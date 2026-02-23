Místo osmdesátky 227 km/h. Obchvat Frýdku-Místku měl rekord v rychlosti i počtu pokut

Martin Pjentak
  11:55
Vášeň řidičů pro rychlost je nezkrotná. Svědčí o tom nejen druhé místo mezi příčinami dopravních nehod, v tomto případě však s nejtragičtějšími následky, ale i množství pokut udělených na základě měření radarů napříč Moravskoslezským krajem.
Obchvat Frýdku-Místku

Obchvat Frýdku-Místku | foto: Magistrát města Frýdku-Místku

Obchvat Frýdku-Místku
Obchvat Frýdku-Místku
Obchvat Frýdku-Místku
Obchvat Frýdku-Místku
10 fotografií

Obec? Proč zpomalovat? Zřejmě to prolétlo loni hlavou řidiči projíždějícímu krnovskou místní částí Krásné Loučky. Stacionární radar mu v obci naměřil 149 kilometrů v hodině a šofér se tak stal loňským krajským rekordmanem.

Ještě svižněji si to loni pálil řidič pokutovaný na obchvatu Frýdku-Místku, kde mu radar naměřil 227 kilometrů v hodině. Sice mimo obec, avšak v místě, kde cedule upravovaly nejvyšší povolenou rychlost na osmdesátku.

Ve městech v regionu a jejich okolí hlídaly loni radary celkem osmnáct úseků. Naprostá většina v intravilánu, tedy uvnitř zástavby, jedinou výjimkou byl již zmíněný obchvat Frýdku-Místku, kde na padesátém kilometru měřily radary dva, a to jak ve směru na Olomouc, tak i na Český Těšín.

Je to rovněž místo, kde vzhledem k vysokému provozu padlo nejvíce pokut.

„Celkem bylo v tomto místě uděleno 38 329 pokut, z toho ve směru na Olomouc jich bylo 20 165 a ve směru na Český Těšín 18 164,“ informovala mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Musálková Jeckelová.

Zabraly až pokuty. Obce si chválí nové radary, doprava se hodně zklidnila

Na toto množství překročení rychlosti přitom stačilo jen půl roku, měření tam totiž začalo až v květnu a skončilo na začátku listopadu. Na pokutách se pak vybralo více než 26 milionů korun.

Hlavní tahy

Druhé místo v počtu přestupků v kraji zaujímá radar v Lesních Albrechticích, místní části městyse Březová, která leží na hlavním tahu mezi Opavou a Novým Jičínem.

„Celkem zde loni bylo naměřeno 14 906 přestupků, řidičům a provozovatelům vozidla tak byly uděleny pokuty v celkové výši téměř 10 milionů korun,“ sdělil Jakub Cihlář, starosta Vítkova, jehož městský úřad přestupkovou agendu pro tento radar zajišťuje.

Konec závodů. Obce na Frýdecko-Místecku si chválí nové radary, řidiči zpomalili

Třetí v loňské bilanci figuruje měření v Bludovicích, místní části Nového Jičína, kudy vede hlavní tah na Valašské Meziříčí. „Loni zde radar zjistil 12 547 přestupků,“ uvedla novojičínská mluvčí Marie Machková.

Tamní radnice provozuje celkem tři radary, počty přestupků u ostatních dvou byly ale podstatně nižší, v Revoluční ulici to bylo 1 288 přestupků a v Palackého ulici 579 přestupků. Celkem tak loni Nový Jičín vybral na pokutách přes 11 milionů korun.

Silničáři sundali značku omezující rychlost, radar měřil dál. Řidičům chodí pokuty

Čtvrtým místem v žebříčku se může pyšnit radar v krnovské části Krásné Loučky s 10 055 přestupky. Řidiči tam loni dostali pokuty v celkové výši 13 587 405 korun.

Pravou nohu z pedálu zapomínají řidiči sundávat i u kruhového objezdu v Lubině, místní části Kopřivnice. Při překročení rychlosti zde radar načapal celkem 9 946 spěchajících. To bylo nejvíce ze všech tří měřených úseků v Kopřivnici, kde bylo loni oznámeno dohromady 11 205 přestupků s celkovou sumou pokut 12,3 milionu korun.

