V ostravském útulku se nakupila odložená štěňata, potřebují i žrádlo

  6:54
Ostravský městský útulek pro psy se řadu týdnů stará o štěňata, jejichž životní start nebyl přívětivý. Pět štěňat totiž někdo odložil v krabici u objektu útulku v Ostravě-Třebovicích. Další dvě štěňata někdo zanechal v popelnici. Ačkoliv se jindy do útulku dostávají štěňata jednotlivě, aktuálně ostravský útulek zajišťuje péči pro osm štěňat, pět fen a tři psy.
Ve Psím útulku Ostrava se starají o osm štěňat, pět fen a tři psy. (listopad 2025)

Ve Psím útulku Ostrava se starají o osm štěňat, pět fen a tři psy. (listopad 2025) | foto: Psí útulek Ostrava

Ve Psím útulku Ostrava se starají o osm štěňat, pět fen a tři psy. (listopad 2025)
Matouš Pohl pracuje jako odchytový pracovník psího útulku v Ostravě Třebovicích.
Matouš Pohl pracuje jako odchytový pracovník psího útulku v Ostravě Třebovicích.
Matouš Pohl pracuje jako odchytový pracovník psího útulku v Ostravě Třebovicích.
Zaměstnanci ostravského útulku nyní pečují i o 54 dospělých psů. „Štěňatům bylo zajištěno ošetření, byla odčervena a vakcinována. A budeme pro ně hledat nový domov. Luke, Luna, Cookie, Hyde, Gigi, Sabina, Jekyll a Bela po souhlasném stanovisku veterináře začnou hledat své lidské parťáky,“ vysvětlil Aleš Boháč, náměstek primátora města.

„Aktuálně bylo zapotřebí ve větší míře kvalitního krmiva pro štěňata s ohledem na jejich větší počet. Děkujeme všem dárcům, kteří ostravskému útulku již pomohli,“ poznamenala mluvčí města Gabriela Pokorná.

„Na svou novou rodinu ale čekají také psi, o které se v útulku staráme několik let. Pokud chcete vyrážet se svými psími svěřenci každodenně, v každém počasí za novými zážitky do přírody, lze si v útulku třeba nejprve vyzkoušet možnost venčení, které útulek umožňuje každé úterní a sobotní odpoledne,“ dodal Boháč.

Ve Psím útulku Ostrava se starají o osm štěňat, pět fen a tři psy. (listopad 2025)
Ve Psím útulku Ostrava se starají o osm štěňat, pět fen a tři psy. (listopad 2025)
Matouš Pohl pracuje jako odchytový pracovník psího útulku v Ostravě Třebovicích.
Matouš Pohl pracuje jako odchytový pracovník psího útulku v Ostravě Třebovicích.
Ten zároveň upozorňuje, že štěňata nejsou ideální vánoční dárek. „Péče o psa je součástí každého dne, venčení i v nevlídném počasí, ale na druhou stranu také jeho nekončící přízeň a spousta neopakovatelných společných chvil, které spolu pán a jeho pes zažijí. Pořízení nového psího parťáka vždy pečlivě zvažte,“ upozornil Boháč.

Útulkem prošla povodeň i 11 tisíc psů. Nyní jej čeká generální oprava

Ostravský útulek loni postihla povodeň, díky nasazení zaměstnanců i dobrovolníků byl jeho provoz obnoven. V procesu příprav je také výstavba jedné z budov útulku.

12. února 2020
