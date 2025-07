Sedm statečných. Mladí ostravští puštíci létají na svobodě v Rakousku

Kontrola puštíka bělohlavého. Sedm mladých dravců ze Zoo Ostrava bylo převezeno do Rakouska, kde budou všichni vypuštěni do přírody. | foto: Zoo Ostrava

Sedm mláďat letos odchoval pár puštíků bělavých v ostravské zoo. Všechna jsou již v Rakousku, kde podpoří projekt vypouštění těchto ptáků do volné přírody.

„U puštíků jde o historicky nejvyšší počet mláďat v jedné snůšce i historicky nejvyšší počet jedinců poskytnutých pro vypuštění,“ uvedla mluvčí zoo Šárka Nováková.

Všichni narození ptáci jsou samci. „Potvrdil to rozbor krve. Koordinátor Evropského ex situ programu rozhodl, že všichni budou vypuštěni do přírody. Místem jejich vysazení je Rakousko, kde mají od roku 2009 záchranný repatriační projekt Habichtskauz Wiederansiedelung. Jeho cílem je posílit divokou populaci této druhé největší sovy Evropy vypouštěním mladých jedinců odchovaných v zoologických zahradách a dalších chovatelských stanicích do volné přírody,“ vysvětlil vedoucí ostravského zoologického oddělení II Petr Vrána.

Ostravská zoo je v projektu od roku 2014. „Bezplatně poskytla již více než třicet mladých puštíků. S letošním sedmerem, které bylo do Rakouska převezeno minulý týden, je to už osmatřicet sov tohoto druhu,“ sdělila Nováková.

„Pro vypouštění puštíků v Rakousku je vytipováno několik lokalit. Letos byly zvoleny dvě – Biosférická rezervace Vídeňský les a Grünau v Almtalu v Horních Rakousích.“

Do stejných míst zamíří také puštíci odchovaní v jiných zoologických zahradách.

„Samotnému vypuštění předcházelo označení všech ptáků speciálními kroužky s mikročipem pro následný monitoring jejich pohybu. Nějaký čas ještě stráví v aklimatizačních voliérách a v prvních dnech po vypuštění budou dokrmováni,“ vysvětlil Petr Vrána.

Sto párů

Puštíci bělaví ve volné přírodě hnízdí v listnatých nebo smíšených lesích. V minulosti byli na mnoha místech Evropy přičiněním člověka vyhubeni.

„V Rakousku v polovině 20. století. Od začátku projektu bylo do volné přírody vysazeno přes 540 mladých sov. Již dva roky od zahájení vypouštění bylo v oblasti zaznamenáno první hnízdění. V letošní sezoně zahnízdilo čtrnáct párů, z nichž devět vyvedlo patnáct mláďat,“ řekla Nováková.

„Od 80. let minulého století se puštík opět vyskytuje i v Beskydech a rozšiřuje se i do dalších oblastí. Ornitologové odhadují, že na území České republiky je už okolo 100 párů.