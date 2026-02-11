Evropa páchá hospodářskou sebevraždu, shodují se moravskoslezští průmyslníci

Darek Štalmach
  6:25
Společný protest odborářů, zástupců firem z kraje a politiků na podporu evropského průmyslu minulý týden v Ostravě upozornil na složitou situaci průmyslových firem v regionu. Zástupci firem pak poukazovali hlavně na negativní dopady evropských regulací na jejich konkurenceschopnost.
Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....

Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu. Požadují mj. revizi emisních povolenek. Mnoho účastníků je z Polska. (5. únor 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....
Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....
Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....
Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....
8 fotografií

„Po útlumu těžby uhlí je ocelářství posledním tradičním pilířem průmyslu v regionu,“ konstatoval například generální ředitel Nové huti Radek Strouhal. „Ukázali jsme směrem do Bruselu, že je potřeba, aby se tady průmysl zachoval. Jsme rádi, že cítíme podporu odborů i zaměstnanců v tom, aby Brusel pomohl vyrovnat podmínky a neposkytoval neoprávněné výhody dovozcům hotových výrobků.“

Podmínky pro podnikání v Evropě, Číně a USA jsou přitom podle majitele Brano Group Pavla Juříčka nesrovnatelné.

„V Číně mám dvě továrny, v USA jsem stavěl závod na zkapalněný vodík. Můžu porovnávat svět, nejen Evropu, která je dnes podle mě nemocná a sama sebe zabíjí,“ konstatoval Pavel Juříček. „Největší rozdíl jsou tři věci: ceny energií dané Green Dealem, obrovské množství regulací a migrační politika. V tomto je Evropa sebevražedná.“

Srovnání podle něj nesnese ani byrokracie spojená s podnikáním v jednotlivých státech. „V Tennessee jsem měl všechna povolení na pilotní projekt za osm měsíců. V Česku by to podle propočtů trvalo nejméně dvanáct let,“ poukázal Juříček na příkladu z praxe.

Povolenky? Kdysi za pár centů, nyní i sto eur

Dalším bodem, v němž se podnikatelé a Evropská unie dlouhodobě neshodnou, jsou emisní povolenky. „Ty kdysi byly za pár centů. Dnes jsou i kolem sta eur. Kdo to má platit? Když se zdraží energetika, zdraží se všechno, od rohlíku po ocel,“ konstatoval Jan Světlík z Cylinders Holding s tím, že exportéři jsou tím postiženi násobně víc než firmy, které nevyváží.

Evropská unie se největším výhradám vůči Green Dealu a dalším krokům snaží čelit zaváděním CBAM (mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích), který má od roku 2026 postupně zavést povinnost platit za uhlíkovou stopu u dováženého zboží, především oceli, hliníku, cementu nebo elektřiny, tak aby se vyrovnaly podmínky s výrobci v EU, kteří už nyní platí emisní povolenky v systému ETS.

„CBAM může být pomocník, ale je extrémně složitě komunikovaný. Má přes patnáct set stran a firmy se v tom velmi těžko orientují,“ komentoval snahu Unie generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide.

Zatímco ocelářům vychází CBAM vstříc, pro strojaře je spíše přítěží, prodražuje jim totiž možný dovoz materiálu do Evropy.

Ne, diktátu z Bruselu! Protestující odboráři žádali revizi povolenek, podpořil je Babiš

Od roku 2028 se má CBAM nově vztahovat i na navazující výrobky, například stroje a zařízení s vysokým podílem oceli a hliníku.

Evropská komise tento nástroj označuje za klíčový v boji proti „úniku emisí“ mimo EU a za ochranu evropského průmyslu před levnější výrobou ze zemí s nižšími ekologickými nároky.

Premiér Andrej Babiš z něj příliš nadšený není. „Spustili jsme CBAM a nikdo pořádně neví, jak to bude fungovat. V praxi to má negativní dopad hlavně na náš průmysl,“ konstatoval na demonstraci premiér.

Evropa podle něj nedokázala přesvědčit zbytek světa ke stejnému postupu. „My zavíráme doly, a oni vyrábějí zboží, které se k nám dováží,“ doplnil Andrej Babiš.

5. února 2026
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Drtikolka, Rumuňák i Kačena. Tatra muzeum je katedrálou terénních nezmarů

Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její...

Tatra není jen auto. Je to diagnóza. A muzeum náklaďáků v Kopřivnici je její hlavní klinika. Sídlí v autentických prostorách bývalé slévárny a vzdává hold strojům, které mají bláto v rodném listě a...

Poruba není jen sídliště. Socialistický realismus tu dostal velkolepou podobu

Ikonický porubský Oblouk po dokončení. Prvních 118 bytových jednotek bylo...

Na zelené louce kus od Ostravy vzniklo v polovině minulého století sídliště pro více než 60 000 obyvatel. Poruba měla zprvu staré město nahradit, stala se ale jeho součástí. Dnes jde o jednu z...

Ne, diktátu z Bruselu! Protestující odboráři žádali revizi povolenek, podpořil je Babiš

Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....

Stovky odborářů se ve čtvrtek hodinu před polednem sešly pod bývalou vysokou pecí v areálu Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě na manifestaci na podporu evropského průmyslu a ochranu pracovních míst....

Značky z kartonu i nebezpečně dlouhý náklad, policisté se nestačili divit

Na dálnici D48 u Frýdku-Místku narazili policisté na užitkový vůz s papírovými...

Na nákladní auto, které mělo obě registrační značky zhotovené z kusů kartonu, narazili dálniční policisté z Frýdku-Místku. Řidič jim vysvětloval, že pravé cedule mu někdo ukradl. Nebyl to přitom...

