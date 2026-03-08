Ptačí budky od dětí míří do korun stromů, v Karviné pomohou v boji se jmelím

Dalibor Maňas
  6:58
Park Boženy Němcové se mění v unikátní učebnu pod širým nebem díky projektu „Náš sad“. V korunách stromů se objevilo 85 nových ptačích budek, které vyrobili žáci karvinských škol. Ti teď mohou díky interaktivní mapě sledovat, který ptačí soused se v jejich vlastnoručně vyrobeném domově usadil.
Dětská práce ze školních dílen se v těchto dnech stává součástí projektu Náš...

Dětská práce ze školních dílen se v těchto dnech stává součástí projektu Náš sad, který má za cíl podpořit biodiverzitu a přirozenou ochranu stromů před jmelím. (4. březen 2026) | foto: Město Karviná, Milan Haluška

Pracovníci Technických služeb Karviná připravuje ptačí budku k instalaci do...
Pracovník Technických služeb Karviná připravuje ptačí budku k instalaci do...
Pracovník Technických služeb Karviná připravuje ptačí budku k instalaci do...
Pracovníci Technických služeb Karviná využívají k instalaci ptačích budek v...
5 fotografií

Instalace budek, kterou provedli pracovníci Technických služeb Karviná, není jen estetickým doplňkem.

Celý projekt má přísný odborný dohled vědců z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Ti určili přesná místa, kde budou mít drobní opeřenci největší klid i bezpečí pro hnízdění.

„Dětská práce nezůstala jen ve třídách. Náš sad získává funkční prvek a děti vidí, že jejich snažení má reálný dopad na přírodu přímo v jejich městě,“ vyzdvihl náměstek primátora Radim Slíva (nestr. za SOCDEM).

Dětská práce ze školních dílen se v těchto dnech stává součástí projektu Náš sad, který má za cíl podpořit biodiverzitu a přirozenou ochranu stromů před jmelím. (4. březen 2026)
Pracovníci Technických služeb Karviná připravuje ptačí budku k instalaci do korun stromů v parku Boženy Němcové. Celkem jich děti z místních škol vyrobily 85. (4. březen 2026)
Pracovník Technických služeb Karviná připravuje ptačí budku k instalaci do korun stromů v parku Boženy Němcové. Celkem jich děti z místních škol vyrobily 85. (4. březen 2026)
Pracovník Technických služeb Karviná připravuje ptačí budku k instalaci do korun stromů v parku Boženy Němcové. Celkem jich děti z místních škol vyrobily 85. (4. březen 2026)
5 fotografií

Projekt nekončí jen zatlučením hřebíku. Budky jsou navrženy tak, aby sloužily k environmentální výchově. Mají totiž odnímatelnou horní část.

Karviná založí v parku městský sad, pomůže s bojem proti jmelí

„Pod dohledem ornitologa do nich mohou děti bezpečně nahlédnout a zjistit, jaký druh v nich hnízdí. Výuka se tak mění v přímý zážitek,“ vysvětlil Jan Firla, ředitel SVČ Juventus.

Kontrola na internetu

Navíc každá budka má své místo v digitálním světě. Veřejnost i školy mohou jejich obsazenost sledovat na interaktivním webu radibudky.cz.

Budky jsou součástí širšího plánu, jak zachránit karvinskou zeleň. Projekt Náš sad totiž bojuje netradiční cestou proti parazitickému jmelí. Na ploše přes 6 tisíc metrů čtverečních bylo vysázeno 50 ovocných stromů a 130 keřů.

Města se snaží zkrotit jmelí, stále je na tom nejhůře Moravskoslezský kraj

Cílem je nabídnout ptákům tolik chutných plodů, aby přestali vyhledávat bobule jmelí, a neroznášeli tak jeho semena dále po městě.

Nové hnízdní příležitosti mají ptačí populaci v parku stabilizovat a podpořit přirozenou rozmanitost.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.

Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

Ptačí budky od dětí míří do korun stromů, v Karviné pomohou v boji se jmelím

Dětská práce ze školních dílen se v těchto dnech stává součástí projektu Náš...

Park Boženy Němcové se mění v unikátní učebnu pod širým nebem díky projektu „Náš sad“. V korunách stromů se objevilo 85 nových ptačích budek, které vyrobili žáci karvinských škol. Ti teď mohou díky...

8. března 2026  6:58

Obrovskou bitvu o play off zlomil čtvrtý set. Volejbalistky Frýdku-Místku slaví

Volejbalistky Sokola Frýdek-Místek se radují z výhry v Ostravě a z postupu do...

