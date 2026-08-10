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Propojka dálnic D48 a D56 ve Frýdku-Místku bude jen v jednosměrném provedení

Josef Gabzdyl
  15:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ŘSD

Slibovaná propojka dálnic D48 a D56 ve Frýdku-Místku sice vznikne, ale řidičům poslouží jen v jednom směru. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje stavbu nejdříve na rok 2030 výhradně pro trasu z Ostravy na Příbor, zatímco v opačném směru se žádné přímé napojení nechystá. Důvodem upřednostnění jednosměrné varianty je jednodušší a levnější řešení bez nutnosti budování nového mimoúrovňového křížení.

V opačném směru z Příboru na Ostravu se oproti současnému stavu nejspíše ještě dlouho nic nezmění.

Propojka se má stavět nejdříve v roce 2030 v části Místek, a to mezi vodní plochou nazývanou Arnošt a mimoúrovňovou křižovatkou ve směru od Ostravy na Český Těšín.

ŘSD oznámilo, že propojku, kterou v roce 2010 zatrhl kvůli úsporám tehdejší ministr dopravy Vít Bárta (Věci veřejné), chtějí postavit, protože se prokázala její potřebnost.

Situační mapa spojky dálnic D48 a D56 ve Frýdku-Místku ve směru mezi Příborem a Ostravou. Vybraná varianta trasy je vyznačena modře. (30. července 2026)

„Konkrétně nyní plánujeme podání žádosti o posouzení vlivů stavby na životní prostředí (studie EIA – pozn. red. ), což je zásadní milník pro další přípravy,“ uvedl regionální mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.

Jenže se záhy ukázalo, že propojka nebude obousměrná, ale jen pro motoristy jedoucí od Ostravy na Příbor.

Mazal z ŘSD to potvrdil. „Aktuálně opravdu plánujeme spojení pouze ve směru z Ostravy na Příbor. Situace vyžaduje tento způsob řešení intenzivního dopravního proudu,“ konstatoval Miroslav Mazal.

Dodal, že se ŘSD podařilo najít vhodnou variantu, která prošla standardními schvalovacími procesy. „Stavba v opačném směru se nyní nepřipravuje,“ zdůraznil mluvčí ŘSD.

Řidičům mezi Ostravou a Příborem má ulevit nová dálniční propojka

Důvody, proč se počítá jen s jednosměrnou variantou, více nerozebíral. Údajně se tak stalo kvůli značně jednoduššímu, a tedy i levnějšímu řešení, neboť ve směru od Příbora na Ostravu by bylo nutné nové mimoúrovňové křížení.

Ve směru od Příbora se tak asi bude jako dosud nejčastěji využívat varianta sjetí po Příborské ulici do města a tam vyjetí na most a Beskydskou ulici ve směru na Ostravu.

Frýdecko-místecký magistrát podle dřívějšího vyjádření podpoří každou variantu, která pomůže odvést tranzitní dopravu z města.

„S Ředitelstvím silnic a dálnic jsme ve spojení a proti navrhované variantě nemáme zásadních připomínek,“ uvedla magistrátní mluvčí Jana Musálková Jeckelová.

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Propojka dálnic D48 a D56 ve Frýdku-Místku bude jen v jednosměrném provedení

ilustrační snímek

Slibovaná propojka dálnic D48 a D56 ve Frýdku-Místku sice vznikne, ale řidičům poslouží jen v jednom směru. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje stavbu nejdříve na rok 2030 výhradně pro trasu z...

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