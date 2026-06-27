První úspěch navíc hnízdící pár povzbudil k další snůšce, takže v současné době v zázemí pavilonu Papua pečuje o dvě nová mláďata vylíhnutá v květnu.
Mladý pár eklektů papuánských, který ostravská zoologická zahrada získala na konci roku 2021, se musel správné péči o potomky nejprve naučit. „Během předchozích pokusů byl samec příliš plachý a při vyrušení neopatrně skákal do hnízda, čímž snůšku ohrožoval,“ popsala mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková.
Chovatelé situaci vyřešili instalací speciální hnízdní budky ve tvaru písmene L.
„Tento krok poskytl samici bezpečný prostor v boční části a samec mohl do hnízda vstupovat, aniž by rodinu ohrozil,“ přiblížila Nováková.
První potomek se vylíhl 19. prosince 2025 a budku opustil na začátku března 2026.
„Velký podíl na úspěchu měl právě samec, který mládě vzorně krmil a po opuštění hnízdní dutiny na něj trpělivě dohlížel,“ uvedla.
„Rodičovská premiéra pár stimulovala k dalšímu hnízdění, takže samice v polovině května snesla další vejce,“ řekla mluvčí.
„Papoušci rodu eklektus nejsou v chovech vzácností, přesto máme z tohoto prvoodchovu velkou radost,“ prozradil inspektor chovu Vojtěch Bonczek.
„Nedlouho po jejich rodičovské premiéře samice snesla v polovině května další vejce. V současné době tedy rodiče pečují o dvě mláďata,“ doplnil Bonczek.
Návštěvníci mohou celou rodinu eklektů sledovat ve společné expozici s ledňáky modrokřídlými v blízkosti vstupu do pavilonu Papua.