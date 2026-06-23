„Rada města Havířova rozhodla o provedení forenzního auditu v Městské realitní agentuře Havířov. Cílem je nezávisle prověřit vybrané procesy a zajistit maximální transparentnost při nakládání s městským majetkem. Aby audit mohl proběhnout bez jakýchkoliv pochybností o jeho nezávislosti a objektivitě, rada města současně odvolala Róberta Masaroviče z funkce jednatele společnosti,“ uvedla mluvčí havířovské radnice Rosalie Seidl Pokorná.
Novým jednatelem bude náměstek primátorky Jakub Chlopecký (ANO), který bude funkci vykonávat bez nároku na odměnu. „Naším cílem je chránit zaměstnance společnosti, městský majetek i dobré jméno města,“ uvedla primátorka Iveta Kočí Palkovská (ANO).
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Policie v květnu oznámila, že v souvislosti s veřejnými zakázkami Havířova stíhá 20 lidí. Kauza se týká bytů ve správě MRA. Obvinění lidé se podle vyšetřovatelů podíleli na zmanipulování soutěží o zakázky v celkovém objemu 100 milionů korun. Jde o zakázky malého rozsahu na opravy bytů a elektroinstalace bytů města Havířova v letech 2022 a 2023.
Činností agentury, která je městskou organizací, se policie zabývá několik let. V první větvi už padly tresty za machinace s veřejnými zakázkami. V polovině loňského září pak policisté otevřeli druhou větev bytové kauzy. Zahrnuje kromě úředníků také politiky havířovského hnutí ANO, které ve městě vládne.
Mezi sedmi stíhanými figuruje i dnes už bývalý havířovský primátor Ondřej Baránek či havířovský a moravskoslezský zastupitel Masarovič, jenž působil právě jako jeden z jednatelů havířovské realitní agentury, která spravuje bezmála 8 tisíc bytů.
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Kriminalisté dospěli k závěru, že obvinění v letech 2019 až 2023 účelově obcházeli zásady upravující podmínky pro pronajímání městských bytů. Obvinění čelí trestnímu stíhání pro trestné činy zjednání výhody při veřejné soutěži a zneužití pravomoci úřední osoby.
Baránek a další dva obvinění členové hnutí ANO mají pozastavené členství. Baránek uvedl, že se vědomě ničeho nedopustil. Na výzvy opozičních zastupitelů k rezignaci na post primátora sám nereagoval. Letos v lednu jej ale zastupitelé odvolali a na jeho místo zvolili právě Palkovskou.