Muzeum Novojičínska získalo cenný řád. Ocenění dostal lékař rakouského císaře

„Podle dostupných informací jde o nejstarší takové ocenění, které je ve sbírkách na území současné České republiky,“ řekl Radek Polách, historik Muzea Novojičínska.

Právě jemu a spolupracovníkům se podařilo vyjednat věnování řádu od Bielkových potomků. „Trvalo to několik let, ale nakonec se podařilo toto ocenění získat do rodiště této velmi zajímavé osobnosti, která v našem městě spoluzakládala muzeum a také do něj jako významný mecenáš darovala mnoho cenných exponátů,“ doplnil Polách.

Bielka ohledával mrtvé tělo Sissi

Přiblížil, že Bielka řád obdržel při cestě císařského dvora do Francie na Světovou výstavu, a to přímo od tehdejšího francouzského císaře Napoleona III. „Osobním lékařem rakouského mocnáře byl čtyřicet let, a kamkoliv František Josef I. odjížděl, tak Bielka nechyběl,“ zmínil Polách.

Bielka byl dokonce v roce 1898 vyslán do švýcarské Ženevy, kde byla atentátníkem zavražděna císařovna Alžběta, zvaná Sissi, kvůli ohledání jejího těla.

Řád se ještě tento rok stane součástí výstavy o Habsburcích na zámku v Kuníně, poté bude putovat po dalších expozicích. „Je to opravdu velký a cenný skvost, který se stal ozdobou našich sbírek,“ připojil novojičínský historik a připomněl že právě letos Národní památkový ústav vyhlásil Rok Habsburků.

Řád čestné legie vznikl v roce 1802 na popud francouzského císaře Napoleona I. Zřejmě jako první člověk z nynějšího českého území ho získal o tři roky později lékař z Velké Bíteše, který pomáhal raněným ve známé „bitvě tří císařů“ u jihomoravského Slavkova.

Ve 20. století tento řád obdržely takové osobnosti jako například politici Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš, architekt Josef Gočár, vojenský velitel a politik Ludvík Svoboda a malíř Max Švabinský.