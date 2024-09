Projekt tropického skleníku u Karviné za tři miliardy prověřuje Evropská unie

Kamenem úrazu projektu je fakt, že si Slezská univerzita, která projekt Eden chystá, musí nejprve ověřit, zda k běžnému provozu vzdělávací části, který by hradila sama, lze vybírat i vstupné od návštěvníků.

Evropská komise by to totiž mohla považovat za nedovolenou podporu. Bez dodatečných příjmů by ale univerzita, podle svých zástupců provoz parku nezvládala.

„Eden je kombinací vzdělávací a návštěvnické části, kde se vybírají peníze za vstupné. Ve zkratce se dá říct, že jde o to dopředu vyjednat výjimky, podle kterých by šlo financovat provoz projektu ze vstupného a z dalších dotací, a posoudit míru veřejné podpory,“ vysvětlil už dříve Libor Chlebiš, který má projekt Eden na Slezské univerzitě na starosti.

O případném souhlasu s vybíráním vstupného rozhodují úředníci Evropské komise už několik měsíců. Projekt Eden se tak stal posledním, který má ještě šanci na schválení.

Náklady Edenu se mají dostat až ke třem miliardám korun, evropská dotace má pokrýt dvě a půl miliardy.

Celkem se v Moravskoslezském kraji ucházelo o peníze z Fondu spravedlivé transformace třináct projektů. „K financování je už doporučeno deset ze třinácti projektů. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno u osmi z nich, u nichž už probíhá realizace,“ přiblížila aktuální stav využití operačního programu v regionu mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

„Projekty Podolupark Karviná a Education Disctrict nebyly schváleny k financování z operačního programu, projekt EDEN Silesia čeká se na vyjádření k veřejné podpoře ze strany Evropské komise,“ shrnula.

Areál EDEN by měl stát na okraji Karviné v lokalitě Lipiny, a to v pomyslném trojúhelníku mezi golfovým hřištěm, bývalým Dolem Darkov a vodní plochou zvanou Karvinské moře.

Definitivně jasno by mělo být během dvou měsíců. „Tlačíme na úředníky z Bruselu, aby rozhodli co nejdříve. Verdikt by měl padnout snad do konce října,“ konstatoval ministr životního prostředí Petr Hladík. „Z toho, co víme, by rozhodnutí mělo být pozitivní.“

Z celkových devatenácti miliard korun, určených pro Moravskoslezský kraj, bylo zatím do strategických projektů rozděleno deset.

„Osm projektů už má dotaci přidělenu, dva další, Museum+ a třinecká Cirkarena, ještě ne,“ doplnil ministr životního prostředí.

Upozornil, že v Moravskoslezském kraji bylo navrženo více projektů, než kolik bylo přiděleno peněz. „I proto se bude muset projekt Eden, pokud bude schválen, rozfázovat, Nebude se z Fondu spravedlivé transformace stavět celý,“ dokončil Petr Hladík.