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Pyrotechnika odpálená v davu baníkovců zranila pět lidí, policie stíhá čtyři fanoušky

Dalibor Maňas
  12:08
Výbuch pyrotechniky před před nádražím v Ostravě-Vítkovicích v dubnu 2025...

Výbuch pyrotechniky před před nádražím v Ostravě-Vítkovicích v dubnu 2025 zranil pět fotbalových fanoušků Baníku. | foto: Policie ČR

Výbuch pyrotechniky před fotbalem v Ostravě zranil pět fanoušků Baníku. (19....
Před zápasem Baníku s Bohemians zasahovali záchranáři, výbuch pyrotechniky...
Výbuch pyrotechniky před před nádražím v Ostravě-Vítkovicích v dubnu 2025...
Výbuch pyrotechniky před před nádražím v Ostravě-Vítkovicích v dubnu 2025...
13 fotografií
Kriminalisté obvinili čtyři fotbalové fanoušky, kteří loni podle vyšetřování nesprávným odpálením pyrotechniky v tisícovém davu před nádražím v Ostravě zranili pět lidí. Dva ze zraněných náleží ke skupině obviněných, další tři byli přihlížející. Stíhaným za obecné ohrožení z nedbalosti hrozí až pětileté vězení.

Incident se odehrál ve druhé polovině dubna minulého roku před utkáním s pražskými Bohemians. Okolo třetí odpoledne se na prostranství před vítkovickým nádražím srotila asi tisícovka fotbalových příznivců Baníku Ostrava, kteří se chystali vyrazit na společný pochod ke stadionu.

Davem pak náhle otřásla silná exploze, po které bylo na místě několik zraněných.

Výbuch pyrotechniky před fotbalem vyšetřuje policie jako obecné ohrožení

Krajští kriminalisté po měsících analýz, výslechů svědků a vypracování znaleckých posudků z oboru munice a výbušnin došli k tomu, že za nebezpečným odpalem stála čtveřice mladíků.

„Mezi davem byli tři dospělí muži a jeden mladistvý. Každý měl v totožný moment otevřeným plamenem zapálit pyrotechnický výrobek. Odpálení proběhlo zřejmě pro ‚pěkný světelný efekt‘,“ popsala policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Výbuch pyrotechniky před před nádražím v Ostravě-Vítkovicích v dubnu 2025 zranil pět fotbalových fanoušků Baníku.
Výbuch pyrotechniky před fotbalem v Ostravě zranil pět fanoušků Baníku. (19. dubna 2025)
Před zápasem Baníku s Bohemians zasahovali záchranáři, výbuch pyrotechniky zranil pět lidí. (19. dubna 2025)
Výbuch pyrotechniky před před nádražím v Ostravě-Vítkovicích v dubnu 2025 zranil pět fotbalových fanoušků Baníku.
13 fotografií

Čtveřice podle policie porušila bezpečnostní předpisy. „Pyrotechniku odpálili jiným způsobem, než určoval výrobce, bezprostředně v hustém davu lidi. Ignorovali přitom stanovenou bezpečnostní vzdálenost, která u daných výrobků činila téměř 50 metrů,“ uvedla mluvčí.

Těžké zranění hlavy i zásah dívky

Účinky tlakové vlny, vystřelených výmětnic a rozletu hořících částic ohrozila stovky lidí.

„Následky neuváženého jednání pocítili sami aktéři. Dva z iniciátorů odpalu skončili po výbuchu v nemocnici, přičemž jeden z nich utrpěl vážné poranění hlavy. Výbuch zároveň zranil další dva dospělé z přítomného davu a jednu nezletilou dívku. U dvou ze zraněných si zdravotní stav vyžádal opakované lékařské ošetření,“ řekla mluvčí.

Kriminalisté obvinili tři muže ve věku 21, 22 a 23 let z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Stejnému obvinění čelí i mladistvý. „Trojici hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let, u mladistvého se trestní sazba snižuje na polovinu,“ dodala mluvčí Štětínská.

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