Kozmické louky osídlili vzácní břehouši i vydra, místní stádo má pět nových telat

Autor:
  10:20aktualizováno  11:20
Unikátní kozmické ptačí louky zažívají vrchol jarního tahu, během kterého odborníci v lokalitě pozorují kriticky ohrožené bahňáky i vzácné pěvce. Obnovený mokřad o rozloze přes sedmdesát hektarů se stal útočištěm nejen pro hnízdící ptactvo, ale nově také pro vydru říční a rozrůstající se stádo skotského náhorního skotu, které pomáhá s údržbou krajiny.
Mimořádné množství vzácných druhů ptáků je v posledních týdnech vidět i slyšet na Kozmických ptačích loukách na Hlučínsku. Například vodouš tmavý či vodouš šedý.

38 fotografií

Mimořádné množství vzácných druhů ptáků je v posledních týdnech vidět i slyšet na Kozmických ptačích loukách na Hlučínsku. Mnohé tam i zahnízdí.

Správci unikátního biotopu hlásí, že jarní tah je v plném proudu – pozorovali už lžičáky, břehouše i moudivláčka. Na loukách se zároveň zabydlely vydry.

„Lokalitu monitorujeme pravidelně, prakticky denně,“ popsal Kamil Lisal, jednatel společnosti Semix, která postupně pozemky u Kozmic, jež dnes čítají 73 hektarů, vykoupila, vrátila jim původní ráz mokřadů a niv a teď biotop udržuje.

Odměna za péči o krajinu. V biotopu hnízdí vzácní ptáci a spásají jej divocí koně i skot

Areál mají na starosti dva lidé, jedním z nich je ekoložka Marie Vavrečková. Už začátkem března pozorovali první kriticky ohrožené vodouše rudonohé.

„V těchto dnech se na loukách pohybuje přibližně třicet jedinců. Většina z nich postupně vytvoří páry a zahnízdí,“ sdělila Vavrečková.

Koule ze stébel

Zaznamenali také kriticky ohroženého bukače velkého, radost jim dělá i přítomnost moudivláčka lužního.

„Na lokalitě se ozývá zpěvem. Doufáme, že po hnízdní sezoně objevíme i jeho typické hnízdo ve tvaru zavěšené koule z jemných rostlinných stébel,“ řekl Kamil Lisal.

38 fotografií

Pozorovat lze rovněž čejky chocholaté, jimž správci luk připravují vhodné podmínky k hnízdění narušováním travních drnů, břehouše černoocasé či kolihu velkou.

„Zatímco ještě před několika desítkami let tyto druhy na našem území včetně Hlučínska běžně hnízdily, vlivem intenzivního zemědělství, odvodňování krajiny a urbanizace u nás dnes kolihy prakticky nehnízdí a břehouši přežívají pouze v jediném páru. V krajině je tak pozorujeme především během tahu,“ poznamenal Lisal.

Na vejcích už sedí několik desítek husích párů a minimálně dva páry labutí.

Navíc se v biotopu zabydlely vydry. „Vydru říční jsme zaznamenali už loni na podzim, kdy nám při práci přímo proběhla kolem. Nacházeli jsme také její stopy. Letos ji pozorujeme pravidelně, někdy dokonce ve dvou jedincích,“ nastínila ekoložka Vavrečková.

Obnovený rybník je útočištěm vzácných druhů, pomáhá s ochranou želv i ptáků

Na loukách má podle ní dostatek potravy i klidu. Ryby tam žijí v přirozených podmínkách a mají možnost se ukrýt v členitém prostředí, takže na rozdíl od rybníků, kde jsou ve vysoké koncentraci a bez úkrytů, nedochází k nadměrným ztrátám. „Vydra si bere jen tolik kořisti, kolik potřebuje k obživě.“

Na pastvinách Kozmických ptačích luk se rozrůstá i stádo skotského náhorního skotu, narodilo se tam pět telat.

„Stádo pomáhá udržovat krajinu pestrou a živou. Pastva je jedním z klíčových nástrojů péče o území,“ dodal Lisal.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Ryna, dupa, fajront... Prověřte své znalosti ostravštiny

Pohled ze žabí perspektivy na těžní věž Dolu Hlubina

Poznáte je na první poslech. Kratke zobaky, jež pro jadrné slovo nejdou daleko. Je však pravdou, že mluvčí z Ostravska či z Karvinska oponují, že naopak Pražáci kazí češtinu. No, kazí, správný...

Poslední osobní tatra má narozeniny. A my máme fotky unikátního kupé

Tatra 700 GT

Posledním pokusem o záchranu výroby osobních automobilů v kopřivnické automobilce se v polovině 90. let minulého století stala Tatra 700, vlastně jen evoluce „šestsettřináctky“, která se vyráběla už...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Muzeum shánělo legendární Ostravský kahan. Plnou lahev objevila farářka ve sklepě

Lahev bílé varianty Ostravského kahanu objevila dárkyně v pozůstalosti po...

Depozitář potravin v ostravském Národním zemědělském muzeu nově obohatila originální, neotevřená láhev vína Ostravský kahan. Tamní muzejníci ji roky marně sháněli. Stolní víno s hornickým kahanem a...

Kozmické louky osídlili vzácní břehouši i vydra, místní stádo má pět nových telat

Mimořádné množství vzácných druhů ptáků je v posledních týdnech vidět i slyšet...

Unikátní kozmické ptačí louky zažívají vrchol jarního tahu, během kterého odborníci v lokalitě pozorují kriticky ohrožené bahňáky i vzácné pěvce. Obnovený mokřad o rozloze přes sedmdesát hektarů se...