Těsně za hranicí loňského krajského TOP 5 zůstal zbrusu nový radar ve Starém Městě u Frýdku-Místku se 7 996 pokutami. Na toto množství přitom stačily pouhé dva měsíce od spuštění.

„Bohužel, pokud není hrozba pokuty, řidiči často nejsou ochotni zpomalit. Takže tento druh radarů dává větší smysl než radary informační. Na druhou stranu řada motoristů za měřeným úsekem opět šlápne na plyn,“ řekl krajský koordinátor BESIP Pavel Blahut.

4. listopadu 2025
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Byznys s potraty. Zdravotníci čelí obvinění, že kšeftovali s nelegálními zákroky

Premium
Ilustrační snímek

Ženského lékaře Marka Rozbroje, který provozuje gynekologické ambulance v Ostravě, Havířově a Bílovci, zadrželi v úterý kriminalisté. A ve čtvrtek odpoledne jej soudce poslal do vazby. Současně s...

Lidl Outlet se stěhuje do Ostravy. Ohlásil, kdy otevře pro zákazníky

Lidl přestěhuje outletovou prodejnu z pražských Štěrbohol do Olomouce.

Outletová prodejna Lidl se již potřetí stěhuje. Tentokrát si pro svůj koncept se spotřebitelským zbožím vybrala moravskoslezskou metropoli Ostravu. V pondělí 2. března v 9 hodin zakotví v areálu...

Bezcitný otčím surově utýral tříletého chlapečka, za vraždu dostal 18 let

Před ostravským soudem stanul Tomáš S. kvůli surové vraždě tříletého chlapce.

Krajský soud v Ostravě poslal na 18 let do vězení Tomáše S. za vraždu tříletého chlapečka. Jako jeho otčím ho na ubytovně v Bruntálu opakovaně surově bil i jinak trestal. Hoch měl na tělíčku neustále...

Policisté zasahovali u lékaře, za kterým zřejmě jezdily polské ženy na potrat

Ještě nenarozené dítě uvnitř dělohy. (1965)

Kriminalisté v úterý zasahovali v areálu Bílovecké nemocnice, která patří Moravskoslezskému kraji. Redakci iDNES.cz to potvrdilo několik lidí včetně ředitele nemocnice Josefa Zajíce. Ten ale...

Loučení úpravny uhlí Dolu ČSM, provoz na konci února definitivně skončí

Poslední vytěžené uhlí na Dole ČSM u Karviné se ještě musí roztřídit. Úpravna...

Do konce února bude fungovat úpravna uhlí, která třídí a zpracovává vytěžené uhlí z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Šachta těžbu ukončila na přelomu ledna a února.

Místo osmdesátky 227 km/h. Obchvat Frýdku-Místku měl rekord v rychlosti i počtu pokut

Obchvat Frýdku-Místku vyvolává emoce i po svém zprovoznění. (17. července 2025)

Vášeň řidičů pro rychlost je nezkrotná. Svědčí o tom nejen druhé místo mezi příčinami dopravních nehod, v tomto případě však s nejtragičtějšími následky, ale i množství pokut udělených na základě...

23. února 2026  11:55

Pro benzin si jezdili do lékáren, v Krnově už tankují na pumpách sto let

Po válce vznikla nová benzinová čerpací stanice na náměstí Minoritů (tehdy Dr....

Zpočátku si vlastníci aut a motocyklů v Krnově museli vystačit s nákupem pohonných hmot v lékárnách a drogeriích. To se ale změnilo před sto lety, kdy ve městě vznikly první dvě benzinky. Jednoduché...

23. února 2026  9:41

Medaili jsme si nezasloužili, láteřil Vyoral. Šéf Slunety ho chtěl v reprezentaci

Wesley Person Jr. z Opavy útočí na ústecký koš, brání ho Josef Potoček.

Ve vypůjčených trenýrkách Opavu nachytali, ve svých už ne. Středeční ligovou radost vystřídal sobotní pohárový smutek, ústečtí basketbalisté na bronz nedosáhli. Pomsta domácích byla sladká, Slunetu...

23. února 2026  9:20

Změňte trasu hlučínského obchvatu, žádají Ludgeřovice a navrhují řešení

Hustá doprava trápí řadu měst a obcí na Hlučínsku, pomoci má plánovaný obchvat....

