Průtah Hlučínskem lidé okomentují z „pohodlí domova“

Darek Štalmach
  5:47
Obyvatelé a zástupci obcí od Opavy až po ostravské Petřkovice mají optimální příležitost vyjádřit své případné námitky proti stavbě silnice I/56, takzvanému „obchvatu Hlučínska“. První veřejné projednávání tohoto záměru má být 17. září a proběhne poněkud netradičně – online formou.

Namísto klasického projednávání v předem určeném sále tak mohou lidé své námitky vyjádřit i z pohodlí domova.

A stejně tak mohou zájemci sledovat i výhrady svých sousedů či z jiných obcí.

Stavba silnice I/56 mezi Opavou a Ostravou přes Hlučínsko je přeložkou silnice I. třídy dlouhou zhruba 28 kilometrů, která má nahradit současné průtahy obcí. V úseku Opava – Hlučín má dvoupruhové uspořádání, mezi Hlučínem a Ostravou je plánován koncept 2 plus 1.

Hustá doprava trápí řadu měst a obcí na Hlučínsku, pomoci má plánovaný obchvat. (14. května 2025)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Součástí je sedm mimoúrovňových křižovatek a několik velkých mostů včetně estakády přes ludgeřovické rybníky.

Přeložka se má na jedné straně napojit na severní obchvat Opavy a v Ostravě na takzvanou Prodlouženou Místeckou, díky čemuž vznikne i pro Ostravu tolik potřebný další most přes řeku Odru.

Cílem stavby je převést tranzit z průtahů obcemi a zlepšit plynulost a bezpečnost v celé trase.

Deset obcí

Zástupci kraje zvolili pro veřejné projednání nezvyklou distanční formu.

„Veřejné projednání v rámci posuzování vlivů na životní prostředí k záměru ‚I/56 Opava – Ostrava‘ se krajský úřad rozhodl uskutečnit distanční formou hlavně kvůli velkému rozsahu záměru a také proto, že dotčené území zasahuje do správního obvodu více než deseti obcí,“ komentovala důvody volby online projednávání mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Obchvat Hlučínska se přiblížil rozhodnutí, nejsilnější odpor budí v Ludgeřovicích

V minulosti už krajský úřad elektronickou formu veřejného projednávání zvolil několikrát.

„Bylo to v letech 2021 v době koronaviru a pak v roce 2024,“ uvedla mluvčí kraje.

K samotnému projednávání se mohou ve středu 17. září od 15. hodiny připojit přímo přes odkaz zveřejněný na oznámení veřejného projednávání všichni zájemci. Diskuse poběží přes chat i mikrofon a z průběhu bude zvukový záznam.

Ludgeřovicím se nelíbí trasa obchvatu Hlučínska, má vést blízko domů i lesa

Největší rozpory se podle všeho očekávají v Ludgeřovicích, kde mají velký problém s navrženou trasou. Zástupci obce odmítají vedení silnice v koridoru poblíž tamních rybníků a zástavby.

Upozorňují na rizika hluku, emisí a dopadů na vodní prostředí a chráněné druhy, i na zásah do krajinného rázu a stínění domů estakádou stejně jako na přerušení místních cest.

Autoři dokumentace naopak navrhují protihluková opatření a uvádějí, že odvodnění mostu má být vedeno mimo rybníky, migrační a biologické vlivy mají řešit zvláštní opatření.

„Budeme trvat na tom, aby se vážně řešil hluk, ochrana rybníků a rekreace, migrace zvěře, napojení obce i celková dopravní zátěž v území,“ konstatoval už dříve starosta Ludgeřovic Daniel Havlík.

Společný postup

Z dalších dotčených měst a obcí, jako jsou Kravaře, Hlučín, Kozmice, Markvartovice, Dolní Benešov a Štěpánkovice, přichází hlavně společný požadavek na etapizaci výstavby tak, aby případné sporné úseky neblokovaly postup v ostatních částech trasy.

„Věříme, že najdeme řešení vhodné pro všechny strany a dojde ke zlepšení dopravní situace na silnici I/56,“ konstatoval Miroslav Mazal z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic s tím, že stavba bude respektovat všechna povolení a stanoviska orgánů ochrany přírody.

V kraji přibudou další silnice, Hlučínsko se nejspíš dočká obchvatu
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Autobus plný studentů se v Beskydech převrátil na bok, ošetřili 34 zraněných

K nehodě autobusu převážejícího studenty vyjížděly v pondělí dopoledne do Beskyd všechny složky IZS. Vůz se převrátil na bok hluboko v horách v katastru obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku....

Tady gigafactory určitě nebude, prohlásil Babiš v Dolní Lutyni na Karvinsku

Nedůvěru až odmítavý postoj projevil šéf hnutí ANO a současně jeho moravskoslezský volební lídr Andrej Babiš k projektu gigafactory na Karvinsku. Řekl to na dotaz jedné z účastnic mítinku v obci...

