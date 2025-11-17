Zaměstnanci ostravského útulku nyní pečují i o 54 dospělých psů. „Štěňatům bylo zajištěno ošetření, byla odčervena a vakcinována. A budeme pro ně hledat nový domov. Luke, Luna, Cookie, Hyde, Gigi, Sabina, Jekyll a Bela po souhlasném stanovisku veterináře začnou hledat své lidské parťáky,“ vysvětlil Aleš Boháč, náměstek primátora města.
„Aktuálně bylo zapotřebí ve větší míře kvalitního krmiva pro štěňata s ohledem na jejich větší počet. Děkujeme všem dárcům, kteří ostravskému útulku již pomohli,“ poznamenala mluvčí města Gabriela Pokorná.
„Na svou novou rodinu ale čekají také psi, o které se v útulku staráme několik let. Pokud chcete vyrážet se svými psími svěřenci každodenně, v každém počasí za novými zážitky do přírody, lze si v útulku třeba nejprve vyzkoušet možnost venčení, které útulek umožňuje každé úterní a sobotní odpoledne,“ dodal Boháč.
Ten zároveň upozorňuje, že štěňata nejsou ideální vánoční dárek. „Péče o psa je součástí každého dne, venčení i v nevlídném počasí, ale na druhou stranu také jeho nekončící přízeň a spousta neopakovatelných společných chvil, které spolu pán a jeho pes zažijí. Pořízení nového psího parťáka vždy pečlivě zvažte,“ upozornil Boháč.
