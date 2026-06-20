Léto v Bohumíně letos začalo dříve než v minulých letech. „Stále více lidí se na nás obracelo s tím, že chodí k vodě už v červnu a uvítali by, kdyby tou dobou již byla půjčovna v provozu. Vyšli jsme jim tedy po dohodě s městem vstříc,“ vysvětluje Roman Štolfa ze spolku Vodáci Odry a Olše, který pro Bohumín provoz loděnice zajišťuje.
Jeho tým ve spolupráci s dobrovolnými hasiči z Vrbice už přesunul všechna plavidla k molům a chystá se nastoupit na pravidelné šichty.
Letos si vodáci slibují dobrý rok, a to nejen kvůli prodloužení sezony. „Dokončený Vrbický okruh a další síť návazných stezek nám tady k pláži přivádí stále více bruslařů a cyklistů. Ti mohou odložit kola a sportovní vybavení do cykloboxů, cennosti si uschovat v nových bezpečnostních schránkách a dopřát si projížďku po hladině jezera,“ zmiňuje Štolfa rozšiřující se skupinu potenciálních zájemců.
Plavbu si mohou turisté vychutnat hned třemi způsoby. U přístaviště na pláži Vrbického jezera kotví pramice, šlapadla i paddleboardy.
„Nejvíce máme šlapadel, jejich počet jsme pro letošní sezonu navýšili na šest. Nabízíme také pět pramic a čtyři paddleboardy, které si lidé v posledních letech velmi oblíbili,“ upřesňuje vedoucí organizačního odboru bohumínské radnice Jana Kasanová.
Půjčovna zavře až v září
Půjčovna bude za dobrého počasí v červnu otevřena o víkendových dnech vždy od 10 do 19 hodin. V červenci a srpnu se její provoz rozšíří také na pátky, kdy bude fungovat od 14 do 19 hodin. Konec sezony je naplánován na 6. září.
Na místě se platí hotově, ceny se pohybují od 120 do 280 korun v závislosti na typu plavidla a délce výpůjčky.
Odemykání meandrů
Provoz druhé městské půjčovny lodí na řece Odře ve Starém Bohumíně zahájí v sobotu 27. června tradiční Odemykání meandrů.
O první letošní plavbu krásnými zákrutami meandrů je obrovský zájem. „Už máme rezervovány všechny naše městské lodě a rafty. Kdo se tedy chce společné vyjížďky zúčastnit, musí si sehnat plavidlo jiným způsobem,“ podotýká Jana Kasanová.
Na akci následně naváže pravidelný režim půjčovny, k dispozici bude vodákům od neděle 28. června vždy o víkendech a svátcích. Zájemci si mohou půjčit plastovou nebo nafukovací kánoi za 350 korun, případně raft pro čtyři lidi za 600 korun.
V ceně je zahrnuto kompletní vodácké vybavení a také doprava z cíle v polském Zabełkówě zpět do Starého Bohumína.
„Denně se konají dva sjezdy. Dopolední v 9 hodin a odpolední ve 14 hodin za předpokladu, že se průtok vody udrží v rozmezí od 10 do 60 m³/s. Rezervace i platby probíhají výhradně online a bezhotovostně přes webové stránky města,“ uvedla mluvčí radnice Jana Končítková.