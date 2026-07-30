Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) potvrdilo snahu o schválení a poté stavbu propojky dálnic D48 a D56 ve Frýdku-Místku, což by odvedlo další tranzitní dopravu z části města.
V roce 2010 spojku v rámci úspor zrušil jako zbytnou tehdejší ministr dopravy Vít Bárta (Věci veřejné).
„Jenže se potvrdila potřeba této stavební úpravy, proto nepolevujeme s přípravou,“ konstatoval Miroslav Mazal, mluvčí ŘSD pro Moravskoslezský kraj. „Konkrétně nyní plánujeme podání žádosti o posouzení vlivů stavby na životní prostředí (studie EIA – pozn. red. ), což je zásadní milník pro další přípravy.“
|
Mezi Frýdkem-Místkem a Příborem už se staví, silnice však nebude celá
Pro řidiče jedoucí v západně–severním směru mezi Příborem a Ostravou totiž otevření obchvatu Frýdku-Místku před třemi lety žádné zásadní zlepšení nepřineslo. Stále musejí zajíždět do města, například přes Příborskou ulici.
Kdy bude stavba propojky zahájena, zatím není jasné. Podle regionálního mluvčího ŘSD by to však nemusela být vize vzdálené budoucnosti.
„Věříme, že zahájení stavby do roku 2030 je možné, jedná se o současný předpoklad,“ uvedl mluvčí Mazal. „Teprve EIA však upřesní další postupy projektové přípravy a potenciální termíny.“
Průběžné informace
Kolik by měla propojka stát, zatím ponechal mluvčí bez odpovědi. ŘSD však zveřejnilo situační mapku různých zvažovaných tras propojek s vyznačenou nejvhodnější variantou.
Z mapky vyplývá, že propojka má vést východně od hráze nádrže Olešná, a to mezi vodní plochou nazývanou Arnošt a mimoúrovňovou křižovatkou ve směru od Ostravy na Český Těšín. Jde prakticky o sjezd z D56 na D48.
Jak uvedla mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Musálková Jeckelová, město je s ŘSD ve spojení a dostává průběžné informace.
„Stávající stav není optimální, protože doprava vede stále přes zastavěnou část, takže o změnu dlouhodobě usilujeme,“ řekla mluvčí města.
K dotazu na navrhovanou trasu sdělila, že úřad nemá „zásadnějších připomínek“. Město navíc může případné námitky uplatnit i při posouzení vlivů na životní prostředí.
Mezi Novojičínskem a Ostravou, kde pracuje, pendluje už řadu let Tomáš Kudělka. A jak řekl, neexistenci spojky považoval za velký nesmysl. „Překvapilo mě tehdy, že pořád musíme sjíždět do města. Kdyby se to udělalo už společně s obchvatem, stálo by to jistě o dost méně než nyní. Prostě politika,“ konstatoval.
|
Obchvat Frýdku-Místku je konečně hotový, řeší se ještě hluk a chybějící rampa
Zmínil, že někdy radši jede od Příbora směrem na Mošnov, avšak tam jsou užší silnice. „Ale po otevření propojky ve Frýdku-Místku už nebude co řešit.“
Obchvat Frýdku-Místku se plánoval desítky let a zvažovaly se různé trasy. Nakonec zvítězila jižní, ale i tak přípravu a stavbu provázely problémy, a to od protestů aktivistů a sdružení přes přerušení stavby až po nekvalitní vozovku.
První automobily projely po obchvatu Frýdku-Místku na konci roku 2022, zcela se otevřel v létě o rok později. Notně odlehčil dopravě ve městě, po jehož silničním průtahu projelo denně přes čtyřicet tisíc vozidel.
|
11. července 2018