Namísto klasického projednávání v předem určeném sále tak mohou lidé své námitky vyjádřit i z pohodlí domova.
A stejně tak mohou zájemci sledovat i výhrady svých sousedů či z jiných obcí.
Stavba silnice I/56 mezi Opavou a Ostravou přes Hlučínsko je přeložkou silnice I. třídy dlouhou zhruba 28 kilometrů, která má nahradit současné průtahy obcí. V úseku Opava – Hlučín má dvoupruhové uspořádání, mezi Hlučínem a Ostravou je plánován koncept 2 plus 1.
Součástí je sedm mimoúrovňových křižovatek a několik velkých mostů včetně estakády přes ludgeřovické rybníky.
Přeložka se má na jedné straně napojit na severní obchvat Opavy a v Ostravě na takzvanou Prodlouženou Místeckou, díky čemuž vznikne i pro Ostravu tolik potřebný další most přes řeku Odru.
Cílem stavby je převést tranzit z průtahů obcemi a zlepšit plynulost a bezpečnost v celé trase.
Deset obcí
Zástupci kraje zvolili pro veřejné projednání nezvyklou distanční formu.
„Veřejné projednání v rámci posuzování vlivů na životní prostředí k záměru ‚I/56 Opava – Ostrava‘ se krajský úřad rozhodl uskutečnit distanční formou hlavně kvůli velkému rozsahu záměru a také proto, že dotčené území zasahuje do správního obvodu více než deseti obcí,“ komentovala důvody volby online projednávání mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.
V minulosti už krajský úřad elektronickou formu veřejného projednávání zvolil několikrát.
„Bylo to v letech 2021 v době koronaviru a pak v roce 2024,“ uvedla mluvčí kraje.
K samotnému projednávání se mohou ve středu 17. září od 15. hodiny připojit přímo přes odkaz zveřejněný na oznámení veřejného projednávání všichni zájemci. Diskuse poběží přes chat i mikrofon a z průběhu bude zvukový záznam.
Největší rozpory se podle všeho očekávají v Ludgeřovicích, kde mají velký problém s navrženou trasou. Zástupci obce odmítají vedení silnice v koridoru poblíž tamních rybníků a zástavby.
Upozorňují na rizika hluku, emisí a dopadů na vodní prostředí a chráněné druhy, i na zásah do krajinného rázu a stínění domů estakádou stejně jako na přerušení místních cest.
Autoři dokumentace naopak navrhují protihluková opatření a uvádějí, že odvodnění mostu má být vedeno mimo rybníky, migrační a biologické vlivy mají řešit zvláštní opatření.
„Budeme trvat na tom, aby se vážně řešil hluk, ochrana rybníků a rekreace, migrace zvěře, napojení obce i celková dopravní zátěž v území,“ konstatoval už dříve starosta Ludgeřovic Daniel Havlík.
Společný postup
Z dalších dotčených měst a obcí, jako jsou Kravaře, Hlučín, Kozmice, Markvartovice, Dolní Benešov a Štěpánkovice, přichází hlavně společný požadavek na etapizaci výstavby tak, aby případné sporné úseky neblokovaly postup v ostatních částech trasy.
„Věříme, že najdeme řešení vhodné pro všechny strany a dojde ke zlepšení dopravní situace na silnici I/56,“ konstatoval Miroslav Mazal z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic s tím, že stavba bude respektovat všechna povolení a stanoviska orgánů ochrany přírody.
|