Zpověď ajťáka. Nechápal jsem, jak může někdo naletět, až kyberšmejdi dostali i mě

O zhruba půl milionu korun přišel asi třicetiletý muž z Moravskoslezského kraje, když naletěl kybernetickým podvodníkům. Falešní policista a bankéř ho přesvědčili, že může přijít o hodně peněz, až...

Americká kampaň bývalé Miss. Lidovecká naděje bude voliče navštěvovat doma

Zazvonit, zeptat se, vysvětlil a jít dál. Dvojka kandidátky koalice SPOLU v Moravskoslezském kraji Monika Brzesková z KDU-ČSL chystá kampaň v americkém stylu. Voliče bude přesvědčovat přímo u nich...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Průtah Hlučínskem lidé okomentují z „pohodlí domova“

Obyvatelé a zástupci obcí od Opavy až po ostravské Petřkovice mají optimální příležitost vyjádřit své případné námitky proti stavbě silnice I/56, takzvanému „obchvatu Hlučínska“. První veřejné...

13. září 2025  5:47

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

12. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:55

Muž doma zkoušel plynovou pistoli, prostřelil dveře svého i sousedního bytu

Plynovou zbraň chtěl vyzkoušet jeden z nájemníků v bytovém domě v Krnově. Několikrát při tom prostřelil vstupní dveře svého bytu a poškodil i dveře sousedů. Nyní je podezřelý z poškození cizí věci.

12. září 2025  12:59

Poslední den horníků na Karvinsku v éře těžby. Vzpomínalo se na mrtvé kamarády

Pěvecký sbor Permoník, havířská dechovka i několik desítek současných i bývalých horníků v tradičních uniformách. Tak se při příležitosti Dne horníků vzpomínalo na kamarády, kteří při dobývání...

12. září 2025  11:11

Věznice chtěla poslat odsouzené hlídat děti na přechodech, narazila u veřejnosti

Poslat vybrané odsouzené pomáhat chránit děti na rizikových přechodech před školami se v rámci svého projektu rozhodla věznice v Ostravě – Heřmanicích. S takovou iniciativou přichází jako první v...

12. září 2025  9:19

Krnovský krytý bazén neotevřel. Má problémy se statikou, platí zákaz provozu

Plavecký bazén v Krnově po letní přestávce znovu neotevřel, jeho provoz zapověděl výsledek průzkumu statiky poté, co se v objektu objevily trhliny. Problém má především podpěrná konstrukce bazénové...

11. září 2025  16:51

Opilý muž boural do svodidel a usnul v autě na dálnici, vedle něj si hrálo dítě

Když policisté vyjížděli k autu stojícímu na dálnici D48 u Třanovic na Frýdecko-Místecku, netušili, jaké překvapení je tam čeká. V autě spal na matraci na sklopených zadních sedačkách muž, vedle...

11. září 2025  13:51

Diamo pod tlakem kvůli heřmanické haldě. Padají žaloby, Ostrava jedná s koksovnami

Společnost Ridera Bohemia podala tento týden žalobu na státní podnik Diamo kvůli poškození dobré pověsti. Jde již o třetí právní spor mezi oběma firmami. První žaloby se týkají neuhrazených závazků...

11. září 2025  13:36

Doprava na Dny NATO 2025. Jak se vyhnout kolonám, kolik stojí parkování

Téměř dvě stě tisíc lidí dorazilo předloni do Mošnova na zatím poslední ročník přehlídky Dny NATO. Ty se letos budou po přestávce zapříčiněné povodněmi konat znovu a i tentokrát čekají pořadatelé...

11. září 2025

Šestnáctiletý motorkář nedobrzdil za odbočujícím autem, je v ohrožení života

Teprve šestnáctiletý motorkář boural ve Stonavě na Karvinsku. Jel rychle a nestihl zabrzdit, když auto před ním chtělo odbočit doleva. Po nárazu do vozidla byl ve vážném stavu, z místa nehody ho...

11. září 2025  10:43

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nesmrdíme, ohradila se firma, kterou studie označila za zdroj zápachu v Ostravě

Jednání, jejichž cílem je zastavit zápach, který dlouhodobě trápí obyvatele jižních částí Ostravy, vrcholí. Zástupci Ostravy a postižených obvodů žádají po firmách označených specializovanou studií...

11. září 2025  9:23

Jsem rád, že se bodově zapsala celá naše lajna, pochvaluje si Michal Kovařčík

Vydařený návrat do Třince prožil hokejový útočník Michal Kovařčík. Jedním gólem na úvod extraligy přispěl k drtivé výhře nad Olomoucí 8:2.

10. září 2025  21:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.