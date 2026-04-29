Dělníka přimáčkl těžký stroj, vážně zraněného jej transportoval vrtulník

Dalibor Maňas
  12:33aktualizováno  12:42
Dvaačtyřicetiletý dělník utrpěl v úterý v třinecké průmyslové zóně těžká zranění v horní polovině těla. Po přimáčknutí robustním strojem ho záchranáři uvedli do umělého spánku a letecky transportovali do ostravské fakultní nemocnice. Jeho stav je nadále velmi vážný.
Záchranáři a hasiči připravují k transportu dvaačtyřicetiletého muže, kterého v úterý ráno v Třinci přimáčkl těžký stroj. Kvůli život ohrožujícím zraněním byl pacient na místě uveden do umělého spánku a následně vrtulníkem Letecké záchranné služby Ostrava přepraven do ostravského traumatologického centra. (28. duben 2026) | foto: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje

Nehoda se stala v průmyslové zóně Baliny v Třinci, která je zaměřená na automobilový a strojírenský průmysl. Těžký stroj tu přimáčkl dělníka v úterý ráno. K pracovnímu úrazu vyrazili zdravotníci i s vrtulníkem, který zraněného muže převezl do Ostravy.

„Operátoři přijali tísňové volání k muži zraněnému v průmyslové zóně. Na pomoc ihned vyjel pozemní lékařský tým a vzlétl vrtulník letecké záchranné služby,“ popsal mluvčí moravskoslezské záchranky Lukáš Humpl.

„Dvaačtyřicetiletý muž byl ve výrobě přimáčknut těžkým strojem. Zůstal při vědomí, utrpěl však život ohrožující poranění hrudníku a zranění hlavy,“ doplnil.

„Záchranáři zahájili nitrožilní podávání farmak, lékař provedl akutní ošetření hrudníku. Pacient byl zaintubován a uveden do umělého spánku, následně převeden na přístrojem řízené dýchání. Po dalších úkonech byl vrtulníkem šetrně přepraven do ostravského traumatologického centra,“ uvedl Humpl.

Zdravotníkům na místě pomáhala i hasičská jednotka Třineckých železáren.

„Jeho stav je nadále velmi vážný,“ potvrdila dnes redakci mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Hřebenovka bez občerstvení. Horské chaty v Beskydech zavírají, právě padla další

Beskydy a jejich členitá krajina lákají tisíce turistů. Obejít se na řadě tras...

Velké zklamání pěších turistů i cyklistů, kteří vyrážejí do takzvaných Zadních hor na česko-slovenské pomezí Beskyd, vyvolalo zavření Horské chaty Doroťanka. V Beskydech jde už o několikátý případ za...

OBRAZEM: Macura končí s politikou. Podívejte, jak se z volebního vítěze stal vyvrhel

Lídr hnutí ANO a primátor Ostravy Tomáš Macura slaví jednoznačné vítězství v...

Téměř devět let byl Tomáš Macura prvním mužem Ostravy, vyhrál troje komunální volby a rovněž byl v předsednictvu hnutí ANO. Jenže před třemi roky primátor v hnutí upadl v nemilost, byl odvolán a...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Třinečtí oceláři se zase rvali o titul a jejich trenér Žabka si uhrál novou smlouvu

Třinecký trenér Boris Žabka

Stejně jako v celém finále extraligy, v němž už prohrávali 0:2 na zápasy, i v šestém finálovém duelu s Pardubicemi hokejoví Oceláři Třinec dotahovali ztrátu. Sérii ještě srovnali na 2:2, ale další...

29. dubna 2026  12:39

OBRAZEM: Vývoj hologramů na bankovky. Univerzita otevřela špičkovou laboratoř

Nová laboratoř litografických a tenkovrstevných technologií na Fakultě...

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO otevřela novou Laboratoř litografických a tenkovrstevných technologií (LT² Lab), která propojuje špičkový výzkum s průmyslovou aplikací. Nové pracoviště...

29. dubna 2026  12:10

Děčín zvrátil duel v Brně, střelecký souboj potěšil víc Dawese. Opava zaskočila Ústí

Děčínský rozehrávač Al-Amir Dawes najíždí do koše.

Brněnští basketbalisté prohráli druhé čtvrtfinálové utkání s Děčínem v ligovém play off 89:98, přestože v třetí čtvrtině vedli o deset bodů. Obhájci stříbrných medailí na rozdíl od pondělního zápasu...

28. dubna 2026  21:29,  aktualizováno  29. 4. 12:07

Nemohoucího starce týrali bezdomovci. Chránit ho mělo město, tvrdí sousedé

Premium
Dům, v němž bydlel nemohoucí třinecký senior.

Těžké týdny prožíval senior z Třince, jehož opatrovníkem bylo ustanoveno město. Přestože magistrát tvrdí, že za ním docházela sociální pracovnice dvakrát týdně, podle sousedů zdravotně a zřejmě i...

29. dubna 2026

Obavy z Heřmanické haldy. V první oddělovací stěně je odpad, čeká se na posudek

Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)

Heřmanická halda plná toxických látek hoří v Ostravě už přes 25 let.Ohrožuje okolí, kde se nacházejí obytné části, výrobní firmy i přilehlou věznici. Celou lokalitu a její sanaci má na starosti...

29. dubna 2026  9:29

Téměř sto let staré kruhy i šplhadla. V Krnově vrcholí obnova unikátní sokolovny

Vizualizace nové podoby krnovské tělocvičny postavené podle návrhu slavného...

Obnova unikátní prvorepublikové sokolovny v Krnově je ve finále. Kvůli komplikacím během oprav a následkům povodně se o rok protáhla a také prozatím zhruba o třicet procent prodražila. Hotovo by mělo...

29. dubna 2026  6:38

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

28. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  20:36

Jako před válkou. Opava hledá nové zázemí pro divadlo, zvažuje dostavbu v centru

Budova Slezského divadla na Horním náměstí v Opavě

Zásadní proměna nejužšího jádra města se právě skloňuje v Opavě. Kousek od právě vrcholící demolice Slezanky, na jejímž místě vzniknou bytové domy, hotel a kulturní sál, představitelé města zvažují i...

28. dubna 2026  15:15

Srážek je málo, lesníci se bojí kalamity. Nejvíc vysychají lesy u Jablunkova

Na místě hustého lesa zůstává v revíru nové Vrbno na Vítkovsku jen pár...

Několikaměsíční nedostatek srážek se začíná projevovat na stavu lesů, varují odborníci i lesníci. Většina stromů je kvůli suchu ve stresu a výrazně se to týká i severu Moravy a Slezska. Nejvíce trpí...

28. dubna 2026  11:23

Z klasických sálů i do netradičních prostor. Ostrava ožije novou operou

Ostrava nabídne v pěti dnech (od 23. do 27. června 2026) sedm operních premiér...

Sedm světových premiér současných skladatelů nabídne v závěru června osmý ročník bienále NODO (New Opera Days Ostrava). Mezinárodní festival, který pořádá Národní divadlo moravskoslezské spolu s...

28. dubna 2026  6:45

Vražda ženy na ubytovně. Zřejmě ji ubil opilý partner, pak sám zavolal pomoc

ilustrační snímek

Ostravští kriminalisté obvinili jednačtyřicetiletého muže z vraždy jeho o tři roky mladší partnerky. Tragická událost se stala začátkem dubna v jedné z ostravských ubytoven. Podle policie muž pod...

27. dubna 2026  14:33