Důležité povolení získalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) které připravuje stavbu silnice I/56, což je obchvat Hlučínska. Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal souhlasné stanovisko k posouzení...

23. února 2026  6:49

Kouč Smetana: Kričfaluši je pro mě stoper, na Plavšičovi jsem viděl chuť i kvalitu

Nový ostravský kouč Ondřej Smetana během zápas s Mladou Boleslaví.

Po téměř čtyřech letech se trenér Ondřej Smetana vrátil na lavičku fotbalistů Ostravy. Fanoušci čekali, že s ním hned přijde vítězství, že Baník doma porazí Mladou Boleslav a v tabulce ji přeskočí....

22. února 2026  21:21

Karvinští házenkáři prošli do čtvrtfinále Evropského poháru, KP Brno smolně končí

Matěj Nantl, pivot karivnských házenkářů, se raduje z gólu.

Karvinští házenkáři postoupili poprvé od roku 2023 do čtvrtfinále Evropského poháru, Balatonfüredi porazili i v odvetě v Maďarsku. Přes osmifinále nepřešlo Brno, jež podlehlo tureckému Nilüferu v...

22. února 2026  18:30

Ostrava - Ml. Boleslav 0:0, při premiéře kouče Smetany gól neplatil, další nepadl

Ostravský Chaluš (vlevo) ve vzdušném souboji se Solomonem Johnem z Mladé...

Fotbalisté ostravského Baníku v přímém souboji o záchranu s Mladou Boleslaví hráli bez branek a zůstávají předposlední. Domácí poprvé vedl nový kouč Ondřej Smetana, který se do Baníku vrátil po...

22. února 2026  15:10,  aktualizováno  17:34

Galerii vybudovali na zelené louce ve městě, které žilo hlavně průmyslem, říká kurátorka GVUO

Hlavní kurátorka Galerie výtvarného umění Ostrava Renata Skřebská (12. února...

Sbírka hlavně českého umění 19. století a počátku století 20. Františka Jurečky byla pomyslným základním kamenem Domu umění v Ostravě, který slaví sto let. Ostravský stavitel a sběratel si díla...

22. února 2026  14:12

Zájem o školní obědy zadarmo sílí, přidávají se i školky

Děti se díky projektu Obědy do škol nejen najedí, ale také lépe zapadnou do...

Zájem o bezplatné školní stravování pro děti, jejichž rodiny si nemohou dovolit obědy platit samy, na severu Moravy a ve Slezsku roste. Kromě přibývajícího počtu dotovaných strávníků v jídelnách...

22. února 2026  6:53

Triumf po megaobratu. Nymburk slaví v poháru, Pardubice promarnily šanci

Pardubický pivot Kamil Švrdlík zakončuje na koš přes bránícího Marcuse...

Nymburští basketbalisté zdolali ve finále Českého poháru v Opavě Pardubice po velkém obratu 87:81 a slaví 18. triumf. Úřadující český šampon a lídr ligy ve třetí čtvrtině prohrával až o 18 bodů, ale...

21. února 2026  21:01,  aktualizováno  22:13

Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví
Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví

Plenky a plenkové kalhotky od značky Moltex Pure & Nature jsou navrženy s ohledem na zdraví a pohodlí. Žádné kompromisy mezi kvalitní péčí, savostí...

Posila Feaginová se uvedla parádně, útok USK vadl. Jasná výhra mu však neutekla

Basketbalistky ZVVZ USK Praha se hecují před zápasem.

Basketbalistky ZVVZ USK Praha tři dny po domácí porážce od Casademontu Zaragozy v Eurolize vstoupily vítězně do nadstavby domácí nejvyšší soutěže ŽBL. Třetí tým tabulky SBŠ Ostrava porazily ve své...

21. února 2026  19:53

Kapitán dotlačil trenéra k poháru. Opavští rozebrali Ústí a jsou bronzoví

Kapitán opavských basketbalistů Jakub Šiřina tlačí trenéra Davida Zacha, aby...

Ne kapitán, jak bývá zvykem, ale trenér převzal trofej za třetí místo v Českém poháru, kterou vybojovali basketbalisté Opavy v souboji s Ústím nad Labem. V domácím prostředí zvítězili 95:70.

21. února 2026  18:53,  aktualizováno  19:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.