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V Zátoru začaly velké úpravy Opavy, přehrada Nové Heřminovy má první povolení

Žaneta Motlová
  10:30
Demolice domu v Zátoru po povodni, která se prohnala severní Moravou v září roku 2024.

Demolice domu v Zátoru po povodni, která se prohnala severní Moravou v září roku 2024. | foto: Obecní úřad Zátor

Demolice domu v Zátoru po povodni, která se prohnala severní Moravou v září roku 2024.
Demolice domu v Zátoru po povodni, která se prohnala severní Moravou v září roku 2024.
Demolice domu v Zátoru po povodni, která se prohnala severní Moravou v září roku 2024.
Demolice domu v Zátoru po povodni, která se prohnala severní Moravou v září roku 2024.
7 fotografií
Nezbytná ochrana před velkou vodou dostává po letech čekání hmatatelné obrysy. V Zátoru na Krnovsku odstartovaly rozsáhlé úpravy koryta řeky Opavy za 700 milionů korun, které navážou na plánovanou stavbu přehradu Nové Heřminovy. První práce na samotném vodním díle začnou již letos na podzim, kdy stavbaři vybudují klíčovou injekční chodbu. Celý protipovodňový komplex má být kompletně hotový a uvedený do provozu v roce 2033.

Obrovské štěstí a úleva, ale také značné fyzické a psychické vyčerpání. Starostka Zátora na Krnovsku Salome Sýkorová (SNK-ED) nedokáže jedním slovem popsat své pocity poté, co začaly práce na protipovodňových opatřeních v obci a těsně před startem jsou i první práce týkající se přehrady Nové Heřminovy.

„Zátor má za sebou tři povodně. Voda v 96. roce zničila horní Zátor, o rok později totálně vyplavila spodní Zátor a předloni to byla katastrofa non plus ultra, zatopených bylo dvě stě domů. Stále jen uklízíme a likvidujeme napáchané škody,“ popsala Salome Sýkorová.

Dodala, že kdo to nezažil, nedokáže si realitu představit. Jen poslední velká voda pro Zátor znamenala demolici čtrnácti domů a stamilionové škody.

Zatopená obec Zátor na Bruntálsku (16. září 2024)
Obec Zátor na Bruntálsku potrápily povodně už několikrát. A ani letošek není výjimkou, přičemž řeka Opava stále stoupá. (14. září 2024)
Obec Zátor na Bruntálsku potrápily povodně už několikrát. A ani letošek není výjimkou, přičemž řeka Opava stále stoupá. (14. září 2024)
Obec Zátor na Bruntálsku potrápily povodně už několikrát. A ani letošek není výjimkou, přičemž řeka Opava stále stoupá. (14. září 2024)
7 fotografií

„Tu hrůzu vám žádná fotka nezprostředkuje,“ konstatovala Salome Sýkorová. Ve vedení obce je osmadvacet let, nejprve coby místostarostka, pak starostka. „Přehrada je nutnost, celou dobu za ni bojujeme.“

Práce na protipovodňových opatřeních v Zátoru právě začaly. „Stavbaři převzali staveniště a začínají s úpravou toku,“ potvrdila Sýkorová. Úpravy řeky Opavy v obci představují investici v hodnotě 700 milionů korun.

„Práce potrvají dva a půl roku, přičemž jde o přírodě blízké úpravy toku, o opatření, která budou navazovat na přehradu,“ upřesnil generální ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak.

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Pro Zátor je to podle Janoviaka milník, na který obec léta čekala. Podobné úpravy pracovníci státního podniku chystají do roku 2030 i pro Brantice.

Podoba a využití přehrady Nové Heřminovy

Celkový objem nádrže bude 14,5 milionu kubíků vody. Za běžného režimu bude naplněna zhruba pětkrát méně – vodohospodáři počítají se stálou naplněností 2,8 milionu kubíků (zásobní objem). Vodní plocha bude o něco menší než například přehrada Olešná na Frýdecko-Místecku (zásobní objem 3,5 milionu kubíků). Poslouží k rekreaci. Bude zásobárnou vody pro hasiče. V době sucha bude nadlepšovat průtoky v řece Opavě. Malá vodní elektrárna umožní i výrobu elektřiny. Zbylý prostor zůstane prázdný a je určen jako ochrana před povodní.

„Součástí je například rozšíření koryta a umožnění mírného pohybu vody. Bude tam mimo jiné rozramenění či ponechaná štěrkoviště,“ uvedl příklady opatření technický ředitel Povodí Odry Tomáš Skokan.

Přeložka silnice a přehrada

Rýsují se už i první prvky samotné přehrady Nové Heřminovy.

Lidé z Ředitelství silnic a dálnic příští rok na jaře zahájí stavbu přeložky silnice I/45 mezi Novými Heřminovy a Zátorem, jejíž původní trasu zatopí voda. S ní už se spustí i část hloubkové výstavby přehrady.

„Abychom urychlili některé naše vodohospodářské stavby, jsou součástí přeložky I/45. Jde o stavby v hodnotě 350 milionů korun,“ informoval Janoviak.

Vůbec první stavba ale začne už letos. Před přeložkou silnice musí vzniknout injekční chodba, která bude sloužit jako obslužný prostor přehrady.

„Ta už má své stavební povolení. My v tuto chvíli hodnotíme nabídky v tendru na zhotovitele. Zhruba do měsíce jej chceme vybrat, aby bylo na podzim předáno staveniště k této zásadní strategické stavbě,“ doplnil ředitel.

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Na konci letošního roku pracovníci Povodí Odry předpokládají zisk stavebního povolení i pro samotnou přehradu. „Už začínáme interně řešit způsob výběru zhotovitele vodního díla, v roce 2027 bychom chtěli spustit soutěž,“ sdělil Miroslav Janoviak.

Úředníci ještě musejí dořešit dvě vlastnictví nemovitostí. „Z mého pohledu se už ale jedná o formalitu,“ uvedl šéf Povodí Odry. „V jednom případě jsme už zapsaní jako vlastník a řeší se pouze výše kompenzace. Ve druhém jednáme s majitelem. Jde o chatku, kterou chce přestěhovat. Je schopen si stěhování zajistit tak, aby nedošlo k výkupu.“

Kvůli stavbě přehrady v Nových Heřminovech vznikne nová trasa silnice s osmi mosty

Celkové náklady na stavbu přehrady projektanti vyčíslili na 4,26 miliardy korun. První stavební sezonou by měl být rok 2028, do provozu má být nádrž Nové Heřminovy uvedena a součástí vodohospodářské soustavy se stát v roce 2033.

25. září 2024

Povodně 2024

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