Ve čtvrtém setu ostravské volejbalistky ztratily až sedmibodové vedení, prohrály ho 22:25 a v posledním kole základní části extraligy přišly o páté místo. Naproti tomu Sokol Frýdek-Místek se díky...

7. března 2026  23:14

Nymburk i v oslabení rozebral Opavu. Zazářili Rylich s Matějem Svobodou

Matěj Svoboda z Nymburka zakončuje na opavský koš, brání Šimon Puršl.

I v oslabené sestavě mistrovský Nymburk porazil v dohrávce 1. kola nadstavbové části ligy basketbalistů Opavu 96:78. Vedoucí tým soutěže vyhrál ve své hale už 60. ligové utkání v řadě a aktuální...

7. března 2026  18:27,  aktualizováno  22:18

Opavští si udrželi třetí místo ve druhé lize, čtvrtý Artis udolal béčko Baníku

Stoper Jaromír Srubek se s opavskými spoluhráči raduje z gólu.

Opavští fotbalisté v 18. kole druhé ligy vyhráli na hřišti Chrudimi 2:0 a udrželi si třetí příčku v tabulce, která by jim po skončení soutěže zajistila baráž. Stejně bodů, ale horší skóre má čtvrtý...

7. března 2026  16:40,  aktualizováno  18:18

Ostravské stopy: Vzpomínám na nonstop u Duhy a Minikino, říká spisovatel Müller

Spisovatel a scenárista Martin Müller prožil své dětství v ostravském obvodu...

Vymahačka, drsný thriller z ostravských devadesátek, ale také neobvyklý Maly prync, tedy ostravský překlad slavného Malého prince. Obojí spojuje osoba spisovatele Martina Müllera. Původně filmový...

7. března 2026  16:55

Olomoučtí to zabetonují a my budeme muset ten beton rozbít, předpovídá Hudáček

Třinecký útočník Libor Hudáček (vlevo) sleduje souboj svého spoluhráče Marka...

Prohra s Karlovými Vary 1:2 na nájezdy v posledním kole základní části extraligy nezměnila nic na tom, že hokejoví Oceláři Třinec jdou do předkola play off z pátého místa. V něm se utkají s Olomoucí....

7. března 2026  14:46

První odchov mangust žíhaných se v Ostravě daří. O mláďata se starají i samci

První odchov mangust žíhaných se v Ostravě daří. O mláďata se starají i samci....

Ostravská zoologická zahrada poprvé odchovává mangusty žíhané, s jejichž chovem začala před dvěma lety. Dvě samice přivedly na svět pět mláďat této promykovité šelmy, řekla mluvčí zoo Šárka Nováková.

7. března 2026  10:04

Moravskoslezský průmysl umí přes těžké roky najít zakázky, ale přešlapuje na místě

Strojírenská firma Ostroj Opava se chce více zaměřit na trhy v USA. (13....

Tuzemský průmysl je sice podle analýz České národní banky s téměř třicetiprocentním podílem na přidané hodnotě stále klíčovým pilířem hospodářství, v posledních letech však přešlapuje na místě. K...

7. března 2026  6:50

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

6. března 2026  20:43,  aktualizováno  21:17

Známý bar v Ostravě do poloviny dubna zavře. Soud potvrdil výpověď z nájmu

Bar U Waldemara v centru Ostravy patří k tamním nejznámějším podnikům. (14....

Krajský soud v Ostravě rozhodl o platnosti výpovědi z nájmu baru U Waldemara v centru Ostravy. „Proti rozhodnutí už není možné odvolání,“ konstatoval mluvčí krajského soudu Igor Krajdl.

6. března 2026  17:03

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Tři medaile veteránů: Češi přivezli z Abú Zabí stříbro a dvě zlata. Válce uletěli včas

Družstvo českých basketbalistů, které v kategorii nad 55 let získalo titul na...

České basketbalové týmy výrazně uspěly na Open Masters Games, Světových hrách veteránů v arabském Abú Zabí. Přivezly tři tituly mistrů světa ve hře 3x3 a k tomu stříbro v klasickém basketbale.

6. března 2026  14:48

Přejezd smrti uzavřou. Ve Studénce staví podjezd, objížďka ale není hotová

Správa železnic vypsala výběrové řízení na zhotovitele podjezdu, který ve...

Necelých jedenáct let čekali obyvatelé Studénky na Novojičínsku na zahájení stavby slibovaného podjezdu, který nahradí stávající železniční přejezd. Ten se v sobotu definitivně uzavře. Přejezd patří...

6. března 2026  13:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.