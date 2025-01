V Krnově zrychlí přípravu protipovodňových opatření, upraví i řeku Opavici

Starosta Krnova Tomáš Hradil, ministr Výborný a Jiří Tkáč z Povodí Odry podepsali trojstranné memorandum, které stanovilo i harmonogram jednotlivých kroků.

„Harmonogram realizace protipovodňových opatření v městě Krnov bude upraven tak, aby se realizace staveb na území města Krnova dostala do souběhu s obdobím realizace vodního díla Nové Heřminovy,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

„Vyřešili jsme například sporné prvky v návrhu řešení úpravy řeky Opavy ve městě Krnov jako jsou třeba mosty přes Opavu v ulici U Jatek a v ulici Sokolovská,“ řekl ministr Výborný.

Podle něho je zahrnuli do řešení protipovodňové ochrany včetně financování. „Mosty jsou nyní v majetku města. Stát je pro zlepšení odtokových poměrů zmodernizuje, jejich správu zajistí město Krnov,“ doplnil.

Povodeň v Krnově (září 2024)

16. září 2024

„Oproti původnímu harmonogramu ušetříme zhruba čtyři roky a opatření se rozšíří i na řeku Opavici. Jsme velmi rádi za dohodu. Věříme, že opatření v Krnově nebudou mít velkou prodlevu za stavbou vodní nádrže Nové Heřminovy,“ podotkl starosta

Už letos vznikne projektová dokumentace pro stavební povolení úprav řeky Opavy, jež zahrnují například zkapacitnění koryta, přebudování dvou mostů či vznik protipovodňových zdí. Technická část projektu by měla být hotová do dvou let. Po zisku stavebního povolení se pak do půl roku začne vybírat zhotovitel.

„Původně s tím stát v následujících čtyřech letech vůbec nepočítal, do roku 2029 se nemělo pokračovat,“ podotkl starosta Krnova Hradil. „Protipovodňová ochrana chybí nejen na řece Opavě, ale i Opavici,“ doplnil.

Investice do protipovodňové ochrany Krnova předpokládá náklady v řádu jednotek miliard korun.

Součástí opatření bude i městský projekt Řeka ve městě, který vedle protipovodňového akcentuje i společenské a rekreační využití okolí řeky a řeší přibližně tříkilometrový úsek od soutoku řeky Opavy s Opavicí až po ulici Na Ostrově. Tam se investorsky bude spolupodílet i Krnov.

Práce na řece Opavici

Koncept protipovodňových opatření na řece Opavici ještě nemá konkrétní termíny, zatím neexistuje žádný projekt ani studie. Přípravu i uskutečnění záměru bude v maximální možné výši hradit stát.

„Tam jsme úplně na začátku, ale je potřeba se i na to soustředit. Masivní přítok vody z Opavice a Opavy se v Krnově potkal, došlo ke zpětnému vzedmutí a ta voda zůstala v Krnově. Vzhledem k tomu, že Opavice je hraničním tokem a jejím středem vede státní hranice s Polskem, ale bude potřeba jednat i s představiteli této země,“ konstatoval již dříve Výborný.

Ochránci přírody z Hnutí Duha ovšem zmiňují, že protipovodňová opatření měla podle vládního rozhodnutí z roku 2008 už dávno stát, což mohlo zmírnit škody způsobené loňskými povodněmi. Proto si i město Krnov nechalo zpracovat vlastní studii.

Memorandum přichází ze zpožděním, kritizují ekologové

„Memorandum přichází bohužel s desetiletým zpožděním. V roce 2008 vláda rozhodla, že protipovodňová ochrana Krnova bude realizována do roku 2020. Její součástí měla být opatření ve městě, která měla být hotová v červenci 2016,“ poznamenal Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky.

„Dále měla být na jeho území hotová i opatření v podobě tří plánovaných poldrů. Součástí projektu byla i kontroverzní přehrada v Nových Heřminovech. Bylo by mnohem efektivnější, kdyby alespoň část kompetencí při budování protipovodňových opatření přešla z Povodí Odry a státu na obce. Obce mají větší motivaci situaci řešit, lépe znají detaily svého území a jeho obyvatele a mohou zadávat protipovodňové studie přímo odborným firmám. Takový přístup by umožnil rychlejší a efektivnější ochranu před menšími povodněmi.“

Prvním návrhem na území Krnova byla studie Václava Čermáka z roku 2005. „Tato studie navrhovala zvýšení kapacity koryta řeky Opavy v Krnově. Zároveň navrhovala revitalizaci řeky ve městě, čímž by pro obyvatele vzniklo komfortní prostředí pro rekreaci v okolí a kolem řeky,“ připomněli ochránci přírody.

Na tuto studii navázala komise města při nevládním projektu Řeka ve městě. V letech 2019 až 2023 Atelier Fontes rozpracoval navržená opatření až do fáze dokumentace potřebné k územnímu řízení. Celkové náklady zpracování uhradilo město Krnov ve výši přibližně 8 milionů korun.