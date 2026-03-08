Instalace budek, kterou provedli pracovníci Technických služeb Karviná, není jen estetickým doplňkem.
Celý projekt má přísný odborný dohled vědců z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Ti určili přesná místa, kde budou mít drobní opeřenci největší klid i bezpečí pro hnízdění.
„Dětská práce nezůstala jen ve třídách. Náš sad získává funkční prvek a děti vidí, že jejich snažení má reálný dopad na přírodu přímo v jejich městě,“ vyzdvihl náměstek primátora Radim Slíva (nestr. za SOCDEM).
Projekt nekončí jen zatlučením hřebíku. Budky jsou navrženy tak, aby sloužily k environmentální výchově. Mají totiž odnímatelnou horní část.
„Pod dohledem ornitologa do nich mohou děti bezpečně nahlédnout a zjistit, jaký druh v nich hnízdí. Výuka se tak mění v přímý zážitek,“ vysvětlil Jan Firla, ředitel SVČ Juventus.
Kontrola na internetu
Navíc každá budka má své místo v digitálním světě. Veřejnost i školy mohou jejich obsazenost sledovat na interaktivním webu radibudky.cz.
Budky jsou součástí širšího plánu, jak zachránit karvinskou zeleň. Projekt Náš sad totiž bojuje netradiční cestou proti parazitickému jmelí. Na ploše přes 6 tisíc metrů čtverečních bylo vysázeno 50 ovocných stromů a 130 keřů.
Cílem je nabídnout ptákům tolik chutných plodů, aby přestali vyhledávat bobule jmelí, a neroznášeli tak jeho semena dále po městě.
Nové hnízdní příležitosti mají ptačí populaci v parku stabilizovat a podpořit přirozenou rozmanitost.