Definitivní konec. Z podzemí na Karvinsku vyvezli poslední vozík s černým uhlím

Horníci vyvezli z podzemí Dolu ČSM na Karvinsku poslední vozík naplněný černým...

Horníci ve středu v poledne z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku vyvezli symbolický poslední vozík s uhlím. Definitivně tak téměř po 250 letech končí dobývání černého uhlí nejen v Ostravsko-karvinském...

Evropa páchá hospodářskou sebevraždu, shodují se moravskoslezští průmyslníci

Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....

Společný protest odborářů, zástupců firem z kraje a politiků na podporu evropského průmyslu minulý týden v Ostravě upozornil na složitou situaci průmyslových firem v regionu. Zástupci firem pak...

11. února 2026  6:25

Ukrajinci přítěží? Jako řidiče autobusů a tramvají je dopravní podnik chválí

V dopravních prostředcích MHD v Ostravě začali pracovat přepravní asistenti. A...

Jednou z firem, kde se velmi dobře uplatnili ukrajinští uprchlíci, je Dopravní podnik Ostrava. Pětačtyřicet mužů a žen, které vyhnala z domova ruská invaze, doplnilo místní řidiče. „Sedmatřicet...

10. února 2026  16:13

Soudce čelí obvinění ze sexuálního obtěžování, případ prověřuje ministerstvo

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Ministr spravedlnosti Jeroným...

Ministerstvo spravedlnosti prověřuje postup vedení Krajského soudu v Ostravě v případu soudce, na jehož nevhodné chování si stěžovaly spolupracovnice. Podle tiskové zprávy úřad zkoumá, zda vedení...

10. února 2026  14:37

Nedoučený automechanik startoval Škodu 105 vytrženými kabely, měla skončit ve šrotu

Zloděj navzdory své údajné odbornosti nedokázal starý automobil nastartovat...

Díky všímavosti svědka a rychlému zásahu policistů se v Karviné podařilo zabránit krádeži staré Škody 105 L. Zloděj, dle vlastních slov nedoučený automechanik, se veterána marně snažil nastartovat...

10. února 2026  13:50

Karvinští fotbalisté hledají střelce. Sázejí na mladého a neklidného Nigerijce

Karvinský útočník Lucky Ezeh hlavičkuje mezi obránci Plzně Václavem Jemelkou a...

Útočník fotbalistů MFK Karviná Lucky Ezeh se do šancí dostává, leč neproměňuje je. Proti Plzni byl ve třech nadějných situacích, v sobotu proti Teplicím nejméně v jedné. Karvinští oba dosavadní duely...

10. února 2026  12:52

Primátor Karviné vystoupil ze SOCDEM, na podzim bude kandidovat jako nestraník

Nový karvinský primátor Jan Wolf. (8. ledna 2018)

Primátor Karviné Jan Wolf ukončil své členství v sociální demokracii (SOCDEM), podle svých slov se neztotožňoval se směřováním strany. V podzimních komunálních volbách chce kandidovat jako nestraník,...

10. února 2026  11:40,  aktualizováno  12:10

Posily se Baníku vyplácejí. Gning a Jurečka dali už tři góly, Jedlička je oporou v brance

Václav Jurečka (v modrém) z Baníku Ostrava a Ghali Abubaker Ahmed z Olomouce...

Počtvrté v tomto prvoligovém ročníku udrželi fotbalisté Baníku Ostrava čisté konto. Důležitější však je jejich sobotní výhra 2:0, navíc nad ambiciózní Sigmou Olomouc. A ostravský trenér Tomáš Galásek...

10. února 2026  11:01

Ostravě se daří žáky z vyloučených lokalit vracet do škol. Pomáhá práce v rodinách

Druhé patro ubytovny města Štětí je vyhrazeno pro rodiny s dětmi. V přízemí a...

Motivovat děti i rodiče, ukázat jim, že škola má smysl, to jsou jedny z cílů dvouapůlletého projektu zaměřeného na prevenci předčasného ukončování základní školní docházky, který nyní realizuje město...

10. února 2026  9:43

V Ostravě uvedou Rossiniho operu Mojžíš a faraon. V českém divadle se hrála před 130 lety

Gioachino Rossini byl nejvýznamnějším italským skladatelem první poloviny 19....

Národní divadlo moravskoslezské (NDM) v Ostravě ve čtvrtek v novodobé české premiéře představí operu Gioacchina Rossiniho Mojžíš a faraon aneb Přechod Rudého moře. K nastudování známého biblického...

10. února 2026  9:32

Ostravští policisté hlásí rekord. Polovinu případů dokázali objasnit

Městský kamerový systém pomohl během loňského roku ostravským strážníkům...

S více než osmi tisíci trestnými činy za loňský rok patří Ostrava po Praze a Brnu k městům nejvíce zatíženým kriminalitou. „Situace je ale stabilizovaná. A v porovnání s Prahou a Brnem máme nejvyšší...

10. února 2026  6:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Záchranáři v Ostravě posílili posádky, přibývá výjezdů k pacientům pod vlivem

Moravskoslezští záchranáři v akci (11. srpna 2025)

Kvůli přibývajícímu počtu zásahů navýšilo vedení krajské zdravotnické záchranné služby počet výjezdových posádek. Jedna nová přibyla v ostravském obvodu Jih.

9. února 2026

Opava začíná bourat Slezanku. Podívejte se dovnitř naposledy před demolicí

9. února 2026 v 11.00 se začala psát nová historie Horního náměstí v Opavě....

V Opavě odstartovala jedna z nejvýznamnějších proměn historického centra města za posledních několik desetiletí. Zástupci radnice dnes předali někdejší obchodní dům Slezanka lemující jižní část...

9. února 2026,  aktualizováno  14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.