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  12:46aktualizováno  13:01
Ostravský raper Enrico Pešta vystupující pod pseudonymem Hard Rico u Vrchního...

Ostravský raper Enrico Pešta vystupující pod pseudonymem Hard Rico u Vrchního soudu v Olomouci, který projednával odvolání v případu čtyřčlenné skupiny obžalované z brutální loupeže a vydírání. (15. říjen 2026) | foto: Luděk Peřina, ČTK

Ostravský raper Enrico Pešta vystupující pod pseudonymem Hard Rico u Vrchního...
Ostravský raper Enrico Pešta vystupující pod pseudonymem Hard Rico u Vrchního...
Ostravský raper Enrico Pešta vystupující pod pseudonymem Hard Rico u Vrchního...
Ostravský raper Enrico Pešta vystupující pod pseudonymem Hard Rico u Vrchního...
13 fotografií
Odvolací soud zpřísnil trest ostravskému raperovi Enriku Peštovi, který vystupuje pod pseudonymem Hard Rico. Za organizovanou brutální loupež a vydírání si ve vězení odsedí pět let místo původně uložených čtyř. Čtyřčlenná skupina loni v Ostravě napadla muže, vylákala z něj sto tisíc korun a následně požadovala další dva miliony. Soud upravil tresty i dalším obžalovaným.

Loupež byla zištná, zdůvodnil své rozhodnutí Vrchní soud v Olomouci. Potvrdil mu také peněžitý trest dva miliony korun.

Hard Rico měl podle původního rozsudku ve vězení strávit čtyři roky. Z pěti na šest let soud zvýšil trest i jeho komplicovi Miroslavu Cihimu. Třetímu z mužů Karlu Mecovi potvrdil pětiletý trest. Raperova tehdejší přítelkyně Laura Červeňáková vyvázla s trestem podmíněným, krajský soud ji původně poslal do vězení na tři roky.

Všichni čtyři se před soudem už dříve k činu přiznali. Cihimu a Mecovi přitížila jejich pestrá trestní minulost a agresivita.

Ostravský raper Enrico Pešta vystupující pod pseudonymem Hard Rico u Vrchního soudu v Olomouci, který projednával odvolání v případu čtyřčlenné skupiny obžalované z brutální loupeže a vydírání. (15. říjen 2026)
Ostravský raper Enrico Pešta vystupující pod pseudonymem Hard Rico u Vrchního soudu v Olomouci, který projednával odvolání v případu čtyřčlenné skupiny obžalované z brutální loupeže a vydírání. (15. říjen 2026)
Ostravský raper Enrico Pešta vystupující pod pseudonymem Hard Rico u Vrchního soudu v Olomouci, který projednával odvolání v případu čtyřčlenné skupiny obžalované z brutální loupeže a vydírání. (15. říjen 2026)
Ostravský raper Enrico Pešta vystupující pod pseudonymem Hard Rico u Vrchního soudu v Olomouci, který projednával odvolání v případu čtyřčlenné skupiny obžalované z brutální loupeže a vydírání. (15. říjen 2026)
13 fotografií

Žalobce u krajského soudu navrhoval přísnější trest a peněžité tresty pro všechny obžalované. Za loupež hrozila obžalovaným sazba pět až 12 let. Obhájci rapera žádali trest podmíněný a zpřísnění trestu peněžitého ze dvou na pět milionů korun.

Skupina podle rozsudku loni v březnu v Ostravě-Porubě vydírala a oloupila muže. Donutili ho k výběru 100 000 korun a následně pod nátlakem požadovali další dva miliony korun.

Útok se odehrál v jeho bytě, kam poškozeného vylákala Červeňáková. Podle obžaloby byl útok předem promyšlený a lstivý, jeho součástí bylo fyzické násilí i vyhrožování vraždou a trval desítky minut.

Policie je zadržela, když si dva z nich jeli vyzvednout první milion korun. Podle rozsudku byl třiadvacetiletý Pešta organizátorem celé trestné činnosti.

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Podle Peštova obhájce neměl čin v první řadě zištný motiv, na vině bylo údajně Peštovo ego, kdy chtěl poškozeného, o kterém se domníval, že má poměr s jeho partnerkou, pokořit a vyděsit.

Pešta má na sociálních sítích statisíce sledujících, řada fanoušků hudebníka přišla podpořit i k olomouckému vrchnímu soudu. Dnes vypověděl, že své životní hodnoty přehodnotil. Má snoubenku a čeká dítě, řekl soudu.

Doplnil, že změnil svou přezdívku z Hard Rico na Rico. Drsné prezentování podle něj už není jeho styl. „Neztotožňuji se s tím, kdo jsem byl dřív,“ uvedl s tím, že prozřel ve vazbě. „Vytvořil jsem si image, která mě pohltila,“ doplnil hudebník.

23. března 2026

Soudy

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