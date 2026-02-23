Místo osmdesátky 227 km/h. Obchvat Frýdku-Místku měl rekord v rychlosti i počtu pokut

Obec? Proč zpomalovat? Zřejmě to prolétlo loni hlavou řidiči projíždějícímu krnovskou místní částí Krásné Loučky. Stacionární radar mu v obci naměřil 149 kilometrů v hodině a šofér se tak stal loňským krajským rekordmanem.
Ještě svižněji si to loni pálil řidič pokutovaný na obchvatu Frýdku-Místku, kde mu radar naměřil 227 kilometrů v hodině. Sice mimo obec, avšak v místě, kde cedule upravovaly nejvyšší povolenou rychlost na osmdesátku.
Ve městech v regionu a jejich okolí hlídaly loni radary celkem osmnáct úseků. Naprostá většina v intravilánu, tedy uvnitř zástavby, jedinou výjimkou byl již zmíněný obchvat Frýdku-Místku, kde na padesátém kilometru měřily radary dva, a to jak ve směru na Olomouc, tak i na Český Těšín.
Je to rovněž místo, kde vzhledem k vysokému provozu padlo nejvíce pokut.
„Celkem bylo v tomto místě uděleno 38 329 pokut, z toho ve směru na Olomouc jich bylo 20 165 a ve směru na Český Těšín 18 164,“ informovala mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Musálková Jeckelová.
Na toto množství překročení rychlosti přitom stačilo jen půl roku, měření tam totiž začalo až v květnu a skončilo na začátku listopadu. Na pokutách se pak vybralo více než 26 milionů korun.
Hlavní tahy
Druhé místo v počtu přestupků v kraji zaujímá radar v Lesních Albrechticích, místní části městyse Březová, která leží na hlavním tahu mezi Opavou a Novým Jičínem.
„Celkem zde loni bylo naměřeno 14 906 přestupků, řidičům a provozovatelům vozidla tak byly uděleny pokuty v celkové výši téměř 10 milionů korun,“ sdělil Jakub Cihlář, starosta Vítkova, jehož městský úřad přestupkovou agendu pro tento radar zajišťuje.
Třetí v loňské bilanci figuruje měření v Bludovicích, místní části Nového Jičína, kudy vede hlavní tah na Valašské Meziříčí. „Loni zde radar zjistil 12 547 přestupků,“ uvedla novojičínská mluvčí Marie Machková.
Tamní radnice provozuje celkem tři radary, počty přestupků u ostatních dvou byly ale podstatně nižší, v Revoluční ulici to bylo 1 288 přestupků a v Palackého ulici 579 přestupků. Celkem tak loni Nový Jičín vybral na pokutách přes 11 milionů korun.
Čtvrtým místem v žebříčku se může pyšnit radar v krnovské části Krásné Loučky s 10 055 přestupky. Řidiči tam loni dostali pokuty v celkové výši 13 587 405 korun.
Pravou nohu z pedálu zapomínají řidiči sundávat i u kruhového objezdu v Lubině, místní části Kopřivnice. Při překročení rychlosti zde radar načapal celkem 9 946 spěchajících. To bylo nejvíce ze všech tří měřených úseků v Kopřivnici, kde bylo loni oznámeno dohromady 11 205 přestupků s celkovou sumou pokut 12,3 milionu korun.
Těsně za hranicí loňského krajského TOP 5 zůstal zbrusu nový radar ve Starém Městě u Frýdku-Místku se 7 996 pokutami. Na toto množství přitom stačily pouhé dva měsíce od spuštění.
„Bohužel, pokud není hrozba pokuty, řidiči často nejsou ochotni zpomalit. Takže tento druh radarů dává větší smysl než radary informační. Na druhou stranu řada motoristů za měřeným úsekem opět šlápne na plyn,“ řekl krajský koordinátor BESIP Pavel Blahut.
4. listopadu 2025