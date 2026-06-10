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„Na přilehlém kolejišti je vystaveno 17 kolejových vozidel, mezi nimi například bateriový vlak BEMU nové generace od českého výrobce Škoda Group,“ doplnil Ondrůj.
Právě nový RegioPanter, první z patnácti bateriových vlaků určených pro Moravskoslezský kraj, se stal hlavní novinkou přehlídky. Na rozdíl od prvních čtyř bateriových jednotek, které v kraji jezdí od konce roku 2024, byl nový vlak od počátku konstruován jako bateriový.
V bateriovém režimu ujede až 80 kilometrů a dosahuje rychlosti 120 kilometrů za hodinu, pod trolejí pak až 160 kilometrů v hodině. Nabízí 150 míst k sezení. Oproti prvním bateriovým vlakům pro kraj přibyly i další novinky.
Snížená spotřeba i lepší dojezd
„Použili jsme jiné trakční baterie, snížili hmotnost vlaku a celý pohon je výrazně efektivnější. Zkoušky ukázaly významné snížení spotřeby a další možnosti dojezdu i v extrémních podmínkách,“ uvedl při představení vlaku místopředseda představenstva Škoda Group Tomáš Ignačák.
Všech patnáct jednotek má být vyrobeno do konce letošního roku. Do pravidelného provozu mají být postupně zařazovány hlavně příští rok, nejpozději do konce března.
Kraj už provoz prvních čtyř bateriových vlaků vyhodnotil. Podle Českých drah najely více než milion kilometrů. „Vlaky jsme už vyzkoušeli skoro na všech tratích, kde mají jezdit. Baterie zatím drží a díky tomu, že cestující nemusejí přestupovat, přibylo třeba na spojích z Ostravy směrem na Veřovice dvacet procent cestujících,“ konstatoval náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.
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Stavba vysokorychlostní trati z Ostravy začne v roce 2032, Poláci jsou napřed
Nové jednotky mají postupně nahradit většinu dieselových vlaků na regionálních tratích. Některé motorové soupravy ale zůstanou jako záloha a dál budou jezdit například ve všedních dnech do Fulneku či Budišova nad Budišovkou. Diesely mají zatím zůstat také na trati z Frýdku-Místku do Beskyd, kde kraj čeká na elektrizaci.
Bateriové vlaky by mohly být dočasným řešením také pro spojení Ostravy s Ostravicí. „Protože se elektrizace tratě odkládá, mohl by být bateriový vlak prozatím řešením, aby lidé nemuseli přestupovat ve Frýdlantu a mohli jet přímo z Ostravy až do Ostravice,“ uvedla jednu z možností členka krajské dopravní komise Pavla Stankayová.
Kam nemůže člověk, může robot
Vedle vlaků, výhybek, zabezpečovací techniky či vybavení vozidel přilákali pozornost návštěvníků také robotičtí psi. Technologické nástavby jim umožňují pořizovat obrazové záznamy, měřit různé hodnoty a kontrolovat místa, která mohou být pro člověka nebezpečná.
„Tam, kam nechcete pustit člověka, můžete poslat robota. Může sbírat obraz, video i naměřené hodnoty a nahradit opakující se nebo nebezpečnou práci techniků,“ vysvětlila Olga Jedličková ze společnosti Smart Informatics. Zařízení je zatím ve fázi prvních zkoušek, reálné testování by podle ní mohlo začít po prázdninách.
Ostravský veletrh přilákal návštěvníky nejen z okolí, ale i ze Slovenska nebo třeba z Polska. „Jsme ze železniční školy v Katovicích a přijeli jsme už potřetí za sebou. Dá se tu najít mnoho technologických řešení používaných ve vlacích, lokomotivách i na železniční infrastruktuře,“ řekl dvacetiletý Szymon Klikowski s tím, že pro studenty ze Slezska je podle něj ostravský veletrh výrazně dostupnější než obdobná akce TRAKO v Gdaňsku.