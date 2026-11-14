Kamenný oltář nahradí původní dřevěný, který věřící v kostele instalovali provizorně ve druhé polovině minulého století. „Nápad na nový kamenný oltář v Kravařích se objevil již v 70. letech, v časech změn ve slavení katolických bohoslužeb.
Provizorní dřevěný oltář nakonec vydržel přes padesát let. „Mí předchůdci se museli soustředit na jiné velké opravy – střechu kostela, farní stodolu, faru a podobně. Přípravu oltáře zahájil kněz Jan Szkandera. Jsem rád, že nyní můžeme přípravu oltáře dotáhnout do konce,“ uvedl současný kravařský duchovní Jakub Lasák.
Kromě oltáře získá farnost také nový ambon (vyvýšené místo či pult v křesťanském kostele – pozn. red.), u kterého se při bohoslužbě předčítá z Bible.
Relikvie Richarda Henkese
Z různých návrhů zvítězil projekt, za kterým stojí Josef Barták a sochař Daniel Klose, který již dříve pro kravařský kostel vytvořil sochy sv. Bartoloměje a sv. Mikuláše na hlavním oltáři.
„Nejdůležitější pro nás bylo, aby oltář s ambonem odpovídaly jednoduchému prostoru neogotického kostela,“ řekl Lasák.
Umělci proto zvolili jednodušší formu zdobení díla. „Na podstavci oltáře v podobě hroznů a klasů, na ambonu řecká písmena alfa a omega, jejichž symbolika odkazuje na Ježíše Krista,“ přiblížil mluvčí biskupství Ondřej Elbel.
Oltářní kámen váží zhruba 600 kilogramů a ponese jej speciálně připravená konstrukce opláštěná umělým kamenem.
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„Dovnitř oltáře farnost vloží ostatky blahoslaveného Richarda Henkese – pallotinského kněze a mučedníka nacismu, který působil ve Strahovicích na Hlučínsku.
„Nový oltář mě oslovuje svou jednoduchostí. Kristus nám ke slavení mše odkázal chleba a víno – nic okázalého. Stejný má být i oltář,“ nastínil kravařský kněz.
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Z opavského ateliéru sochaře Daniela Kloseho se oltář a ambon do kravařského kostela sv. Bartoloměje přesunul tento týden.
„Lidé si někdy myslí, že sochařina je samotářská záležitost, ale není to pravda. Je potřeba souhra mnoha spolupracovníků, aby se instalace vydařila,“ uvedl Klose, který doufá, že proporce oltáře a plastické symboly v prostoru chrámu správně vyniknou.
„Hotovo budu mít až ve chvíli, kdy pan biskup oltář posvětí a lidé jej přijmou. Až tehdy si oddechnu,“ dodal Klose.