Pyrotechnici prohledali sovětské vojenské cvičiště v Krnově. Našli i části ostré munice

  6:03
Tři desítky kusů munice a obrovské množství dalších kovových předmětů, které pocházejí z vojenské techniky, objevili pyrotechnici na Kabátově kopci v Krnově. Našli také zbytky kovů z černých skládek.
Okolí tamní naučné stezky odborníci prověřili v létě, když je zástupci města povolali kvůli opakovaným nálezům munice.

„Veškerá munice byla sovětské výroby, kterou používala vojska sovětské armády v rámci výcviku dělostřeleckých a ženijních jednotek v dotčeném prostoru,“ uvedl v závěrečné zprávě Ivo Peterek ze společnosti Pyrotechnická služba, jež hloubkový průzkum zajišťovala.

Většinou šlo o cvičnou munici, objevila se ale i ostrá. „Části z protipancéřových prostředků, dělostřeleckých nábojů určených pro tankový kanon ráže 125 mm a z protitankových min, včetně několika typů minových rozněcovačů,“ popsal Peterek. Nálezy zneškodnili policisté.

Školák našel minový detonátor

Pyrotechnici na Kabátově kopci kontrolovali volné plochy a okolí naučné stezky i dalších pěšin zhruba měsíc. Plochy porostlé stromy a keři museli vynechat – bez kácení je nemohli prověřit, oblast je však biologicky cenným územím. Pokud by porost někdy zmizel, doporučili prozkoumat i tato místa.

Pyrotechnici na kopec zamířili po opakovaných nálezech munice. „V odlehlejší části kopce na konci února nalezl žák základní školy minový detonátor,“ popsala jeden z případů mluvčí radnice Dita Círová.

Kabátův kopec byl před lety cvičištěm sovětské armády, jež tam měla tankovou základnu a střelnici. Vojáci se tam mimo jiné učili pokládat protitankové miny.

Bývalé sovětské vojenské cvičiště Kabátův kopec u Krnova nyní slouží jako rekreační oblast.

Bývalé sovětské vojenské cvičiště Kabátův kopec u Krnova nyní slouží jako rekreační oblast.

