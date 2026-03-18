Tah z Opavy do Bruntálu nově hlídají dva radary, řidiči tam nebrzdí

Žaneta Motlová
  6:13
Tisíce aut denně a jen menší část z nich dodržuje rychlost. Situace ve Velkých a Malých Heralticích, jež leží na hlavním tahu mezi Opavou a Bruntálem, už je pro místní tak neudržitelná, že tam rovnou na dvou místech začaly hlídat provoz radary.
foto: Jan SmekalMAFRA

„Tranzit je tady opravdu velký a řidiči jezdí rychle, vůbec nerespektují, že jsou v obci. Od radarů si slibujeme zklidnění situace,“ říká starosta Velkých Heraltic Petr Kukol.

Dodal, že velkou část projíždějících aut tvoří náklaďáky. „Trpí i boční příjezdy od Tábora a od Brumovic, kamiony si cestu mezi výpadovkami z Opavy na Bruntál a Krnov různě zkracují.“

V obci je mateřská a základní škola, pošta, prodejna i ordinace a pohybuje se tam spousta lidí. Přejít po jednom ze dvou přechodů je těžké.

Kolik aut a jak rychle Velkými Heralticemi jezdí, ukázalo předloňské týdenní zkušební měření. Starosta uvedl, že na výjezdu směrem na Opavu projelo 70 636 aut a v opačném směru na Horní Benešov 63 510. Tedy 134 146 vozidel za týden.

Upozornil, že z toho ve směru na Opavu dodrželo maximálně povolenou padesátku jen 50 procent aut, v opačném dokonce pouhých 18 procent.

„Tím směrem je dlouhý rovný úsek do kopce, tak vůbec nezpomalují,“ zamýšlí se Kukol a doplnil další výsledek měření – z náklaďáků s vlekem obcí jelo celých 72 procent rychleji než šedesátkou.

Od minulého týdne měří ve Velkých Heralticích i v jejich místní části Malé Heraltice rychlost radary.

„Jedná se v obou případech o úsekové měření průměrné rychlosti doplněné o měření okamžité rychlosti při vjezdu do úseku měření,“ informoval Jiří Klein, ředitel Městské policie Opava, jež měření zajišťuje.

Když někdo jede rychleji než má, událost prošetří úředníci a provozovatele auta čeká pokuta.

Systém už se na Opavsku osvědčil ve Vlaštovičkách či Malých Hošticích. Ve Vlaštovičkách, jež leží také na tahu Opava – Bruntál, za rok 2025 radar zdokumentoval přes šest tisíc přestupků, v Malých Hošticích půldruhého tisíce. „Hned první meziroční srovnání ale ukázalo, že počty přestupků za rok 2025 oproti roku 2024 výrazně klesly,“ dodal Martin Kůs.

4. listopadu 2025
Tah z Opavy do Bruntálu nově hlídají dva radary, řidiči tam nebrzdí

O víkendu byl do provozu uveden radar ve Starém Městě na Frýdecko-Místecku....

Tisíce aut denně a jen menší část z nich dodržuje rychlost. Situace ve Velkých a Malých Heralticích, jež leží na hlavním tahu mezi Opavou a Bruntálem, už je pro místní tak neudržitelná, že tam rovnou...

18. března 2026  6:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

