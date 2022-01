Drtivé roky. Přežili jsme jen dva výrobci, říká nový ředitel vítkovické železárny

Byl jste generálním ředitelem kopřivnické Tatry, dnes jste generálním ředitelem společnosti Vítkovice Steel. Je velký rozdíl pracovat v Tatře a ve Vítkovicích?

Obrovský. Tatra je extrémně pokročilý finální produkt, jeden z nejsložitějších výrobků, jaké se dělají. To, co děláme ve Vítkovicích, je jednodušší, ale zase ve znamení obrovských obratů, extrémně složité logistiky, aby vše jelo, jak má. Tatrovku, když něco chybělo, se vždy dalo vytáhnout z linky a počkat, až daný díl dorazí. To u válcovaného plechu nejde, ten prostě musí projet celou tratí od nahřívání až do „hrobu“, kde postupně zchladne.

Někteří přijdou opilí už na první pohovor, měli jsme i případ, kdy člověk přišel na první směnu a nadýchal. Vysvětloval to tím, že oslavoval, že má konečně práci.