Pustkoveckou halu klub daroval Ostravě, ta ji nyní kompletně opravila

Petra Sasínová
  8:40
Stavbaři dokončili rekonstrukci sportovní haly u Základní školy Josefa Valčíka v ostravském obvodu Pustkovec, která stála téměř 50 milionů korun. Ty na modernizaci objektu z roku 1979 zajistili představitelé Ostravy. Multifunkční sportovní hala bude sloužit sportovním klubům, rekreačním sportovcům i školákům.
„Rekonstrukce přišla v pravý čas, protože po více než čtyřech desetiletích pravidelného a intenzivního užívání balancovalo sportoviště na samé hranici provozuschopnosti,“ řekl pustkovecký starosta Rudolf Kondula.

Přestavba přinesla díky zateplení fasády a střechy zásadní snížení energetické náročnosti budovy a podle náměstka primátora Aleše Boháče také nesrovnatelně vyšší komfort pro uživatele.

„Týká se to i handicapovaných sportovců, protože sportoviště je bezbariérové,“ doplnil Boháč. Zástupci města ještě chystají speciální přístavbu nářaďovny.

Budova o dvou nadzemních podlažích je propojená se školou a bude k dispozici sportovním oddílům, rekreačním sportovcům i základním školám. Halu daroval statutárnímu městu Ostrava sportovní klub TJ Sokol Pustkovec. Magistrát se pak zavázal, že ji opraví.

Prostor tělocvičny, ke kterému přiléhá tribuna, vytápí rekuperační jednotka. Nové je i větrání koupelen, šaten a sociálního zařízení.

„Původně měly opravy skončit 6. září, ale stavbu zdržely komplikace. Kamerový průzkum kanalizace ukázal, že je zborcená a že by mohlo hrozit případné zaplavení haly. Proto byl termín dokončení posunut o 40 dní. V příštím roce chystáme objekt rozšířit o přístavbu nářaďovny,“ přiblížil starosta.

„Základní škola Josefa Valčíka je jedinou porubskou školou, která nemá vlastní tělocvičnu a po dobu, kdy byla hala uzavřena, musely děti dojíždět do okolních sportovišť,“ naznačila starostka městské části Ostrava-Poruba Lucie Baránková Vilamová.

„Sportovní hala Pustkovec je příkladem, jak město zkvalitňuje sportovní infrastrukturu v městských částech,“ řekl ostravský primátor Jan Dohnal.

