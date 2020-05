Frenštát váhá se zápůjčkou sochy Radegasta na výstavu v novém muzeu

Zastupitelé nakonec těsnou většinou odhlasovali, že jsou ochotni jeden ze symbolů regionu půjčit, ale jen za určitých podmínek, které musejí ještě vyjednat. Definitivní verdikt tedy padne na dalším zastupitelstvu 25. června.

Originál sochy stojí od roku 1998 ve vestibulu frenštátské radnice na náměstí Míru, přičemž město je jeho vlastníkem.

Část zastupitelstva spatřuje v dočasném přemístění možnost zviditelnění města a přilákání turistů. „Pokud by se podařilo vyjednat, aby na výstavě byla možnost propagace města i s dalšími turistickými cíli, třeba akvaparkem s autokempinkem a skokanskými můstky, tak by to mohlo být přínosem,“ konstatovala radní Zita Kučová (KDU-ČSL).

Přidala se i další radní a bývalá starostka Zdeňka Leščišinová (Naše Beskydy – SNK). „Zcela se neztotožňuji s výhradami, které mělo naše informační centrum. Například se domnívám, že se stěhovaly i jiné historické artefakty, například Slovanská epopej, a zcela bez problémů,“ zmínila s tím, že je třeba dojednat podmínky výhodné pro obě strany.

Odpůrcům se naopak nelíbilo například to, že za zapůjčení by město nedostalo žádné finanční plnění, také pojistka na přepravu ve výši dvou milionů se některým zdála příliš nízká.

„Tak hodnotnou sochu bychom neměli vyvézt jen z dobroty srdce. Pro stát nebo kraj bych to udělal, ale ne pro soukromou firmu, která není ani v českém vlastnictví,“ poukázal zastupitel Alois Jaroš (Naše Beskydy – SNK), že expozice se má týkat pivovaru Radegast, který patří pod skupinu Plzeňského Prazdroje s japonským vlastníkem Asahi.

Zastupitel René Zahradník (Patrioti) zase upozornil, že zatímco replika sochy na Radhošti byla vyrobena z odolné žuly, originál je z choulostivějšího litého kamene, což může při převozu znamenat velké nebezpečí. Další zase poukazovali na to, že si pivovar už dávno mohl vyrobit vlastní kopii sochy a tu komerčně využívat.

Ředitel muzea: Výstava nebude komerce pivovaru

Jednání se zúčastnil Ivan Berger, ředitel pobočky Národního zemědělského muzea, která se dokončuje v areálu ostravských Dolních Vítkovic. Sdělil, že výstava není žádnou komerční akcí pivovaru, ale první expozicí muzea, které má mimo jiné za cíl představovat regionální potravinářské firmy.

„Výstava se bude zejména zabývat okolnostmi vzniku pivovaru v podhůří Beskyd v roce 1970, přičemž frenštátská socha má být takovou třešničkou expozice,“ nastínil vedoucí nového muzea v kraji.

Socha Radegasta Radegast byl pohanským bohem slunce, hojnosti a úrody.

Sochu vytvořil frenštátský rodák, akademický sochař Albín Polášek (1879–1965).

(1879–1965). Dílo vysoké 320 centimetrů bylo v Beskydech mezi vrcholem Radhoště a sedlem Pustevny odhaleno 5. července 1931.

Druhá socha Radegasta stojí v areálu Zoo Praha.

V roce 1998 se originál přestěhoval do frenštátské radnice, na Radhošť byla umístěna replika.

Zmínil také, že muzeum mělo původně otevírat už 6. června, ale vinou koronavirových opatření se jeho zprovoznění posunulo na červenec.

Muzeum prý Frenštátu nemůže za půjčku sochy zaplatit, na to rozpočet nestačí, ale může se domluvit na důstojné prezentaci města v rámci výstavy.

Starosta je proti

Starosta Miroslav Halatin (ODS) přiznal, že on sám je proti zapůjčení. „Chcete, aby se z našeho Radegasta stal užitkový účelový předmět?“ poznamenal například.

Zastupitelé nakonec jedenácti hlasy schválili zájem sochu půjčit, ale za podmínek, které ještě budou dohodnuty. Osm zastupitelů včetně starosty i obou místostarostů bylo proti. Kdyby možnost půjčky získala o hlas méně, tak by to v 21členném zastupitelstvu na schválení nestačilo.

Pivovar sdělil, že na výstavu finančně přispěl, což zahrnuje i náklady na převoz sochy. Manažer značky Radegast Marek Grabovskýdodal, že firma už teď podporuje některé městské akce.

Pivovar: Jednu repliku jsme už zaplatili

„Například Raškův memoriál nebo Horečky fest. Z grantového programu Radegast lidem jsme pak podpořili například projekt Radegastovy okruhy, který propojuje atraktivní místa Beskyd, rekonstrukci Maměnky na Pustevnách, obnovu chaty Libušín nebo výstavu ledových a dřevěných soch na Pustevnách,“ vypočítal Grabovský.

Odmítá také to, že by pivovar svou repliku neměl. „V roce 1998 uhradil náklady na zhotovení žulové kopie sochy, která stojí na vrcholu Radhoště, kde nahradila originál, který na původním místě poškozovaly trvale působící přírodní vlivy. Kopii sochy pivovar věnoval celému regionu a všem lidem, kteří na Pustevny zavítají.“

Jednání mezi městem a muzeem pak nechce pivovar nijak komentovat. „Věříme však, že výstava je skvělá příležitost pro Frenštát, aby o sobě i o odkazu slavného rodáka Albína Poláška dal vědět co největšímu počtu lidí,“ uvedl Grabovský.