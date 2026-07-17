Současná stáčecí linka v Nošovicích je v provozu od roku 1997 a podle ředitele Pivovaru Radegast Iva Kaňáka už dosluhuje. Pivovar do jeho náhrady a souvisejících stavebních úprav investuje téměř 600 milionů korun.
Po dobu přestavby bude z pivovaru mířit pivo pouze v sudech a plechovkách. „Co se týče lahvového piva, v zimním období nás zastoupí kolegové v ostatních dvou pivovarech v Plzni a ve Velkých Popovicích. Naše pivo se bude pro tyto účely vyrábět tam a vozit do regionů, které zásobujeme,“ uvedl Ivo Kaňák.
„Kromě tří strojů potřebujeme linku kompletně vyměnit, zmodernizovat, robotizovat a doplnit automatizovaným tříděním,“ popsal rozsah změn Kaňák.
Poslední lahvové pivo na staré lince stočí pivovar koncem letošního září. Poté začne demontáž technologie a stavební práce. První lahve z nové linky by měly vyjet na jaře 2027.
Nová linka bude mít výkon 50 tisíc lahví za hodinu. V třísměnném provozu na ní bude možné stočit až 20 tisíc hektolitrů piva týdně. Podle Kaňáka tak bude pivovar schopen dodat týdně nejméně o deset procent více lahvového piva než dosud.
Roste podíl plechovek, lahváčů už ne
Výraznější navyšování kapacity však podle něj s ohledem na vývoj trhu nemá smysl. „Podíl lahví na trhu se už navyšovat nebude. V Nošovicích budeme plnit půllitrové lahve, jiné typy lahví budeme plnit v Plzni,“ konstatoval Kaňák.
Podíl obalů, ve kterých pivo z pivovaru odchází, se za poslední roky výrazně změnil. „Podíl plechovek narostl na 45 procent, zbytek tvoří sudy a lahve,“ přiblížil ředitel pivovaru nejžádanější druhy balení.
Celková plocha linky se téměř zdvojnásobí a projekt počítá také s částečným rozšířením výrobní haly. Součástí investice proto nejsou pouze samotné stroje, ale také nové skladovací plochy pro obaly a změny zásobovacích tras uvnitř areálu.
„Měníme i vnitřní logistiku pivovaru, máme nové skladové plochy pro obaly a měníme některé vnitřní zásobovací trasy,“ doplnil Kaňák.
Nová stáčírna dostane automatické třídění lahví, odkorunkovací stroj, tunelový paster, novou myčku lahví a velkokapacitní zásobník přepravek. Ty bude mezi třídírnou a stáčírnou převážet robotický vozík pohybující se po kolejnicích. Etikety se budou automaticky přivádět z připravených kontejnerů.
Výrazně se rozšíří také kontrola kvality. Kamerové systémy budou kontrolovat vratné lahve, správnou výšku naplnění, typ korunky, etiketu, čitelnost data výroby i správnost paletových štítků.
Umělá inteligence založená na metodách strojového učení má přesněji rozpoznávat vady obalů a současně snížit počet lahví vyřazených omylem.
Radegast určený do lahví přímo uvaří a naplní pivovary v Plzni a Velkých Popovicích. „Naše pivo se bude pro tyto účely vyrábět tam a vozit do regionů, které zásobujeme,“ uvedl Kaňák. Zároveň odmítl, že by se pivo z Nošovic převáželo cisternami ke stáčení jinam. „Nebudeme zatěžovat dálnice kamiony,“ dodal.
Podobný postup už pivovary patřící pod Plzeňský Prazdroj využily v minulosti. Když svou linku měnily Velké Popovice, část Velkopopovického Kozla se dočasně vyráběla v Nošovicích.
„Naši sládci si samozřejmě pohlídají kvalitu a zákazníci dostanou lahvové pivo tak, jak jsou zvyklí, a nepocítí žádné změny,“ dokončil Kaňák.