13. dubna 2026  10:20,  aktualizováno  11:20

O návratnosti koncertního sálu nemám pochyb, říká šéf Janáčkova festivalu

Ředitel Janáčkovy filharmonie a šéf stejnojmenného festivalu Jan Žemla je také...

Nový vizuální styl blížícího se 67. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka hýřící neonovými barvami ohlašuje, že začíná nová éra. Poprvé se festival uskuteční v produkci Janáčkovy...

13. dubna 2026  6:45

Třetí jasná výhra v sérii, USK je opět ve finále. Do boje o titul míří také Žabiny

Maite Cazorlaová z USK Praha v akci ve třetím semifinále proti KP Brno.

Basketbalistky USK Praha jsou po třetí jasné výhře nad KP Brno 107:77 opět v ligovém finále. V něm budou usilovat o 16. mistrovský titul v řadě. Jejich soupeřkami budou nejspíš znovu Žabiny Brno,...

12. dubna 2026  13:12,  aktualizováno  20:44

Doba je nejistá, ale my řešíme jen fotbal, řekl Jarolím. Šiguta podpořil

Karvinští fotbalisté se radují z třetího gólu, který dal Liberci Pavel Kačor.

Konečně fotbalisté Karviné v jarní části první ligy zabrali. Po osmi zápasech, v nichž získali jediný bod, ve 29. kole porazili Liberec 3:1 a dál bojují o udržení v prostřední nadstavbové skupině....

12. dubna 2026  17:54

Odklízení sněhu i ledovka. Navzdory průměrné zimě si mnohá města připlatila

Odklízení sněhu v ulicích měst byl tuto zimu leckdy o něco náročnější než v...

Jen třináct dní se sněhovou pokrývkou zaznamenali v průběhu této zimy meteorologové na stanici v Ostravě-Porubě. Dlouhodobý roční průměr totiž činí zhruba 21 dnů. Pro některá města v Moravskoslezském...

12. dubna 2026  17:35

Požár roubenky na Frýdecko-Místecku způsobil třímilionovou škodu i evakuaci

Hasiči na Frýdecko-Místecku v obci Dobrá zasahovali u požáru roubenky. (12....

Požár neobydlené roubenky v Dobré na Frýdecko-Místecku, který vypukl v neděli ráno, způsobil škodu tři miliony korun. Na místě zasahovalo sedm hasičských jednotek a policie evakuovala i dva obyvatele...

12. dubna 2026  16:17

Karviná - Liberec 3:1, první jarní výhra pro domácí v lize, hosté dohrávali v deseti

Karvinští fotbalisté se radují z třetího gólu, který dal Liberci Pavel Kačor.

Liberečtí fotbalisté si komplikují boj o nejlepší ligovou šestku. Ve 29. kole padli v Karviné 1:3, ačkoliv šli ve čtvrté minutě do vedení zásluhou Krollise. Domácí ale posléze otočili zásluhou...

12. dubna 2026  15:20

Studenti sami hledají kořeny dnešních problémů, říkají učitelé ocenění za otvírání témat

Jiří Sovadina (vlevo) a Petr Šimíček už téměř třicet let učí dějepis....

Proč se učit dějepis a poznávat moderní dějiny? A jak je učit? Odpovědi na obě otázky už léta hledá tandem dějepisářů ostravského Gymnázia Olgy Havlové Petr Šimíček a Jiří Sovadina. Za připomínání...

12. dubna 2026  6:45

Opava dostala Děčín za sebe. Bezmála tři tisícovky na píseckém zimním stadionu

Matěj Svoboda z Nymburka se dere k píseckému koši, stíhá ho Vojtěch Sýkora.

Nymburští basketbalisté vyhráli v Písku 106:78 zápas 12. kola nadstavby, který Jihočeši poprvé v sezoně uspořádali na tamním zimním stadionu. V přímém souboji o šesté místo znamenající jistotu...

11. dubna 2026  22:24,  aktualizováno  22:41

Zbrojovka ošklivě klopýtla, v Opavě dostala čtyři góly. Neuspěl ani Artis

Opavský Felix Čejka se pokusil zakončit i nůžkami.

Fotbalisté brněnské Zbrojovky při dlouhém oslabení utrpěli ve šlágru 22. kola druhé ligy debakl 0:4 v Opavě. Suverénní lídr tabulky prohrál v soutěži teprve podruhé, přesto dál míří k přímému návratu...

11. dubna 2026  18:15,  aktualizováno  20:01

Advantage Consulting, s.r.o.
STAVBYVEDOUCÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI (45-60.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 45 000 - 60 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Jablonec - Baník 4:1, domácí jsou průběžně třetí, trápení Ostravanů pokračuje

Spokojení fotbalisté Jablonce během závěru utkání proti Baníku Ostrava

Fotbalisté Jablonce si na domácí půdě ve 29. ligovém kole poradili s ostravským Baníkem 4:1 a průběžně se posunuli na třetí místo tabulky. Za Severočechy se postupně prosadili Hollý, Okeke, Singhateh...

11. dubna 2026  17:46

Na jedné kalamitě jsme vydělali, druhá nás sejmula, popisuje majitel lesní školky

Majitel lesní školky v Branticích na Krnovsku Patrik Barnet (4. dubna 2026)

Nahoru a dolů. Jako na vlnách opravdové sinusoidy si musí připadat Patrik Barnet, majitel lesní školky v Branticích na Krnovsku. Vždy, když se firmě začalo trochu dařit, přišla nějaká pohroma. Na...

11. dubna 2026  16:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.