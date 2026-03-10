Cyklisté vystřídali vlaky. Novojičínský pumptrack má republikový unikát

Martin Pjentak
  12:24
Atraktivní novinkou se může chlubit Nový Jičín. V areálu bývalého Horního nádraží vznikla pumptracková dráha určená pro sportovní kola a koloběžky, ale i skateboardy. Její součástí je i nejdelší asfaltová jumpline v Česku.
Zájemci mohou v Novém Jičíně využívat od 5. března nové sportoviště, takzvaný pumptrack. Radnice plánuje i jeho slavnostní otevření s programem na pátek 8. května 2026. Pumptrack vznikl v místě bývalého Horního nádraží. V okolí byla nově vyseta tráva, která nyní potřebuje čas, aby zakořenila. Z tohoto důvodu je zatím možné pohybovat se pouze po zpevněných plochách. (9. březen 2026)

Areál bývalého Horního nádraží v Novém Jičíně definitivně změnil svou tvář. „Pumptrackové hřiště se rozkládá na ploše osmi set patnácti metrů čtverečních. Tvoří ho dva navzájem propojené okruhy, které jsou v součtu dlouhé tři sta deset metrů. Dráha je široká od dvou do čtyř metrů,“ přiblížila Kateřina Janečková z odboru rozvoje a investic novojičínské radnice.

Tam, kde dříve končily koleje, vyrostlo moderní pumptrackové centrum, které se může pyšnit nejdelší asfaltovou jumpline v celé České republice. Nové sportoviště za 10 milionů korun je sice už otevřené pro nedočkavce, na velkou slávu se ale teprve čeká.

Místo demolice sport. Havířov proměnil odbavovací halu na centrum Fénix

“Pumptrack rozšiřuje nabídku sportovního vyžití pro širokou veřejnost a zároveň je prvním krokem revitalizace zaniklého Horního nádraží,“ uvedl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

„Naším cílem je přeměnit zaniklou železniční stanici ve sportovně rekreační prostor. V budoucnu by tady mělo vzniknout parkoviště a relaxační zóna se zelení,“ dodal.

Pumptrackové hřiště se rozkládá na ploše 815 metrů čtverečních a tvoří ho dva navzájem propojené okruhy, které jsou v součtu dlouhé 310 metrů. Dráha je široká od dvou do čtyř metrů.

Skutečným lákadlem pro zkušenější jezdce je však místní unikát. „Areál se může chlubit republikovým unikátem, nejdelší asfaltovou jumpline, což je specificky upravená trať, na níž lze skákat a dělat triky. Oproti klasickému pumptracku nabízí jumpline větší skoky a mezery, strmější nájezdy a dopady,“ vysvětlila Kateřina Janečková.

Od povodní k adrenalinu

Historie místa je přitom spjata s přírodní katastrofou. Železniční trať z Nového Jičína do Hostašovic byla zničena při ničivých povodních v roce 2009 a k její obnově už nikdy nedošlo.

Město areál odkoupilo od Správy železnic v roce 2020 za 2,9 milionu korun.

Ačkoliv je dráha pro veřejnost přístupná již nyní, radnice apeluje na návštěvníky, aby se pohybovali výhradně po asfaltovém povrchu. Okolí trati je čerstvě oseto trávou, která potřebuje čas, aby vyrostla.

„Prosíme veřejnost, aby vstupovala pouze na trať a neničila rostoucí trávník,“ upozorňuje město na svém Facebookovém profilu.

Kopřivnice otevřela nové centrum za 140 milionů, ještě řeší nedodělky

Oficiální slavnostní otevření s doprovodným programem je naplánováno na 8. května. Nový Jičín tak následuje trend sousední Kopřivnice, kde podobné sportoviště vzniklo nedávno na místě bývalého házenkářského hřiště.

